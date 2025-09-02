Tanévnyitó az Ungvári Nemzeti Egyetemen

Szeptember 1-én ünnepélyes keretek között köszöntötte az új tanévet az Ungvári Nemzeti Egyetem. Idén több mint kétezer elsőéves hallgató csatlakozott a diákok közösségéhez – olvasható az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán.

A diákokat köszöntötte Volodimir Szmolánka, az UNE rektora, Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere és Vaszil Demjancsuk, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese. Beszédeikben az oktatás fontosságát hangsúlyozták, amely háború idején felértékelődik. Lendületes, lelkiismeretes hozzáállást kértek a diákoktól, és az egyetem életében való aktív részvételt.

Különleges pillanat volt az elsőéves hallgatók avatása és fogadalomtétele. A felvételi során legjobb eredményeket elért fiatalok álltak a színpadra, akik társaik nevében is megfogadták, hogy méltón és büszkén viselik az UNE diákja titulust.

