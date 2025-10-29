Zajlanak a nyelvtanfolyamok a Rákóczi Egyetem szervezésében

Kárpátalja.ma Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja-szerte. Célja, hogy elősegítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékonyabb kommunikációt és társadalmi együttműködést. A programot a Magyarország Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A nyelvtanfolyamok 2025 szeptemberétől szervezetten valósulnak meg Kárpátalja 36 településén, 171 csoportban, 84 oktatóval, 52 helyszínen, csoportonként 100 órában.

Az oktatáshoz szükséges 100-órás gyakorlatorientált oktatási segédananyagot, amely a mindennapi élethelyzetek kommunikációs kihívásaira kínál gyakorlati megoldásokat: Csurman-Puskás Anikó, Dr. Gál Adél, Dr. Hnatik Katalin és Dr. habil. Váradi Natália készítették el a magyar, illetve Dr. Molnár Csatlós Andrea és Panykó-Lénárt Éva az ukrán tanfolyamhoz. Ezek a segédanyagok a mindennapi kommunikációhoz szükséges alapvető kifejezéseket, szókincset és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, így biztosítva az oktatás egységes színvonalát és hatékonyságát.

A tanórákon kiemelt szerepet kap a funkcionális nyelvhasználat fejlesztése, a szókincsbővítés, valamint az interkulturális kompetenciák erősítése. A résztvevők aktív bevonásával zajló oktatás elősegíti a nyelvi készségek gyakorlati alkalmazását, ezáltal támogatva a két nyelv használói közötti hatékony kommunikáció kialakítását. A résztvevők nyelvi készségei folyamatosan fejlődnek, miközben erősödik a kulturális érzékenység és a kölcsönös megértés képessége.

Az órákat magasan képzett, anyanyelvű és kétnyelvű pedagógusok tartják, akik korszerű módszertani megközelítésekkel biztosítják a tanulási folyamat szakmai színvonalát és eredményességét.

Az oktatók továbbképzése lezajlott: 2025. augusztus 12–13-án, amelyet dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetett.

A nyelvtanfolyamokra a regisztráció időszakában augusztus 12. – szeptember 6. között 1900 érdeklődő regisztrált.

Az ukrán nyelvtanfolyamon 8 településen, 14 helyszínen, 64 csoportban összesen 757 fővel 26 oktató foglalkozik.

S.sz.TelepülésOktatók száma településenkéntHelyszínOktatók száma helyszínenkéntOktató neve
1.Beregszász13II. Rákóczi Feren Kárpátaljai Magyar Egyetem9Csonka Tetyána
Libák Natália
Margitics Katalin
Juricskó Andzselika
Molnár Éva
Osztrovszkij Sándor
Panykó-Lénárt Éva
Pavlovics Okszána
Pősze Andrea
II. RF KME Felsőfokú Szakképzési Intézet2Beca Szvetlána
Margitics Ágnes
Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi részlege3Beca Szvetlána
Nemes Irén
Rádik Irén
2.Kisgejőc1Kárpátaljai Magyar Líceum kisgejőci részlege1Kiss Valéria
3.Nagydobrony3Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi részlege2Komonyi Tetyána
Kovács Viktória
Nagydobronyi Református Líceum1Molnár-Csatlós Andrea
4.Nagyszőlős3Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola3Kampó Ildikó
Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi részlegeKurta Viktória
Vince Beatrix
5.Tiszabökény1Tiszabökényi Gimnázium1Bábincu Anikó
6.Tiszapéterfalva1Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja1Kiss Edit
7.Tiszaújlak3Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszaújlaki részlege1Fenich Marianna
Tiszaújlaki 2. sz. Középiskola2Konrád Álla
Kulcsár Márta
8.Visk1Kárpátaljai Magyar Líceum viski részlege1Roskó Miroszláva
Viski Kölcsey Ferenc Líceum1
  26 26 

A magyar nyelvtanfolyamon 61 oktató, 33 településen, 43 helyszínen 1143 fő nyelvtudását fejleszti 107 csoportban.

