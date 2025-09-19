une

Négy ungvári hallgató kapja az ukrán elnöki ösztöndíjat

Az Ungvári Nemzeti Egyetem négy hallgatója nyerte el a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő által adományozott elnöki ösztöndíjat a 2025–2026-os tanév első félévére.

Az ösztöndíj havi összege 10 ezer hrivnya, amelyet az alábbi diákok érdemeltek ki:

  • Viktorija Holubec, a társadalomtudományi kar hallgatója,
  • Jevhenyija Homovics, a földrajzi kar hallgatója,
  • Szofija Koval, a matematika és digitális technológiák karának hallgatója,
  • Dzsulija Aly-Inaja, az Ungvári Nemzeti Egyetem Fogorvostudományi és Laboratóriumi Orvostudományi Intézetének hallgatója.

A kitüntetés a hallgatók kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítményét ismeri el.

