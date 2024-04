Teljesen megújult a magyar fejlesztésű nyelvtanuló alkalmazás, a Xeropan

Megújult a magyar fejlesztésű nyelvtanuló alkalmazás, a Xeropan. Az app már eddig is meghódította a világot, hiszen eddig összesen több mint kétmillióan használták a földkerekség minden táján – az új, 5.0-ás verzió pedig valószínűleg tovább növeli a regisztrálók számát. Új, komoly szakmai háttérrel összeállított, lineárisan felépülő tananyaggal segíti a nyelvtanulást, miközben kiejtésünket fejleszti és mesterséges intelligenciával a beszédkészségünket is gyakoroltatja.

Ma már számos módon tanulhatunk nyelveket anélkül is, hogy akár kitennénk a lábunkat a lakásból, hiszen több applikáció és weboldal segít a nyelvek online elsajátításában, így akár sorban állás közben is fejleszthetjük nyelvtudásunkat.Könnyű elveszni az alkalmazások útvesztőjében, ezért érdemes alaposan körbenézni, mielőtt kiválasztunk egyet. Azt azonban fontos figyelembe venni, hogy ami a világ másik részén élő idegen nyelvű nyelvtanulónak bevált módszer, egy magyar nyelvtanuló esetében már nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan működik. Az is fontos szempont lehet, hogy az alkalmazás mögött egy szakértői csapat álljon, a legtöbb alkalmazást ugyanis egy algoritmus állítja össze, ami csökkentheti a hatékonyságot. Márpedig a Xeropan tananyagát komoly tapasztalattal rendelkező pedagógusokból, módszertani szakemberekből álló gárda rakta össze; az informatikai fejlesztők pedig olyan keretrendszert és dizájnt alakítottak ki, ami maximálisan megfelel napjaink elvárásainak és kiemelkedő felhasználói élményt nyújt.

„Évről-évre egyre többen alkalmazzák. Nemrég átléptük a kétmillió felhasználót, akik a világ minden táján használták az alkalmazást a nagyvárosoktól egészen egy apró karib-tengeri szigetig. Az applikációt fiatalok és idősebbek is remekül tudják használni, például a legidősebb felhasználónk 87 éves” – mondta el AlGharawi Attila, a Xeropan vezérigazgatója.

Az applikáció sikerét jól mutatja, hogy Prof. Dr. Thékes István oktatáskutató-nyelvtanár felmérése szerint a Xeropant használók akár 61 százalékkal is jobban teljesítettek a kontrollcsoport azon átlagtanulóihoz képest, akik hasonló nyelvi kompetencia szinten kezdték meg a kutatást, ráadásul a szókincsük is 33 százalékkal gyorsabban fejlődött. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 2 hónap leforgása alatt annyit fejlődött a nyelvtudásuk, mint a többieknek 3 hónap alatt. A Xeropan most megjelent újításai többek között ráadásul a szókincs-fejlődésben hoz még nagyobb hatékonyságot.

„Mind a termék, mind pedig az élmény és a tananyag oldaláról tartalmaz újításokat az applikáció. A lépcsőzetesen egymásra épülő egymásra épülő tananyag hatékonyabb és könnyebben követhető nyelvi fejlődést tesz lehetővé, de immár még változatosabb feladatokkal és bővebb, alaposabb leckékkel gyarapodott. Több mint húszezer stúdió minőségű hanganyaggal is bővült a Xeropan a hatékony halláértés érdekében”

– tette hozzá a vezérigazgató.

Mesterséges intelligencia segít a tanulásban

A szókincs fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kapott az alkalmazás kiejtésfejlesztő része is, hisz sokan vonakodnak megszólalni a tanult idegen nyelven, tartva attól, hogy a kiejtésük nem megfelelő. Erre külön gyakorlatok állnak immár rendelkezésre, sőt, az applikáció képes a beszéd ellenőrzésére is, amivel a tanuló pontos visszajelzést kap a kiejtését illetően. A mesterséges intelligencia segítségével komplett, élő beszélgetésekben vehetünk részt olyan hétköznapi szituációkban. mint például a bemutatkozás, ruhavásárlás vagy épp egy szobafoglalás. Az app négy hetes tanulási tervet állít össze, aminek segítségével a tanuló pontosan látja, hogy egy hónap leforgása alatt megértheti akár kedvenc zeneszámait vagy képes lehet bejegyzést írni idegen nyelven a közösségi médiában, de később akár megértheti az idegen nyelven beszélő filmek vagy tévéműsorok lényegét, könyvet olvashat az adott nyelven és céges megbeszéléseket is képes lehet vezetni. Az újítások minden diák számára térítésmentesen elérhetőek a KRÉTA felületén található, Idegennyelvi Felkészítő Modulban (IFM) is.

„A Xeropan forradalmasítja a nyelvtanulást a mesterséges intelligencia, a ChatGPT és a szakértők által kifejlesztett oktatás egyesítésével, hogy az angol, spanyol, francia és német nyelv elsajátítása ne csak hatékony, hanem szórakoztató is legyen. A megújult Xeropan alkalmazás letisztult tanulási útvonallal és magával ragadó leckékkel kínál a tanulóknak egy szórakoztató és játékosan hatékony élményt. Az alkalmazás az élő nyelv elsajátítását helyezi a fókuszba, ezáltal a nyelvtanuló könnyebben eligazodik az adott nyelv országának mindennapjaiban és hasznos szókinccsel tud kommunikálni”

– magyarázta AlGharawi Attila.

Forrás: hirado.hu