S.sz.Választott település neve magyarulOktatók száma településenkéntHelyszínekOktatók
1.Aknaszlatina2Aknaszaltinai Bolyai János LíceumKacsmár Andrea
Vajnági Adrienn
2.Alsókerepec1P. Frangepán Katalin Gimnázium Alsóerepeci ÓvodaPopovics Krisztina
3.Beregrákos1Beregrákosi GimnáziumTar Valéria
4.Beregszász5II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar EgyetemCsurmán-Puskás Anikó
Pápai Ilona
Rádik Irén
Szabó Vitalina
Tanczár Katalin
5.Bustyaháza1Bustyaházai Szent Erzsébet ÓvodaTakács Mária
6.Csap1Csapi Széchenyi István LíceumBéres Katalin
7.Csepe2Csepei Tulipán TanodaDuda Natália
Kocsis Szabina
8.Fancsika1Fancsikai Tulipán TanodaNagy Zita
9.Homok1P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki ÓvodaLesko Csilla
10.Huszt1Huszti 4. sz. GimnáziumKörtvélyessy-Tehza Margaréta
11.Királyháza1P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi ÓvodaRadvánszky Anikó
12.Kisgejőc1Kisgejőci görögkatolikus hittanteremGyörke Eleonróra
13.Koncháza1Koncházai LíceumPalkó Enikő
14.Kőrösmező4Kőrösmezői 1. sz. KözépiskolaDarnyi Szilvia
Keszler Mária
Kolesznyikova Mária
Reparuk Ildikó
15.Mátyfalva1Tulipán TanodaZán Gizella
16.Minaj2P. Frangepán Katalin Gimnázium Minaji ÓvodaÁdám Adrienn
Lesko Csilla
17.Munkács2Munkácsi Szent István LíceumKozák Andrea
Lengyel Alexandra
18.Nagybocskó1Nagybocskói Római-katolikus Egyház (plébánia)Orosz Erzsébet
19.Nagyszőlős8Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi oktatási helyszíneKampó Ildikó
Kosán Rita
Vince Beatrix
Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond KözépiskolaIllés Gabriella
Kádár Andzselika
Kravcova Erika
Palazsnik Jolán
Sztászjuk Marianna
20.Radvánc (Ungvár része)1Szent Gellért Római Katólikus Plébánia, SzakkollégiumVeresné Dikun Mária
21.Rahó2Rahói Magyar HázMelnyicsuk Veronika
Rahói I-III. Fokozatú 1. sz. Álatlános és Középfokú Tanintézmény
Cipszeráji Római Katólikus Közösségi HázReparuk Ildikó
Rahói Római Katolikus Plébánia
22.Szerednye1P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei ÓvodaMészár Mónika
23.Szolyva2Szolyvai Római Katolikus TemplomKozár Marianna
Szolyvai 1 .sz. KözépiskolaPopovics Éva
24.Szőlősegres1Szőlősegresi LíceumStul-Tihor Erzsébet
25.Taracköz1P. Frangepán Katalin Gimnázium Taracközi
Elemi Iskolája és Óvodája		Cerkunik-Kvitka Julianna
26.Técső9Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű LíceumCsopik-Roskova Natália
Fényes Gyöngyi
Kristofóri Gyöngyi
Perebijnosz Erika
Sitka Gabriella
Taruszin Diana
Técsői Magyar Tannyelvű Református LíceumBodák Hajnalka
Imszticsei Gabriella
Kiss Mónika
27.Tekeháza3Tekeházаi Tulipán TanodaKócsi Oszkár
Czébely Éva Evelin
Tekeházai Református ParókiaLidka Diána
28.Terebesfejérpatak2P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Iskola-ÓvodaDáncs Mihaela
Római Katolikus PlébániaVadas Mária
29.Tiszaszászfalu1Tiszaszászfalui ÓvodaDuda Natália
30.Tiszaújhely1Tiszaújhelyi Tulipán TanodaPopovics Erzsébet
31.Tiszaújlak1Kárpátaljai Magyar Líceum – Tiszaújlaki részlegeZán Gizella
32.Ungvár5Irodaház (Hojda utca)Bem Dzsulietta
Görögkatolikus KáritászLesko Csilla
Palkó Enikő
Ungvári Református ParókiaDikun Katalin
Veresné Dikun Mária
33.Visk1Kárpátaljai Magyar Líceum viski oktatási helyszínePál Judit
68

 Beregszászban, Kisgejőcőn, Nagyszőlősön, Tiszaújlakon és Visken ukrán és magyar nyelv oktatás is folyik.

A program keretében összesen 171 csoport működik az alábbiak szerint:

Csoporttípusok szertinti bontás
S.szNyelvCsoport típusaSzámaÖsszesen
1.UkránGyerek48102
Magyar54
2.UkránFelnőtt1460
Magyar46
3.UkránVegyes29
Magyar7
Összesen:171171

A gyermekcsoportok aránya kiemelkedően magas, ami a nyelvi akadálymentesítés korai életkorban történő megkezdésének jelentőségét is mutatja. Magyar nyelven a legidősebb tanuló 79, a legfiatalabbak 6 évesek. Ukrán nyelven a legidősebb 59, a legfiatalabbak 7 évesek.

A csoportszintek szerinti bontás alapján a résztvevők döntő többsége kezdő szinten kapcsolódott be a képzésbe, ami alátámasztja a program alapvető célját: a kommunikációs akadályok csökkentését azáltal, hogy széles körben biztosítja az alapnyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségét. A haladóbb szintek jelenléte ugyanakkor arra utal, hogy a képzés nyelvi fejlődési ívet is kínál a résztvevők számára, lehetőséget adva a továbblépésre és a magasabb kompetenciaszint elérésére:

Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam  Csoportszintek szertinti bontás
S.szNyelvCsoportszintSzámaÖsszesen
1.UkránA131103
Magyar72
2.UkránA21638
Magyar22
3.UkránB11730
Magyar13
Összesen:171171

A csoportok szintek szerint a következőképpen oszlanak meg:

Csoportok szintenkénti megoszlása
S.szNyelvCsoportA1A2B1Összesen
1UkránGyerek29118
Magyar4383
2UkránFelnőtt059
Magyar25138
3UkránVegyes200
Magyar412
Összesen1033830171

A számok azt mutatják, hogy a programban a kezdő szintű oktatás a meghatározó, és különösen erős a gyermekek részvétele, ami hosszú távon a nyelvi kompetenciák megerősítését szolgálja a térségben.

A program célja nem csupán a nyelvoktatás, hanem a társadalmi befogadás és a közösségi kohézió erősítése. A kommunikációs akadályok lebontása csökkenti a félreértésekből adódó feszültségeket, és elősegíti a kölcsönös megértést és bizalmat. Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűsége érték, amely megfelelő támogatással hozzájárulhat a térség stabilitásához és együttműködéséhez.

Váradi Natália, II.RFKME Felnőttképzési Központ