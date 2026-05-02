Pedagóguskonferencia a művészeti oktatás jegyében Beregszászban

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén is megszervezte a művészeti iskolákban oktató pedagógusok konferenciáját május 2-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között.

Az eseményre tíz művészeti intézményből több mint negyven pedagógus érkezett.

A rendezvényt Kepics Andzselika, a KMPSZ Művészeti Iskolákban Oktató Pedagógusok Szekciójának vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében ismertette a nap programját, valamint kiemelte: a konferencia célja a szakmai párbeszéd erősítése és a pedagógusok közötti együttműködés elmélyítése.

A résztvevők között jelen voltak többek között a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola, az Ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola, valamint a munkácsi, tiszaújlaki, ungvári, péterfalvai, aknaszlatinai, nagydobronyi és nagypaládi művészeti iskolák pedagógusai, továbbá a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola képviselői is.

A konferencián köszöntőt mondott Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, aki hangsúlyozta: a művészeti oktatás túlmutat az ismeretátadáson, hiszen a pedagógusok a zene és a művészetek révén a gyermekek lelki fejlődését is segítik. Mint fogalmazott, „aki hangszeren tanul játszani, az nemcsak zenei tudással gazdagodik, hanem személyisége is formálódik, kitartása, fegyelme és kreativitása is fejlődik”. Hozzátette: különösen értékes az a munka, amelyet a vidéki iskolák pedagógusai végeznek, hiszen tanítványaik rendszeresen sikeresen szerepelnek különböző tehetséggondozó versenyeken.

A szakmai program első részében Baráth András, a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola pedagógusa tartott előadást Az improvizáció tanítása címmel. Előadásában a kreatív zenei gondolkodás fejlesztésének módszereit és gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.

A konferencia második felében a kárpátaljai művészeti iskolák növendékei és pedagógusai adtak koncertet, amelyen ukrán zeneszerzők műveit szólaltatták meg. A színvonalas produkciókat többek közt az aknaszlatinai, a nevetlenfalui, a kaszonyi, a tiszaújlaki, a péterfalvai, az ungvári tanintézmények, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola diákjai adták elő.

A műsorban elhangoztak például Viktor Koszenko, Jurij Scsurovszkij, Alina Bojko, Okszana Zaharkiv, valamint Mikola Liszenko művei, de helyet kaptak kortárs és népzenei ihletésű darabok is. A produkciók sokszínűsége jól tükrözte a kárpátaljai művészeti oktatás gazdag hagyományait és mai értékeit.

A rendezvény ismét bizonyította, hogy a művészeti nevelés kulcsszerepet játszik a fiatalok személyiségfejlődésében, és fontos közösségépítő erővel bír. A KMPSZ konferenciája lehetőséget teremtett arra, hogy a pedagógusok megerősítést kapjanak hivatásuk jelentőségében, valamint új szakmai inspirációkkal térjenek haza.

