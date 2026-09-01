Új épületszárnnyal kezdi a tanévet a rakaszi líceum

A tudás napján, szeptember 1-jén adták át a huszti járási rakaszi iskola új épületszárnyát, amely a tervek szerint korszerű és komfortos körülményeket biztosít az alsó tagozatos diákok számára. Az ünnepségén Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója is részt vett.

A megyevezető számára különleges jelentőségű volt a látogatás, hiszen korábban ő maga is ebben az iskolában tanult. Mint fogalmazott, sok minden megváltozott azóta: a rakaszi iskola új épülettel, modern tantermekkel és korszerű felszereléssel bővült, a legfontosabb azonban továbbra is ugyanaz maradt – a gyermekek oktatása és a pedagógusok következetes munkája.

A szeptember 1-je különösen fontos nap a most iskolába lépő elsősök számára. Az alsó tagozatban jelenleg 175 gyermek tanul, az új épületszárny pedig 12 tanteremmel, összesen legfeljebb 265, 1–4. osztályos diák számára biztosít helyet.

Az új épület egy több évtizede húzódó beruházás eredménye. A projekten 2019 óta dolgoznak, 2021-ben pedig bekerült az állami „Nagy építkezés” programba. A munkálatok befejezését azonban a háború miatt nem sikerült a tervezett határidőre megvalósítani.

A beruházásra több mint 61 millió hrivnyát fordítottak, amelyből csaknem 29 millió hrivnya helyi költségvetési forrásból származott.

A tanévnyitón időkapzulát is elhelyeztek az iskola területén. Ebbe az intézmény korábbi állapotát bemutató fényképeket és a diákok üzeneteit tették, hogy a jövő generációi is megismerhessék az iskola fejlődésének történetét.

Miroszlav Bileckij arra biztatta a diákokat, hogy merjenek nagyot álmodni, hallgassanak tanáraikra, tanuljanak kitartóan, és higgyenek saját képességeikben. A megyevezető szerint fontos, hogy a fiatalok Kárpátalján is lássák a jövőjüket, és legyen lehetőségük helyben tanulni, szakmailag fejlődni és karriert építeni.

A pedagógusoknak kitartást és türelmet, a szülőknek pedig erőt és bölcsességet kívánt, hogy gyermekeik mellett álljanak a sikerek és a nehezebb időszakok idején is.

Az ünnepség végén minden résztvevő számára békés és biztonságos tanévet kívánt, annak reményében, hogy az iskolákban minél gyakrabban hallatszik majd a gyermekek nevetése a légiriadók hangja helyett.

Kárpátalja.ma

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