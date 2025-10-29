Zajlanak a nyelvtanfolyamok a Rákóczi Egyetem szervezésében

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamokat valósít meg Kárpátalja-szerte. Célja, hogy elősegítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékonyabb kommunikációt és társadalmi együttműködést. A programot a Magyarország Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A nyelvtanfolyamok 2025 szeptemberétől szervezetten valósulnak meg Kárpátalja 36 településén, 171 csoportban, 84 oktatóval, 52 helyszínen, csoportonként 100 órában.

Az oktatáshoz szükséges 100-órás gyakorlatorientált oktatási segédananyagot, amely a mindennapi élethelyzetek kommunikációs kihívásaira kínál gyakorlati megoldásokat: Csurman-Puskás Anikó, Dr. Gál Adél, Dr. Hnatik Katalin és Dr. habil. Váradi Natália készítették el a magyar, illetve Dr. Molnár Csatlós Andrea és Panykó-Lénárt Éva az ukrán tanfolyamhoz. Ezek a segédanyagok a mindennapi kommunikációhoz szükséges alapvető kifejezéseket, szókincset és gyakorlati feladatokat tartalmaznak, így biztosítva az oktatás egységes színvonalát és hatékonyságát.

A tanórákon kiemelt szerepet kap a funkcionális nyelvhasználat fejlesztése, a szókincsbővítés, valamint az interkulturális kompetenciák erősítése. A résztvevők aktív bevonásával zajló oktatás elősegíti a nyelvi készségek gyakorlati alkalmazását, ezáltal támogatva a két nyelv használói közötti hatékony kommunikáció kialakítását. A résztvevők nyelvi készségei folyamatosan fejlődnek, miközben erősödik a kulturális érzékenység és a kölcsönös megértés képessége.

Az órákat magasan képzett, anyanyelvű és kétnyelvű pedagógusok tartják, akik korszerű módszertani megközelítésekkel biztosítják a tanulási folyamat szakmai színvonalát és eredményességét.

Az oktatók továbbképzése lezajlott: 2025. augusztus 12–13-án, amelyet dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Oktatási Központjának magyar nyelvi programvezetője, a MagyarOK kurzuskötetek társszerzője vezetett.

A nyelvtanfolyamokra a regisztráció időszakában augusztus 12. – szeptember 6. között 1900 érdeklődő regisztrált.

Az ukrán nyelvtanfolyamon 8 településen, 14 helyszínen, 64 csoportban összesen 757 fővel 26 oktató foglalkozik.

S.sz. Település Oktatók száma településenként Helyszín Oktatók száma helyszínenként Oktató neve 1. Beregszász 13 II. Rákóczi Feren Kárpátaljai Magyar Egyetem 9 Csonka Tetyána Libák Natália Margitics Katalin Juricskó Andzselika Molnár Éva Osztrovszkij Sándor Panykó-Lénárt Éva Pavlovics Okszána Pősze Andrea II. RF KME Felsőfokú Szakképzési Intézet 2 Beca Szvetlána Margitics Ágnes Kárpátaljai Magyar Líceum beregszászi részlege 3 Beca Szvetlána Nemes Irén Rádik Irén 2. Kisgejőc 1 Kárpátaljai Magyar Líceum kisgejőci részlege 1 Kiss Valéria 3. Nagydobrony 3 Kárpátaljai Magyar Líceum nagydobronyi részlege 2 Komonyi Tetyána Kovács Viktória Nagydobronyi Református Líceum 1 Molnár-Csatlós Andrea 4. Nagyszőlős 3 Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola 3 Kampó Ildikó Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi részlege Kurta Viktória Vince Beatrix 5. Tiszabökény 1 Tiszabökényi Gimnázium 1 Bábincu Anikó 6. Tiszapéterfalva 1 Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja 1 Kiss Edit 7. Tiszaújlak 3 Kárpátaljai Magyar Líceum Tiszaújlaki részlege 1 Fenich Marianna Tiszaújlaki 2. sz. Középiskola 2 Konrád Álla Kulcsár Márta 8. Visk 1 Kárpátaljai Magyar Líceum viski részlege 1 Roskó Miroszláva Viski Kölcsey Ferenc Líceum 1 26 26

A magyar nyelvtanfolyamon 61 oktató, 33 településen, 43 helyszínen 1143 fő nyelvtudását fejleszti 107 csoportban.

