Tanévzáró ünnepség a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában

Hatvanhat diák vehette át a szakképesítést igazoló okiratát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában július 9-én.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora köszöntötte elsőként a végzős hallgatókat.

– Nem a diplomákat és nem is azok megszerzését ünnepeljük ma. A mai ünnep a fiataloké, akik kiérdemelték ezeket az okleveleket. Azt a teljesítményt tiszteljük ezen a rendezvényen, amely a diplomák megszerzése fölött áll

– hangsúlyozta a rektor.

– Azt kívánom nektek kedves végzős diákok, hogy a hatalmas munkát elvégzett jelképező diploma átvétele után is legyen bennetek erő, kitartás, bátorság és persze szorgalom, ahhoz, hogy kitűzött céljaitokat a jövőben is elérjétek.

Soós Katalin, a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának igazgatója évértékelő beszédében visszatekintett az elmúlt évek történéseire, nehézségeire és pozitívumaira. Elmondta, hogy az elmúlt két év pedig bizonyíték arra, hogy az élet kemény munka, váratlan fordulatokkal, meglepetésekkel tűzdelve.

Ezután beszámolt az első és második félév eseményeiről. A diákok számos rendezvényen, programon és tanulmányi versenyen vettek részt, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. Kitért arrat is, hogy a tantestület 14 tagja esett át szakmai minősítésen. Végezetül megköszönte a vezetőség, a tanárok és diákok munkáját egyaránt.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja elmondta, hogy a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma 2014 óta az egyedüli olyan magyar nyelvű szakképzés Kárpátalján, amely nemcsak érettségit ad, hanem okleveles szakembereket is képez. Ezáltal utat nyit a kárpátaljai magyar fiatalok előtt a felsőoktatási intézmények felé és megteremti annak lehetőségét is, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, s a munka világában is megtalálják a helyüket.

Kiemelte:

– A Szakgimnázium nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az ifjúság megőrizze nemzeti identitását, ápolja kultúráját, valamint gyarapítsa a magyar és idegen nyelvi ismereteit.

Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője Potápi Árpád János államtitkár szavait tolmácsolta a jelenlévőkhöz.

– Amikor a főiskola Szakgimnáziuma létrejött, akkor a bevezető cél az volt, hogy a magyar diákok helyben, anyanyelvükön tanuljanak, és minőségi tudást szerezzenek. Hozzátte: – A Rákóczi-főiskola és intézményei nem csupán a kárpátaljai magyarság anyanyelvi felsőoktatásában játszanak kiemelkedő szerepet, hanem felvállalják a magyarság kultúrájának, hagyományainak és örökségének az ápolását, megőrzését. Ezáltal olyan oktatási és közösségi teret sikerült itt teremteni, amelyet a kárpátaljai magyarság sajátjának érez.

A főosztályvezető megjegyezte, hogy a helyi kisebbség nehéz éveket tudhat maga mögött.

– Az elmúlt évek bebizonyították, hogy csak egységben tudunk erősek lenni. Erre az egységre hív minket az elkövetkezendő időszak is. Magyarország kormányának törekvése és támogatása hiábavaló lett volna a kárpátaljai magyarság elkötelezett tagjai nélkül, akik nem hagyták elveszni örökségüket. Köszönjük a bátor kiállást

– zárta beszédét.

Ezt követően átadták az Év diákja-kitüntetést, melyet a 2020–2021-es tanévben Svec Antal 4. évfolyamos alkalmazott matematika szakos tanuló kapta.

A végzős hallgatók nevében Simon István, Mátyus Boglárka, Tóth Bianka és Heé Dominika mondtak köszönetet. Ezután a diákok fogadalomtétele, majd a diplomák általános ismertetése következett. Az ifjú szakember diplomát 66 diák vehette át, akik közül nyolcan kitüntetéses oklevélben részesültek.

A felszólalások sorát dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke zárta, aki gratulált a végzősöknek az elért eredményeikhez. Majd hozzátette:

– Ne feledjék, a döntések és hódítások jelentéktelenek maradnak, ha nem társítanak hozzá célt. Ha ez nincs meg, azt nem jegyzi meg a történelem. Önök győztek most. Döntöttek és hódítottak. Önök felnőttek és tudatosan lépnek ki az intézmény falai közül. Ezentúl önálló döntéseket kell hozni és önállóan kell meghódítani a világot. Ezért a jövőben tegyenek meg mindent azért, hogy megjegyezzék Önöket.

Az ünnepségen adták át a Mutasd meg mit jelent főiskolásnak lenni! című pályázat nyertesének ajándékát. A győztes Frankovics István, a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának 2. évfolyamos számvitel és adóügy szakos hallgatója lett.

A rendezvény a történelmi egyházak képviselőinek áldáskérésével és a Szózat eléneklésével zárult.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma