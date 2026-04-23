Mesterképzés 2026: megkezdődött a regisztráció az egységes felvételi vizsgákra

Április 23-tól elkezdődött a regisztráció a mesterképzéshez szükséges egységes felvételi vizsgákra (ЄВІ és ЄФВВ), amely május 14-ig tart.

A regisztrációt a felsőoktatási intézmények felvételi bizottsága bonyolítja le – személyesen vagy online módon.

A regisztrációhoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

kitöltött jelentkezési adatlap (a minta elérhető a következő linken: https://osvita.ua/doc/files/news/688/68805/Zayava-anketa-YEVIYEFVV_2026.pdf )

személyazonosító okmány (amely az adatlapban is szerepel)

adóazonosító szám (identifikációs kód)

felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy igazolás a tanulmányok 2026-os befejezéséről

igazolványkép

086-3/o formanyomtatványú orvosi igazolás, amennyiben speciális vizsgakörülmények biztosítása szükséges

A jelentkezési adatlap kitöltésekor a felvételizőknek az alábbi adatokat kell megadniuk:

azt a települést Ukrajnában vagy külföldön, ahol szeretnék letenni az egységes felvételi vizsgákat (ЄВІ\ЄФВВ)

a választott idegen nyelvet, amelyből az egységes felvételi vizsga idegen nyelv részét (ЄВІ) kívánják letenni (angol, német, francia, spanyol)

az egységes szaktárgyi felvételi vizsga megnevezését (gazdaságtan és nemzetközi gazdaságtan; információs technológiák; művészettörténet; nyelvtudomány; számvitel és pénzügy; pedagógia és pszichológia; politológia és nemzetközi kapcsolatok; jog és nemzetközi jog; pszichológia és szociológia; menedzsment és közigazgatás).

Az egységes szaktárgyi felvételi vizsgán (ЄФВВ) legfeljebb két tárgyi irányultság választható.

A dokumentumok benyújtása után a jelentkező megkapja a vizsgalapot vagy annak szkennelt másolatát. Fontos, hogy a vizsgalap adatait alaposan ellenőrizzék, és hiba esetén azonnal forduljanak a felvételi bizottsághoz a javítás érdekében.

kmf.org.ua