S.sz. Választott település neve magyarul Oktatók száma településenként Helyszínek Oktatók 1. Aknaszlatina 2 Aknaszaltinai Bolyai János Líceum Kacsmár Andrea Vajnági Adrienn 2. Alsókerepec 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Alsóerepeci Óvoda Popovics Krisztina 3. Beregrákos 1 Beregrákosi Gimnázium Tar Valéria 4. Beregszász 5 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Csurmán-Puskás Anikó Pápai Ilona Rádik Irén Szabó Vitalina Tanczár Katalin 5. Bustyaháza 1 Bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda Takács Mária 6. Csap 1 Csapi Széchenyi István Líceum Béres Katalin 7. Csepe 2 Csepei Tulipán Tanoda Duda Natália Kocsis Szabina 8. Fancsika 1 Fancsikai Tulipán Tanoda Nagy Zita 9. Homok 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki Óvoda Lesko Csilla 10. Huszt 1 Huszti 4. sz. Gimnázium Körtvélyessy-Tehza Margaréta 11. Királyháza 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Királyházi Óvoda Radvánszky Anikó 12. Kisgejőc 1 Kisgejőci görögkatolikus hittanterem Györke Eleonróra 13. Koncháza 1 Koncházai Líceum Palkó Enikő 14. Kőrösmező 4 Kőrösmezői 1. sz. Középiskola Darnyi Szilvia Keszler Mária Kolesznyikova Mária Reparuk Ildikó 15. Mátyfalva 1 Tulipán Tanoda Zán Gizella 16. Minaj 2 P. Frangepán Katalin Gimnázium Minaji Óvoda Ádám Adrienn Lesko Csilla 17. Munkács 2 Munkácsi Szent István Líceum Kozák Andrea Lengyel Alexandra 18. Nagybocskó 1 Nagybocskói Római-katolikus Egyház (plébánia) Orosz Erzsébet 19. Nagyszőlős 8 Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi oktatási helyszíne Kampó Ildikó Kosán Rita Vince Beatrix Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola Illés Gabriella Kádár Andzselika Kravcova Erika Palazsnik Jolán Sztászjuk Marianna 20. Radvánc (Ungvár része) 1 Szent Gellért Római Katólikus Plébánia, Szakkollégium Veresné Dikun Mária 21. Rahó 2 Rahói Magyar Ház Melnyicsuk Veronika Rahói I-III. Fokozatú 1. sz. Álatlános és Középfokú Tanintézmény Cipszeráji Római Katólikus Közösségi Ház Reparuk Ildikó Rahói Római Katolikus Plébánia 22. Szerednye 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Szerednyei Óvoda Mészár Mónika 23. Szolyva 2 Szolyvai Római Katolikus Templom Kozár Marianna Szolyvai 1 .sz. Középiskola Popovics Éva 24. Szőlősegres 1 Szőlősegresi Líceum Stul-Tihor Erzsébet 25. Taracköz 1 P. Frangepán Katalin Gimnázium Taracközi

