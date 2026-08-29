A Rákóczi Egyetem pótfelvételt hirdet alapképzési programjaira
Jelentkezni a vstup.edbo.gov.ua oldalon létrehozott elektronikus felhasználói fiókon (електронний кабінет вступника) keresztül lehet a Rákóczi Egyetem megadott szakjaira nappali tagozaton.
A felvétel az NMT eredményei alapján történik. A 2026. évi pótfelvételi eljárás során a 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben vagy 2026-ban szerzett NMT-eredmények egyaránt felhasználhatók.
Fontos: minden tantárgyból legalább 100 pont szükséges.
Jelentkezési időszak: 2026. szeptember 1–8.
A meghirdetett szakokról bővebb információ a Rákóczi Egyetem Felvételi Irodájában érhető el.
A felvételi eljárás gördülékeny és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a Felvételi Iroda munkatársai személyes segítséget nyújtanak a jelentkezőknek az elektronikus felhasználói fiók létrehozásában és kezelésében.
Az elektronikus felhasználói fiók létrehozásához szükséges:
- érvényes, működő e-mail-cím;
- elérhető telefonszám (akár kettő is megadható);
- érettségi bizonyítvány;
- 3 × 4-es igazolványkép;
- személyi igazolvány, identifikációs kód;
- NMT (nemzeti multidiszciplináris teszt) tanúsítványának száma, PIN-kód.
A Felvételi iroda munkarendje: hétköznap 8.00 és 17.00 között, szombaton 8.00 és 12.00 óra között, vasárnap szabadnap.
Nappali tagozat: ének-zene tanár, földrajz, biológia és az ember egészsége, természettudományok, magyar nyelv és világirodalom, ukrán nyelv és irodalom, matematika, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kert- és parképítészet.
Forrás: kme.org.ua