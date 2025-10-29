Zajlanak a nyelvtanfolyamok a Rákóczi Egyetem szervezésében
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja-szerte. Célja, hogy elősegítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékonyabb kommunikációt és társadalmi együttműködést. A programot a Magyarország Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A nyelvtanfolyamok 2025 szeptemberétől szervezetten valósulnak meg Kárpátalja 36 településén, 171 csoportban, 84 oktatóval, 52 helyszínen, csoportonként 100 órában.
Az oktatáshoz szükséges 100-órás gyakorlatorientált oktatási segédananyagot, amely a mindennapi élethelyzetek kommunikációs kihívásaira kínál gyakorlati megoldásokat: Csurman-Puskás Anikó, Dr. Gál Adél, Dr. Hnatik Katalin és Dr. habil. Váradi Natália készítették el a magyar, illetve Dr. Molnár Csatlós Andrea és Panykó-Lénárt Éva az ukrán tanfolyamhoz. Ezek a segédanyagok a mindennapi kommunikációhoz szükséges alapvető kifejezéseket, szókincset és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, így biztosítva az oktatás egységes színvonalát és hatékonyságát.
A tanórákon kiemelt szerepet kap a funkcionális nyelvhasználat fejlesztése, a szókincsbővítés, valamint az interkulturális kompetenciák erősítése. A résztvevők aktív bevonásával zajló oktatás elősegíti a nyelvi készségek gyakorlati alkalmazását, ezáltal támogatva a két nyelv használói közötti hatékony kommunikáció kialakítását. A résztvevők nyelvi készségei folyamatosan fejlődnek, miközben erősödik a kulturális érzékenység és a kölcsönös megértés képessége.
Az órákat magasan képzett, anyanyelvű és kétnyelvű pedagógusok tartják, akik korszerű módszertani megközelítésekkel biztosítják a tanulási folyamat szakmai színvonalát és eredményességét.
Az oktatók továbbképzése lezajlott: 2025. augusztus 12–13-án, amelyet dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetett.
A nyelvtanfolyamokra a regisztráció időszakában augusztus 12. – szeptember 6. között 1900 érdeklődő regisztrált.
Az ukrán nyelvtanfolyamon 8 településen, 14 helyszínen, 64 csoportban összesen 757 fővel 26 oktató foglalkozik.
|S.sz.
|Település
|Oktatók száma településenként
|Helyszín
|Oktatók száma helyszínenként
|Oktató neve
|1.
|Beregszász
|13
|II. Rákóczi Feren Kárpátaljai Magyar Egyetem
|9
|Csonka Tetyána
|Libák Natália
|Margitics Katalin
|Juricskó Andzselika
|Molnár Éva
|Osztrovszkij Sándor
|Panykó-Lénárt Éva
|Pavlovics Okszána
|Pősze Andrea
|II. RF KME Felsőfokú Szakképzési Intézet
|2
|Beca Szvetlána
|Margitics Ágnes
|Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi részlege
|3
|Beca Szvetlána
|Nemes Irén
|Rádik Irén
|2.
|Kisgejőc
|1
|Kárpátaljai Magyar Líceum kisgejőci részlege
|1
|Kiss Valéria
|3.
|Nagydobrony
|3
|Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi részlege
|2
|Komonyi Tetyána
|Kovács Viktória
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|Molnár-Csatlós Andrea
|4.
|Nagyszőlős
|3
|Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|3
|Kampó Ildikó
|Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi részlege
|Kurta Viktória
|Vince Beatrix
|5.
|Tiszabökény
|1
|Tiszabökényi Gimnázium
|1
|Bábincu Anikó
|6.
|Tiszapéterfalva
|1
|Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja
|1
|Kiss Edit
|7.
|Tiszaújlak
|3
|Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszaújlaki részlege
|1
|Fenich Marianna
|Tiszaújlaki 2. sz. Középiskola
|2
|Konrád Álla
|Kulcsár Márta
|8.
|Visk
|1
|Kárpátaljai Magyar Líceum viski részlege
|1
|Roskó Miroszláva
|Viski Kölcsey Ferenc Líceum
|1
|26
|26
A magyar nyelvtanfolyamon 61 oktató, 33 településen, 43 helyszínen 1143 fő nyelvtudását fejleszti 107 csoportban.
