60 tanintézményben vette kezdetét az oktatás Ungváron

Szeptember 1-én soron kívüli ülést tartott az Ungvári Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Itt hivatalosították a megyeszékhely intézményhálózatával kapcsolatos adatokat – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.

Ungváron hatvan oktatási intézményben kezdődött meg az új tanév, ebből 27 állami középiskola, 23 állami óvoda, 3 szakmunkásképző, 5 magániskola és 2 magánóvoda. Az állami fenntartású középiskolákban 566 osztályban 16 495 gyerek tanul. A magánintézményekben 984 fiatal folytatja tanulmányait.

A korábbi évekhez képest ez 132 fős csökkenést jelent, és az első osztályok száma is visszaesett 52-ről 49-re. A 2025/26-os tanévben továbbá 133 napközis csoporttal számolnak, ami szintén kevesebb a tavalyinál.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: UNIAN