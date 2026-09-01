Több mint 4000 diák kezdte meg a tanévet a Beregszászi kistérségben

Szeptember 1-jén ismét megnyitotta kapuit a Beregszászi kistérség 21 oktatási intézménye, ahol összesen 4227 diák kezdte meg az új tanévet. Erről Babják Zoltán polgármester számolt be.

Az iskolapadokba 306 első osztályos ült be, akik számára a tanévkezdés egy új, fontos életszakasz kezdetét jelenti.

– Az új tanév a tanulás, az új ismeretek, barátságok és felfedezések időszaka is – fogalmazott Babják Zoltán.

A legfontosabb kívánság pedig az, hogy az előttük álló tanév békében és biztonságban teljen.

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