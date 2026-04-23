Mesterképzés 2026: megkezdődött a regisztráció az egységes felvételi vizsgákra
Április 23-tól elkezdődött a regisztráció a mesterképzéshez szükséges egységes felvételi vizsgákra (ЄВІ és ЄФВВ), amely május 14-ig tart.
A regisztrációt a felsőoktatási intézmények felvételi bizottsága bonyolítja le – személyesen vagy online módon.
A regisztrációhoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- kitöltött jelentkezési adatlap (a minta elérhető a következő linken: https://osvita.ua/doc/files/news/688/68805/Zayava-anketa-YEVIYEFVV_2026.pdf )
- személyazonosító okmány (amely az adatlapban is szerepel)
- adóazonosító szám (identifikációs kód)
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy igazolás a tanulmányok 2026-os befejezéséről
- igazolványkép
- 086-3/o formanyomtatványú orvosi igazolás, amennyiben speciális vizsgakörülmények biztosítása szükséges
A jelentkezési adatlap kitöltésekor a felvételizőknek az alábbi adatokat kell megadniuk:
- azt a települést Ukrajnában vagy külföldön, ahol szeretnék letenni az egységes felvételi vizsgákat (ЄВІ\ЄФВВ)
- a választott idegen nyelvet, amelyből az egységes felvételi vizsga idegen nyelv részét (ЄВІ) kívánják letenni (angol, német, francia, spanyol)
- az egységes szaktárgyi felvételi vizsga megnevezését (gazdaságtan és nemzetközi gazdaságtan; információs technológiák; művészettörténet; nyelvtudomány; számvitel és pénzügy; pedagógia és pszichológia; politológia és nemzetközi kapcsolatok; jog és nemzetközi jog; pszichológia és szociológia; menedzsment és közigazgatás).
Az egységes szaktárgyi felvételi vizsgán (ЄФВВ) legfeljebb két tárgyi irányultság választható.
A dokumentumok benyújtása után a jelentkező megkapja a vizsgalapot vagy annak szkennelt másolatát. Fontos, hogy a vizsgalap adatait alaposan ellenőrizzék, és hiba esetén azonnal forduljanak a felvételi bizottsághoz a javítás érdekében.