Elemi Iskolája és Óvodája Cerkunik-Kvitka Julianna 26. Técső 9 Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum Csopik-Roskova Natália Fényes Gyöngyi Kristofóri Gyöngyi Perebijnosz Erika Sitka Gabriella Taruszin Diana Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum Bodák Hajnalka Imszticsei Gabriella Kiss Mónika 27. Tekeháza 3 Tekeházаi Tulipán Tanoda Kócsi Oszkár Czébely Éva Evelin Tekeházai Református Parókia Lidka Diána 28. Terebesfejérpatak 2 P. Frangepán Katalin Gimnázium Terebesfejérpataki Iskola-Óvoda Dáncs Mihaela Római Katolikus Plébánia Vadas Mária 29. Tiszaszászfalu 1 Tiszaszászfalui Óvoda Duda Natália 30. Tiszaújhely 1 Tiszaújhelyi Tulipán Tanoda Popovics Erzsébet 31. Tiszaújlak 1 Kárpátaljai Magyar Líceum – Tiszaújlaki részlege Zán Gizella 32. Ungvár 5 Irodaház (Hojda utca) Bem Dzsulietta Görögkatolikus Káritász Lesko Csilla Palkó Enikő Ungvári Református Parókia Dikun Katalin Veresné Dikun Mária 33. Visk 1 Kárpátaljai Magyar Líceum viski oktatási helyszíne Pál Judit 68

Beregszászban, Kisgejőcőn, Nagyszőlősön, Tiszaújlakon és Visken ukrán és magyar nyelv oktatás is folyik.

A program keretében összesen 171 csoport működik az alábbiak szerint:

Csoporttípusok szertinti bontás S.sz Nyelv Csoport típusa Száma Összesen 1. Ukrán Gyerek 48 102 Magyar 54 2. Ukrán Felnőtt 14 60 Magyar 46 3. Ukrán Vegyes 2 9 Magyar 7 Összesen: 171 171

A gyermekcsoportok aránya kiemelkedően magas, ami a nyelvi akadálymentesítés korai életkorban történő megkezdésének jelentőségét is mutatja. Magyar nyelven a legidősebb tanuló 79, a legfiatalabbak 6 évesek. Ukrán nyelven a legidősebb 59, a legfiatalabbak 7 évesek.

A csoportszintek szerinti bontás alapján a résztvevők döntő többsége kezdő szinten kapcsolódott be a képzésbe, ami alátámasztja a program alapvető célját: a kommunikációs akadályok csökkentését azáltal, hogy széles körben biztosítja az alapnyelvi ismeretek elsajátításának lehetőségét. A haladóbb szintek jelenléte ugyanakkor arra utal, hogy a képzés nyelvi fejlődési ívet is kínál a résztvevők számára, lehetőséget adva a továbblépésre és a magasabb kompetenciaszint elérésére:

Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam Csoportszintek szertinti bontás S.sz Nyelv Csoportszint Száma Összesen 1. Ukrán A1 31 103 Magyar 72 2. Ukrán A2 16 38 Magyar 22 3. Ukrán B1 17 30 Magyar 13 Összesen: 171 171

A csoportok szintek szerint a következőképpen oszlanak meg:

Csoportok szintenkénti megoszlása S.sz Nyelv Csoport A1 A2 B1 Összesen 1 Ukrán Gyerek 29 11 8 Magyar 43 8 3 2 Ukrán Felnőtt 0 5 9 Magyar 25 13 8 3 Ukrán Vegyes 2 0 0 Magyar 4 1 2 Összesen 103 38 30 171

A számok azt mutatják, hogy a programban a kezdő szintű oktatás a meghatározó, és különösen erős a gyermekek részvétele, ami hosszú távon a nyelvi kompetenciák megerősítését szolgálja a térségben.

A program célja nem csupán a nyelvoktatás, hanem a társadalmi befogadás és a közösségi kohézió erősítése. A kommunikációs akadályok lebontása csökkenti a félreértésekből adódó feszültségeket, és elősegíti a kölcsönös megértést és bizalmat. Kárpátalja nyelvi és kulturális sokszínűsége érték, amely megfelelő támogatással hozzájárulhat a térség stabilitásához és együttműködéséhez.

Váradi Natália, II.RFKME Felnőttképzési Központ