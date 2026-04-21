Pedagógiai műhelyek a Rákóczi-emlékév jegyében Beregszászon

Az „Erő a múltból, jövő a közösségben” címmel útjára indított interdiszciplináris pedagógiai programsorozat első állomására került sor a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet beregszászi tagozatának szervezésében. A 2026. április 17-én megtartott módszertani-gyakorlati szeminárium a Rákóczi 350 emlékév keretében, az „Utazó fejedelem – Rákóczi nyomában a legendák térképén” tematikát járta körül, amelyen 22, kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben dolgozó alsó tagozatos pedagógus vett részt.

A szakmai napot Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője nyitotta meg, aki köszöntőjében részletesen ismertette a műhelymunka célkitűzéseit és a nap menetrendjét. A program első szakmai blokkjában Kudletyák Krisztina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképző Intézetének tanára tartott előadást „Rákóczi virágai” – Kárpátaljai történeti és helyi mondák címmel. A tanárnő a névadó mondagyűjtemény ismertetése mellett külön hangsúlyt fektetett arra, hogyan illeszthetőek be hatékonyan a helyi legendák az elemi oktatásba. Ennek érdekében kreatív projektek sorát javasolta, mint például a virtuális kirándulásokkal kiegészített közös térképkészítést, a mondákra épülő színdarabok és képregények megalkotását, valamint a tematikus kézműves foglalkozások szervezését. Az előadó emellett kitért a családok bevonásának jelentőségére, valamint útmutatást adott a célcsoportok szerinti módszertani választásokhoz és a mondák gyakorlati felhasználásához az oktatásban.

A folytatásban Györkéné Csákány Marianna, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola kisgejőci tagozatának énektanára, a Gyöngykaláris Kórusiskola vezetője tartott előadást „A kuruckor zenéje – a szabadságharc dallamai” címmel. A résztvevők megismerhették a korszak jellegzetes zenei műfajait, köztük a katonadalokat, a bujdosó énekeket és a tánczenét, valamint betekintést nyerhettek a korabeli hangszerek világába, különös tekintettel a tárogatóra. Az elméleti ismertetést közös énektanulás tette teljessé, melynek során a pedagógusok a „Csínom Palkó, Csínom Jankó” és a „Te vagy a legény, Tyukodi pajtás” című dalokat gyakorolták be az előadó segítségével.

A nap elméleti részét Gabóda Béla zárta, aki a projektpedagógia alapjait és alkalmazási lehetőségeit mutatta be „Kompetencia-fejlesztés projektmódszerrel” címmel. Előadása során ismertette a módszer kialakulását, definícióit és csoportosítási szempontjait, majd gyakorlati példákon keresztül, köztük a „Rodostói Kakukkos Óra” kézműves és drámaprojekt, a „Cum Deo” zászló készítése, a „Legendák nyomában” mesemondó délután, valamint a „Kuruc Toborzó” zene- és mozgásprojekt ismertetésével világított rá a Rákóczi 350 emlékévhez kapcsolódó pedagógiai lehetőségekre.

A szeminárium záró részében a résztvevő pedagógusok gyakorlati foglalkozáson vettek részt, amely a „II. Rákóczi Ferenc és kora – egy kis történész szemével” témakört dolgozta fel. A csoportmunkában zajló feladat célja az volt, hogy a tanítók élményszerűen, a kutatói szemléletet fejlesztve mélyüljenek el a fejedelem életének és a szabadságharc alapjainak témáiban. A résztvevők olyan részterületeket dolgoztak fel, mint a gyermekkor, a kurucok élete, a szabadságharc eseményei és a bujdosás évei. A munkafolyamat során plakátok és tablók készültek, amelyeket a csoportok szóbeli bemutató keretében ismertettek, majd közös kiállítást rendeztek, ahol a II. Rákóczi Ferenchez írt rövid üzeneteiket is felolvasták.

A szakmai nap végén a pedagógusok rövid, kötetlen Messenger-üzenetekben értékelték az eseményt.

A szakmai nap sikeres megtartásáért köszönetet mondunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképző Intézetének és a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolának.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője