Szeptembertől kötelező lesz az angol a nagycsoportos óvodásoknak Ukrajnában

Szeptember 1-jétől az 5–6 éves gyermekek számára az angol nyelv is az óvodai nevelés kötelező részévé válik Ukrajnában. A cél nem az, hogy a nagycsoportosok folyékonyan beszéljenek angolul, hanem hogy játékos formában megismerkedjenek a nyelvvel, és megalapozzák későbbi tanulmányaikat.

Az új tanévtől változnak az óvodai nevelésre vonatkozó követelmények Ukrajnában. A tervek szerint a 2026. szeptember 1-jétől az 5–6 éves, idősebb óvodás gyermekek számára rendszeressé válik az angol nyelv tanulása.

A változásról a „Szerpneva–2026” konferencia keretében tartott tájékoztatón beszélt Anasztaszija Konovalova, az oktatási és tudományos miniszterhelyettes óvodai oktatásért felelős helyettese.

Az intézmények felkészülése már zajlik: a beszámoló szerint az ukrajnai óvodák több mint 75 százaléka jelezte, hogy készen áll az újítás bevezetésére.

Nem kell folyékonyan beszélniük

Az angol nyelv kötelezővé tétele nem jelenti azt, hogy az ötéves gyermekektől iskolai szintű nyelvtudást várnak majd el.

Az óvodai foglalkozások elsődleges célja, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsék az angol iránt, alapvető ismereteket szerezzenek, és pozitív kapcsolatot alakítsanak ki a nyelvvel. A tananyag és a foglalkozások ennek megfelelően a gyermekek életkorához igazodnak majd.

Nem mindenhol kell saját angoltanár

Az angol nyelvet nem feltétlenül az adott óvoda állományában dolgozó pedagógus tanítja majd. Amennyiben az intézményben nincs megfelelő szakember, más oktatási intézmények pedagógusait vagy külső szakembereket is bevonhatnak.

Az angoloktatásban részt vehetnek például:

iskolák angoltanárai;

magánoktatási intézmények pedagógusai;

megfelelő képesítéssel rendelkező egyéni vállalkozók.

Azokon a településeken, ahol pedagógushiány van, távoktatásban is megszervezhetik a foglalkozásokat. Ebben az esetben a gyermekek továbbra is az óvodai csoportban maradnak az óvodapedagógussal, miközben az angoltanár online kapcsolódik be az órába.

Az új rendszer azt jelenti, hogy az 5–6 éves gyermekek az óvodai nevelés keretében is találkoznak majd rendszeresen az angol nyelvvel. Így a szülőknek nem feltétlenül kell külön nyelvtanfolyamot keresniük ahhoz, hogy gyermekük már óvodáskorban elkezdjen ismerkedni az angollal.

A foglalkozások konkrét formája ugyanakkor óvodánként eltérhet, attól függően, hogy az adott intézményben milyen pedagógusok állnak rendelkezésre, illetve szükség van-e külső vagy online oktató bevonására.

Kárpátalja.ma/TSZN

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