|S.sz.
|Választott település neve magyarul
|Oktatók száma településenként
|Helyszínek
|Oktatók
|1.
|Aknaszlatina
|2
|Aknaszaltinai Bolyai János Líceum
|Kacsmár Andrea
|Vajnági Adrienn
|2.
|Alsókerepec
|1
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Alsóerepeci Óvoda
|Popovics Krisztina
|3.
|Beregrákos
|1
|Beregrákosi Gimnázium
|Tar Valéria
|4.
|Beregszász
|5
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
|Csurmán-Puskás Anikó
|Pápai Ilona
|Rádik Irén
|Szabó Vitalina
|Tanczár Katalin
|5.
|Bustyaháza
|1
|Bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda
|Takács Mária
|6.
|Csap
|1
|Csapi Széchenyi István Líceum
|Béres Katalin
|7.
|Csepe
|2
|Csepei Tulipán Tanoda
|Duda Natália
|Kocsis Szabina
|8.
|Fancsika
|1
|Fancsikai Tulipán Tanoda
|Nagy Zita
|9.
|Homok
|1
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki Óvoda
|Lesko Csilla
|10.
|Huszt
|1
|Huszti 4. sz. Gimnázium
|Körtvélyessy-Tehza Margaréta
|11.
|Királyháza
|1
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi Óvoda
|Radvánszky Anikó
|12.
|Kisgejőc
|1
|Kisgejőci görögkatolikus hittanterem
|Györke Eleonróra
|13.
|Koncháza
|1
|Koncházai Líceum
|Palkó Enikő
|14.
|Kőrösmező
|4
|Kőrösmezői 1. sz. Középiskola
|Darnyi Szilvia
|Keszler Mária
|Kolesznyikova Mária
|Reparuk Ildikó
|15.
|Mátyfalva
|1
|Tulipán Tanoda
|Zán Gizella
|16.
|Minaj
|2
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Minaji Óvoda
|Ádám Adrienn
|Lesko Csilla
|17.
|Munkács
|2
|Munkácsi Szent István Líceum
|Kozák Andrea
|Lengyel Alexandra
|18.
|Nagybocskó
|1
|Nagybocskói Római-katolikus Egyház (plébánia)
|Orosz Erzsébet
|19.
|Nagyszőlős
|8
|Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi oktatási helyszíne
|Kampó Ildikó
|Kosán Rita
|Vince Beatrix
|Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|Illés Gabriella
|Kádár Andzselika
|Kravcova Erika
|Palazsnik Jolán
|Sztászjuk Marianna
|20.
|Radvánc (Ungvár része)
|1
|Szent Gellért Római Katólikus Plébánia, Szakkollégium
|Veresné Dikun Mária
|21.
|Rahó
|2
|Rahói Magyar Ház
|Melnyicsuk Veronika
|Rahói I-III. Fokozatú 1. sz. Álatlános és Középfokú Tanintézmény
|Cipszeráji Római Katólikus Közösségi Ház
|Reparuk Ildikó
|Rahói Római Katolikus Plébánia
|22.
|Szerednye
|1
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Óvoda
|Mészár Mónika
|23.
|Szolyva
|2
|Szolyvai Római Katolikus Templom
|Kozár Marianna
|Szolyvai 1 .sz. Középiskola
|Popovics Éva
|24.
|Szőlősegres
|1
|Szőlősegresi Líceum
|Stul-Tihor Erzsébet
|25.
|Taracköz
|1
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Taracközi
Elemi Iskolája és Óvodája
|Cerkunik-Kvitka Julianna
|26.
|Técső
|9
|Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
|Csopik-Roskova Natália
|Fényes Gyöngyi
|Kristofóri Gyöngyi
|Perebijnosz Erika
|Sitka Gabriella
|Taruszin Diana
|Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum
|Bodák Hajnalka
|Imszticsei Gabriella
|Kiss Mónika
|27.
|Tekeháza
|3
|Tekeházаi Tulipán Tanoda
|Kócsi Oszkár
|Czébely Éva Evelin
|Tekeházai Református Parókia
|Lidka Diána
|28.
