Több mint 45,5 millió hrivnya érkezett Ungvárra az iskolások ingyenes étkeztetésére

Több mint 45,5 millió hrivnya állami támogatás érkezett Ungvár költségvetésébe az iskolások ingyenes étkeztetésének biztosítására. Az erről szóló döntést július 21-én, az Ungvári Városi Tanács rendkívüli ülésén fogadták el.

A városi önkormányzat tájékoztatása szerint 2026. szeptember 1-jétől Ukrajnában ingyenes meleg étkezést biztosítanak az önkormányzati fenntartású általános és középiskolák 1–11. (12.) osztályos tanulói számára. Az intézkedést az állam finanszírozza az iskolai étkeztetési reform keretében nyújtott célzott támogatások révén.

Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy az Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 869-es számú, július 1-jén hatályba lépett rendelete alapján a 2026–2027-es tanév első félévében minden jelenléti oktatásban részt vevő gyermek számára az állam biztosítja az ingyenes ebédet.

„A rendelet mindenki számára kötelező érvényű. Iskolánkban jelenleg 401 tanuló vesz részt jelenléti oktatásban, így számukra az állam biztosítja az ingyenes ebédet” – fogalmazott az intézményvezető.

Az ingyenes étkeztetéshez szükséges forrásokat az állam biztosítja a helyi önkormányzatok számára, így Ungváron is szeptembertől valamennyi jelenléti oktatásban részt vevő diák térítésmentesen juthat meleg ebédhez az iskolában.

Kárpátalja.ma

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