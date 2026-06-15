Pszichológiai elsősegély a gyakorlatban – tanártréning Beregszászban

A szervezésében pszichológiai elsősegélynyújtó tanártréninget tartottak Beregszászban, amely a nemzetközileg is alkalmazott RAPID modellre épült.

A képzés célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok elsajátítsák a krízishelyzetekben nyújtható hatékony támogatás alapelveit. A tréning során a tanárok végigvették a pszichológiai elsősegélynyújtás folyamatát a kapcsolódástól és helyzetfelméréstől kezdve a stabilizáláson át egészen a megfelelő szakmai továbbirányításig.

A program kiemelt hangsúlyt fektetett a testi, érzelmi és kognitív támogatás módszereire, valamint a biztonságérzet helyreállításának jelentőségére a krízishelyzetek kezelésében.

A képzés zárásaként a résztvevő pedagógusok oklevelet vehettek át, amely elhivatott szakmai munkájuk elismerését jelképezte.

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