|Terebesfejérpatak
|2
|P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Iskola-Óvoda
|Dáncs Mihaela
|Római Katolikus Plébánia
|Vadas Mária
|29.
|Tiszaszászfalu
|1
|Tiszaszászfalui Óvoda
|Duda Natália
|30.
|Tiszaújhely
|1
|Tiszaújhelyi Tulipán Tanoda
|Popovics Erzsébet
|31.
|Tiszaújlak
|1
|Kárpátaljai Magyar Líceum – Tiszaújlaki részlege
|Zán Gizella
|32.
|Ungvár
|5
|Irodaház (Hojda utca)
|Bem Dzsulietta
|Görögkatolikus Káritász
|Lesko Csilla
|Palkó Enikő
|Ungvári Református Parókia
|Dikun Katalin
|Veresné Dikun Mária
|33.
|Visk
|1
|Kárpátaljai Magyar Líceum viski oktatási helyszíne
|Pál Judit
|68
Beregszászban, Kisgejőcőn, Nagyszőlősön, Tiszaújlakon és Visken ukrán és magyar nyelv oktatás is folyik.
A program keretében összesen 171 csoport működik az alábbiak szerint:
|Csoporttípusok szertinti bontás
|S.sz
|Nyelv
|Csoport típusa
|Száma
|Összesen
|1.
|Ukrán
|Gyerek
|48
|102
|Magyar
|54
|2.
|Ukrán
|Felnőtt
|14
|60
|Magyar
|46
|3.
|Ukrán
|Vegyes
|2
|9
|Magyar
|7
|Összesen:
|171
|171
A gyermekcsoportok aránya kiemelkedően magas, ami a nyelvi akadálymentesítés korai életkorban történő megkezdésének jelentőségét is mutatja. Magyar nyelven a legidősebb tanuló 79, a legfiatalabbak 6 évesek. Ukrán nyelven a legidősebb 59, a legfiatalabbak 7 évesek.
A csoportszintek szerinti bontás alapján a résztvevők döntő többsége kezdő szinten kapcsolódott be a képzésbe, ami alátámasztja a program alapvető célját: a kommunikációs akadályok csökkentését azáltal, hogy széles körben biztosítja az alapnyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségét. A haladóbb szintek jelenléte ugyanakkor arra utal, hogy a képzés nyelvi fejlődési ívet is kínál a résztvevők számára, lehetőséget adva a továbblépésre és a magasabb kompetenciaszint elérésére:
|Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam Csoportszintek szertinti bontás
|S.sz
|Nyelv
|Csoportszint
|Száma
|Összesen
|1.
|Ukrán
|A1
|31
|103
|Magyar
|72
|2.
|Ukrán
|A2
|16
|38
|Magyar
|22
|3.
|Ukrán
|B1
|17
|30
|Magyar
|13
|Összesen:
|171
|171
A csoportok szintek szerint a következőképpen oszlanak meg:
|Csoportok szintenkénti megoszlása
|S.sz
|Nyelv
|Csoport
|A1
|A2
|B1
|Összesen
|1
|Ukrán
|Gyerek
|29
|11
|8
|Magyar
|43
|8
|3
|2
|Ukrán
|Felnőtt
|0
|5
|9
|Magyar
|25
|13
|8
|3
|Ukrán
|Vegyes
|2
|0
|0
|Magyar
|4
|1
|2
|Összesen
|103
|38
|30
|171
A számok azt mutatják, hogy a programban a kezdő szintű oktatás a meghatározó, és különösen erős a gyermekek részvétele, ami hosszú távon a nyelvi kompetenciák megerősítését szolgálja a térségben.
A program célja nem csupán a nyelvoktatás, hanem a társadalmi befogadás és a közösségi kohézió erősítése. A kommunikációs akadályok lebontása csökkenti a félreértésekből adódó feszültségeket, és elősegíti a kölcsönös megértést és bizalmat. Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűsége érték, amely megfelelő támogatással hozzájárulhat a térség stabilitásához és együttműködéséhez.
Váradi Natália, II.RFKME Felnőttképzési Központ