Szakmai továbbképzés a népi hagyomány szolgálatában

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Tulipános Hangszeres és Oktatói Napot szervezett február 21-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem épületében.

A rendezvény kezdetén Nagy Csaba tárogatóművész játékát hallhatták a résztvevők. Ezt követően Kepics Andzselika, a tanoda igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette a szakmai nap programját. Elmondta, hogy az esemény célja a magyar népi hangszeres játék és a népi játék népszerűsítése Kárpátalján, valamint szakmai továbbképzési lehetőség biztosítása a Tulipán Tanoda oktatói számára.

Köszöntőt mondott Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja is. Beszédében hangsúlyozta a folyamatos szakmai megújulás fontosságát, különösen a népi hagyományok oktatásában. Kiemelte, hogy a pedagógusok számára elengedhetetlen a módszertani megújulás, hiszen a mai generáció megszólításához új szemléletre és korszerű eszközökre van szükség. Ugyanakkor fontosnak nevezte a hagyomány és a jelenkori kultúra összekapcsolását, hogy a népi értékek élő módon, a fiatalok számára is befogadható formában maradjanak fenn. Végezetül tartalmas, szakmailag eredményes napot kívánt a résztvevőknek.

A nap folyamán szekciónkénti foglalkozásokra került sor, ahol többek között a népi játékokról, a népi hegedűről, brácsáról, tárogatóról, fúvós hangszerekről és a citeraművészetről tanulhattak bővebben a pedagógusok és gyakorlati foglalkozásokon vettek részt.

Az előadók és foglalkozásvezetők között volt Balasáné-Sebestyén Mónika, Farkas Zoltán, Böröcz Ákos, Nagy Csaba és Nauner Agárdi Éva.

A szakmai nap kiváló lehetőséget biztosított a pedagógusok számára a tapasztalatcserére és a szakmai fejlődésre Kárpátalján.

A rendezvény a Csoóri Sándor Alap és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg.

