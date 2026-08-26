Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket! című tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében száz magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit – tudatta a segélyszervezet az MTI-vel kedden.

Az országos adományosztások sorát az MRSZ kedden, Debrecenben indította el, ahol 120 általános és középiskolás gyermek kapta meg az iskolakezdéshez szükséges eszközöket – írják közleményükben.

Idézték Giflo H. Pétert, az alapítvány ügyvezető-helyettesét, aki az átadón hangsúlyozta:

a szeretetszolgálat egyik legfontosabb feladata a rászoruló családok és gyermekek támogatása. Tapasztalataik szerint a tanszervásárlás komoly nehézséget jelent a családoknak, az adományok átadásakor ugyanakkor őszinte örömöt látnak a gyermekek arcán.

A közlemény szerint a „Radírozzuk ki a különbségeket!” kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyermekeinek.

Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat júniusban hirdette meg országos gyűjtését, amelyhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak, augusztus folyamán pedig országszerte áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány.

Az 1321 támogatott között többgyermekes és egyszülős családokban élő, hátrányos helyzetű településeken lakó, valamint kárpátaljai, partiumi és délvidéki gyermekek is vannak – tették hozzá.

Nyitókép: Debrecen, 2026. augusztus 25. A Magyar Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket! címet viselő akciójának tanszerátadója Debrecenben 2026. augusztus 25-én. Iskolakezdés előtt több mint 1300 hazai és határon túli gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit a szeretetszolgálat munkatársaitól. MTI/Czeglédi Zsolt

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →