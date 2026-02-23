Gamifikáció a tanórán – megyei módszertani workshop Beregszászban

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának szervezésében megyei szintű, gyakorlatorientált módszertani workshopra került sor február 20-án a magyar tannyelvű oktatási intézmények történelem- és földrajztanárai számára. „A játékon alapuló (gamifikációs elvű) földrajz- és történelemtanítás-tanulás: elvei és előnyei, gyakorlati megvalósítási lehetőségei” című szakmai nap a „Tanulási Laboratórium – Tanulj Másképp Műhely: A tanulás gamifikációja” rendezvénysorozat negyedik állomásaként valósult meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében, ahol 26 pedagógus vett részt.

A megjelenteket Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője, valamint dr. Dzsanda Galina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatóhelyettese köszöntötte, hangsúlyozva a gamifikáció 21. századi oktatásban betöltött szerepét. A felvezető előadást Birtok Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének tanára tartotta „Gamifikáció az oktatásban” címmel, bemutatva a játékosítás pedagógiai alapelveit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.

A program gyakorlati részében a résztvevők két bemutató órán figyelhették meg a módszer alkalmazását. Dobos Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének adjunktusa és a Felsőfokú Szakképzési Intézet tanára „Magyarország a Tanácsköztársaság idején” témában tartott órát, míg Lefkó János, a Felsőfokú Szakképzési Intézet földrajztanára „Az amerikai gazdasági erőtér” című tanórán mutatta be a gamifikáció eszköztárát.

A bemutató órák elemzését követően saját jó gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el. Lefkó Sándor „Földrajz: a következő szint” címmel gamifikációs térképgyakorlatokat mutatott be. Izsák Szilveszter, a Jánosi Líceum történelemtanára „A játékon alapuló történelemtanítás-tanulás: elvei és előnyei, gyakorlati megvalósítási lehetőségei” című prezentációjában a virtuális gamifikáció lehetőségeit ismertette. Borovszky István, a Nagydobronyi Református Líceum földrajzszakos tanára „A játékon alapuló földrajz gyakorlati megvalósításának lehetőségei” című bemutatójában egy virtuális földrajzi utazást ismertetett. A szakmai nap Balogh Dániel, a Kárpátaljai Magyar Líceum történelemtanárának „Gamifikáció a történelemórán saját tapasztalat alapján” című előadásával zárult.

A szakmai nap gyakorlati jelentősége abban mutatkozott meg, hogy a résztvevők konkrét, azonnal alkalmazható módszerekkel gazdagodhattak, amelyek hozzájárulnak a motiválóbb és hatékonyabb tanórai munka megvalósításához.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője