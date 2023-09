Tanévnyitó a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskolában

Az idei tanévet több mint 200 tanuló kezdte meg, köztük 24 kis elsős. Az ünnepséget a nemzeti imádságok eléneklésével nyitották meg, ezt követően egyperces néma csenddel adóztak a háborúban elhunyt személyek emlékének.

Az egybegyűlteket Kudron Zoltán, a KMKSZ nagyszőlősialapszervezeténekelnöke üdvözölte. Beszédében kiemelte, hogy a nagy múlttal rendelkező nagyszőlősi magyar iskolának van jövője. Az idei tanévtől új igazgató áll az iskola élén, akinek igéretet tett, hogy minden létező lépéssel támogatni fogják az intézmény működését és felvirágoztatását. Kiemelte, hogy nem könnyű időszakon vagyunk túl, hiszen a covid-járványt követően, másfél éve háborús helyzetben kell megküzdeni a mindennapi nehézségekkel, melyek az oktatásra is kihatással vannak. A leendő elsősöknek sok sikert kívánt a tanuláshoz, a diákoknak pedig eredményes, békés tanévet.

Nyibilevics Mónika, az iskola újonnan kinevezett igazgatónője szívélyesen üdvözölte az egybegyűlteket. Nyitóbeszédében elsősorban a mai napon még bátortalan kis elsősöket köszöntette, hiszen számukra igazi ünnepnap van. Bíztatta őket, hiszen itt a tudás birodalma vár rájuk. Az 5. és 9. osztályos tanulóknak is mérföldkő az idei tanév. Számukra is kitartást kívánt, legyenek bátrak és tudásra szomjasak. Beszédében kiemelt köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a tanév megkezdéséhez. Örömmel tájékoztatta az egybegyűlteket az új lehetőségekről a tanintézmény falain belül, úgymint kézilabda edzés, néptánc, lovasterápia, lovaglás. Kérte, hogy a diákok éljenek a lehetőséggel, aktívan vegyenek részt azokon. Elmondta, hogy az iskolában a generátor be lett üzemelve, légiriadó alatt nem kell majd a gyerekeknek a sötét óvóhelyen lenniük, valamint felkészültek az esetleges áramszünetekre is.

A tanévnyító további részében átvették a főszerepet a legkisebbek, akik verses, táncos előadással kedveskedtek az egybegyűlteknek. Majd letették az elsősök fogadalomtételét. Sztászjuk Marianna tanítónő és Sztec Alexandra napközis tanítónő minden kis elsőst diákká avatott az iskola címerét viselő nyakkendővel.

A római katolikus és a református egyház képviselői megáldották az egybegyűlteket.

A rendezvény végén megszólalt az első csengő és kezdetét vette az új tanév.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma