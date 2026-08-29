A Rákóczi Egyetem pótfelvételt hirdet alapképzési programjaira

Jelentkezni a vstup.edbo.gov.ua oldalon létrehozott elektronikus felhasználói fiókon (електронний кабінет вступника) keresztül lehet a Rákóczi Egyetem megadott szakjaira nappali tagozaton.

A felvétel az NMT eredményei alapján történik. A 2026. évi pótfelvételi eljárás során a 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben vagy 2026-ban szerzett NMT-eredmények egyaránt felhasználhatók.

Fontos: minden tantárgyból legalább 100 pont szükséges.

Jelentkezési időszak: 2026. szeptember 1–8.

A meghirdetett szakokról bővebb információ a Rákóczi Egyetem Felvételi Irodájában érhető el.

A felvételi eljárás gördülékeny és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a Felvételi Iroda munkatársai személyes segítséget nyújtanak a jelentkezőknek az elektronikus felhasználói fiók létrehozásában és kezelésében.

Az elektronikus felhasználói fiók létrehozásához szükséges:

érvényes, működő e-mail-cím ;

; elérhető telefonszám (akár kettő is megadható);

(akár kettő is megadható); érettségi bizonyítvány ;

; 3 × 4-es igazolványkép ;

; személyi igazolvány, identifikációs kód ;

; NMT (nemzeti multidiszciplináris teszt) tanúsítványának száma, PIN-kód.

A Felvételi iroda munkarendje: hétköznap 8.00 és 17.00 között, szombaton 8.00 és 12.00 óra között, vasárnap szabadnap.

Nappali tagozat: ének-zene tanár, földrajz, biológia és az ember egészsége, természettudományok, magyar nyelv és világirodalom, ukrán nyelv és irodalom, matematika, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kert- és parképítészet.

Forrás: kme.org.ua

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