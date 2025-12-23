Ukrajna oktatási reformja: 2027-től minden diák 12 évig tanul

Ukrajnában 2027. szeptember 1-jétől vezetik be a 12 éves általános iskolai képzést minden régióban, a „Teljes középfokú oktatásról” szóló törvénynek megfelelően – jelentette a RBC-Ukrajina hírportálnak Nadija Kuzmicsova, az Oktatási és Tudományos Minisztérium helyettes államtitkára.

Ez nem a vágy kérdése, hanem a törvény végrehajtásának kérdése, amelyet már 2020-ban elfogadtak. A törvény ezen részét nem módosították, és nem is lehet módosítani, mert ez az oktatási reform folyamatosságáról szól – hangsúlyozta Kuzmicsova.

A helyettes miniszter elmondta, hogy 2027-től minden líceumi kategóriába tartozó oktatási intézmény átáll a 12 éves képzésre. „Minden gyermek, aki 2027-ben a 10. osztályba lép, 12 évig fog tanulni. Ebben a rendszerben már most is vannak diákok, akik a 2018-ban indult reformmal kezdtek” – tette hozzá.

A reform 2018-ban indult, és azok a gyerekek, akik akkor kezdtek az első osztályban, már az új szabvány szerint tanulnak, tehát teljes 12 éves képzésben vesznek részt. Ugyanez vonatkozik a később induló évfolyamokra is.

Mikor kell iskolába adni a gyermeket?

A minisztérium hangsúlyozza, hogy a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy gyermeküket 6 vagy 7 éves korban írják be az első osztályba. „Ebben nem lesz változás. Akinek a gyermeke 2018-ban 6 évesen kezdett, az így tett; aki 7 évesen, az úgy. 2025-ben ugyanez a helyzet. Ez a szülők döntése, nem az államé. Lehet, hogy valaki 8 évesen adja iskolába a gyerekét, és lehet, hogy szeptemberben 6 éves lesz a gyermek, így lényegében 5 évesen kezd” – magyarázta Kuzmicsova.

Egyéb oktatási újdonságok

Az ukrajnai egyetemeken bevezetik a „nulladik kurzust”, amely felkészítő szakasz a középiskola befejezése és az egyetemi első év között. A helyettes miniszter, Mikola Trofimenko szerint ezt azok vehetik igénybe, akik alapképzésre jelentkeznek, és hiányosságokat éreznek tudásukban, vagy akik a háború vagy költözés miatt szünetet tartottak. Az első csoportok várhatóan januárban kezdik meg a képzést.

Emellett Ukrajnában több tucat oktatási intézményt ellenőriznek a 25 év feletti diákok számának növekedése miatt. Ruszlan Hurak, az Oktatásminőség Állami Szolgálatának vezetője elmondta, hogy körülbelül 50 főiskolát vizsgálnak meg, mivel a felsőoktatásba való belépést az Oktatási Minisztérium és a Legfelső Tanács korlátozta, így a felnőttkorú jelentkezők nagy része főiskolákat választ.

Kárpátalja.ma