Rolling Go felvonulás Beregszászban

A P. Frangepán Katalin Gimnázium és a Határtalan Segítség Alapítvány közös szervezésében Rolling Go közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi felvonulást tartottak szeptember 30-án Beregszászban.

Az ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem előtt kezdődött, Beregszász főterén, ahonnan a gyerekek biciklikkel, triciklikkel, pedálos gokartokkal és rollerekkel indultak a Kossuth Lajos Líceum udvarára.

A program célja a gyerekek biztonságos közlekedésre való nevelése óvodáskortól. Mester János kiemelte továbbá, hogy programjuk két részből tevődik össze. Egyrészt szeretnék felhívni a figyelmet a biztonságos közlekedésre, másrészt a környezetvédelemre, hisz gokártjaikat utánfutóval is felszerelték, melynek segítségével a gyermekek a környezetüket tisztíthatják meg.

2022-ben csatlakoztunk a P. Frangepán Katalin Gimnázium hálózatával a Rolling Kids programhoz. Ennek kapcsán intézményeink különböző pedálos járművekkel gazdagodhattak. 2023-ban be is mutattuk ezeket egy sportnap keretében, ahol a közlekedésbiztonság került előtérbe, hisz fontos, hogy a gyermekek már óvodáskortól megismerkedjenek a KRESZ szabályaival. 2025 egy fordulópont számunkra, hiszen a felvonulásunkat bővítettük, Beregszász után Nagydobronyban is a megszokott forgalom helyett gyerekzsivaj, kerékpárok és gokartok hangja töri meg az utcák csendjét a közlekedésbiztonság jegyében. A rendezvény célja nemcsak az, hogy játékos formában ismertessük meg a gyermekeinkkel a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem fontosságát, hanem az is, hogy a nehéz hétköznapok terheit, a mindennapok zaját egy kis időre elfeledtessük velük” – mondta Jakab Andrea, a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója.

Mester János, a Határtalan Segítség Alapítvány elnöke örömmel konstatálta, hogy idén sem csökkent a gyerekek lelkesedése, szinte izzottak a biciklik és rollerek kerekei. Az alapítvány elnöke köszönetet mondott a Perényiné Frangepán Katalin Gimnáziumnak, Beregszász város vezetésének, hogy befogadták a rendezvényüket.

Biztos vagyok abban, hogy a jövőben még több felejthetetlen pillanatot fogunk közösen megélni. Különleges járműveinkkel felhívhatjuk a figyelmet a még biztonságosabb közlekedésre, de a környezetünk megóvásáért is sok mindent igyekszünk tenni” – hangsúlyozta Mester János, majd útra indította a gyereksereget.

A Kossuth Lajos Líceum udvarán KRESZ minipark várta őket, ahol helyesen kellett reagálniuk például a STOP táblánál. Gurulási versenyt is szerveztek számukra, valamint ügyességi akadálypályán is kipróbálhatták magukat.

Mester János, az alapítvány elnöke ezúttal sem érkezett üres kézzel, a Határtalan Segítség Alapítvány jóvoltából több intézmény is pedálos járművekkel gazdagodott.

Kárpátlja.ma

Fotó: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem