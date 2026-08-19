Szeptembertől emelkedhet a pedagógusok bére Ukrajnában

Szeptember 1-jétől újabb 20 százalékkal emelkedhet a pedagógusok bére Ukrajnában. A változást Szerhij Koreckij miniszterelnök erősítette meg az augusztusi oktatási konferencián.

Az ukrán kormányfő szerint a pedagógusi szakmának megfelelő és kiszámítható jövedelmet kell biztosítania, hogy az a fiatalok számára is vonzó pályát jelentsen. A pedagógusok bére 2026 elején már 30 százalékkal nőtt, szeptembertől pedig további 20 százalékos emelést terveznek.

A változás elsősorban a garantált bérrészt érinti, így a pedagógusok jövedelme kiszámíthatóbbá válhat.

Akár 28 500 hrivnya is lehet a tapasztalt pedagógusok bére

Az emelést követően a pályakezdő, illetve fiatal pedagógusok havi bére 12 800 és 17 700 hrivnya között alakulhat, míg a tapasztaltabb tanárok 16 900–28 500 hrivnya közötti összeget kaphatnak.

A pontos fizetés az oktatási terheléstől, a munkában eltöltött évektől és a pedagógus képesítésétől függ. A 28 500 hrivnyát meghaladó bérre azok a tapasztalt pedagógusok számíthatnak, akik teljes munkaidős pedagógusi terheléssel dolgoznak.

A kormány célja, hogy a pedagógusbéreket előbb az ukrán munkaerőpiaci szinthez, később pedig az európai bérekhez közelítsék.

A miniszterelnök az oktatási konferencián további változásokat is bejelentett: folytatódik a föld alatti iskolák építése és az oktatási intézmények óvóhelyeinek fejlesztése, szeptembertől pedig valamennyi iskolás számára ingyenes étkezést ígérnek. A tervek szerint a hallgatói ösztöndíjak összege is emelkedik.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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