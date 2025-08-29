Új iskolabuszokat kapott hat kistérség Kárpátalján

Hat kistérség kapott új iskolabuszokat augusztus 29-én, amelyeket kifejezetten fogyatékkal élő gyermekek szállítására szereltek fel. Erről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője számolt be a Facebook-oldalán.

A megyevezető bejegyzése szerint Kárpátalja számára 169 millió hrivnya állami támogatást különítettek el iskolabuszok vásárlására. Ebből az összegből a megyének 50 buszt kell beszereznie társfinanszírozással: 40 speciális, kifejezetten fogyatékkal élő gyermekek számára készült, valamint 10 normál iskolabuszt.

A kistérségek vezetői ma vették át az első hat speciális buszt. A járműveket a Viski, az Ilosvai, a Nagybocskói, a Nagyszőlősi, a Polenai és a Királymezői kistérség kapta meg.

A buszokat az „Iskolabuszokat Ukrajnának” elnevezésű kezdeményezés keretében vásárolták, amely által a kistérségek uniós és állami támogatásból jutnak új járművekhez.

Kárpátalja.ma

