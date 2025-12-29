PhD-fokozatot szerzett Jakab Andrea, a Rákóczi Egyetem oktatója

Jakab Andrea, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékének oktatója, a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója disszertációját 2025. december 5-én védte meg online védés keretében a Munkácsi Állami Egyetemen.

A doktori disszertáció A leendő óvodapedagógusok szakmai imázsának formálása a drámapedagógia eszközeivel címet viselte (ukrán nyelven: «Формування професійного іміджу майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти засобами театральної педагогіки»). A kutatás a drámapedagógia módszertani lehetőségeit vizsgálta az óvodapedagógus hallgatók szakmai identitásának és pedagógusi szerepfelfogásának alakításában. Az empirikus eredmények igazolták, hogy a dramatikus módszerek hatékonyan járulnak hozzá a szakmai identitás, az önkifejezés és a pedagógusi szerepbiztonság erősítéséhez. A disszertáció témavezetője Atroscsenko Tetjana, a pedagógiai tudományok doktora, a Munkácsi Állami Egyetem professzora volt.

Jakab Andrea II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte meg felsőoktatási tanulmányait tanító- és óvodapedagógia-szakon. 2017-ben mesterképzésben tanult a Munkácsi Állami Egyetem óvodapedagógia szakán. Ezt követően 2022-ben kezdte meg doktori tanulmányait. 2014–2022 között a Beregszászi 6. Számú Mese Óvoda óvónőjeként dolgozott. 2022-től a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium igazgatójaként tevékenykedik. Igazgatói munkája mellett a Rákóczi-egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékének óvodapedagógia-szakos hallgatóinak tanít játékpedagógia, bábjáték tárgyakat. Valamint az óvodapedagógia-szak gyakorlatfelelőse. Kutatási területéhez tartozik az óvodapedagógia, játékpedagógia, drámapedagógia. Tudományos munkásságát egy Scopus adatbázisban indexált és hat B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratban megjelent tanulmány is bizonyítja.

