A hulladék útja – a PAPILIO szakkör látogatása egy szelektív hulladékgyűjtő telepen

2021. október 29-én a Tiszaágteleki Gimnáziumban működő, PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület által létrehozott és támogatott szakkör diákjai látogatást tettek Beregszászon, a „Кольорові баки – Színes tartályok” elnevezésű szelektív hulladékgyűjtő telepen. Az ismeretterjesztő kirándulás előzménye volt három szakköri foglalkozás, amelynek egyikén a hulladékgyűjtés szabályszerűségeiről és fontosságáról volt szó; a második alkalom során egy intézményen belüli, plakátokkal és rajzokkal színesített figyelemfelkeltő kampányt tartottak, amely a szelektálás fontosságára hívta fel a figyelmet. A harmadik foglalkozás alkalmával egy közeli természetes élőhelyen, „Clean up” tisztítási akcióra került sor. A PAPILIO egyesület célja a Beregszászban megrendezett programmal, hogy a diákok megértsék, a felelőtlen szemetelés helyett van lehetőség a hulladékok újrahasznosítására, ezzel együtt a természet erőforrásainak megőrzésére.

Viktor Bucsinszkij, a telephely vezetője fogadta az érdeklődő társaságot, majd részletesen bemutatta a szelektív hulladékgyűjtés főbb szempontjait és folyamatait. Elmondása szerint a hulladékok csoportosítása az otthonainkban kell, hogy elkezdődjön. A legnagyobb mennyiségben a papír-, fém- és üveghulladékok, valamint többféle műanyag kerül a telepre. Ezek további osztályozása már a telep munkatársaira hárul aszerint, hogy az anyagok mennyire szennyezettek, vagy az adott műanyag milyen műanyagfajtához tartozik (ezt a tárgy címkéjén vagy alján találjuk meg). Mivel a csoport is vitt magával hulladékot, ezért a válogatás folyamatába belekóstolhattak a részt vevő diákok is, ezáltal hamar megértették a lényeget. A műanyagok után a fémhulladékok szelektálásával ismerkedhettek meg, majd szó esett arról is, hogy milyen típusú üvegeket érdemes bevinni hozzájuk újrahasznosítás céljából. Ezek után a szakkör tagjai elhelyezték az általuk gyűjtött elhasznált elemeket, amely során egy fontos dologra hívták fel a figyelmüket: egy elem 16 m2 termőföldet képes termőképtelenné tenni, ennél fogva még az otthoni tárolásuk is helytelen és veszélyes lehet.

A program során a résztvevők betekintést nyertek egy újonnan induló programba is: Beregszász város minden közoktatási intézménye számára készíttetett egy kisebb hulladékszelektáló állomást, amit szeretnének mihamarabb eljuttatni az iskolákba. Tovább haladva a telepen láthattuk azt a 220 kukát, amit Németországból kapott Beregszász városa, és a tervek szerint hamarosan kikerülnek majd a település számos pontjára. Ezek után Viktor Bucsinszkij elkalauzolta a társaságot a város központjához közel elhelyezkedő újrahasznosítható hulladékátvételi ponthoz, amit bárki igénybe vehet, aki a megfordul az Esze Tamás utcán.

Fotó: Kárpátalja.ma

A csapat a közös felfedezéseket megköszönve búcsúzott el az „idegenvezetőjüktől”, aki örömét fejezte ki, hogy létrejöhetett a találkozó, és hálás azért, hogy foglalkozunk ezzel az égető kérdéssel.

Fotó: Kárpátalja.ma

A program a Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Szanyi Márta

PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület