Tulipán Tanodák nyíltak a Nagyszőlősi járásban

Tiszaújhelyen, Fancsikán és Mátyfalván Tulipán Tanoda nyílt, ahol szeptember 22-én adták át az új helyiségeket.

Mindhárom községet a magyarok arányának csökkenése jellemezte az utóbbi években, ezért a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fontosnak tartotta, hogy a térségben a hagyományok, a népzene, valamint a néptánc gyakorlásával és megszerettetésével mentse meg a fiatalok nemzeti öntudatát.

Az épület felújítása a „Keleti partnerség Ukrajna 2020 fejlesztési együttműködése Kárpátalján” nevű projekt keretében valósulhatott meg Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával.

A tiszaújhelyi megnyitó ünnepségen dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Egyházi Bizottságának elnöke, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke beszédében kiemelte:

– A Tulipán Tanoda azzal a céllal jött létre, hogy abban a községben is lehetővé tegyék a népi játékok, kézművesség, néptánc oktatását, valamint a magyar kultúra átadását, ahol a zeneiskolában állami program van érvényben. Hozzátette, hogy ezáltal egy magyar többfunkciós központot is létrehoztak, hiszen az épület alkalmas bálok, rendezvények, összejövetelek megrendezésére is.