Zajlanak a VIII. ZeneVarázslat képzés tanórái

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2026-ban immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Zenevarázslat képzést és hangversenyt. A program célja, hogy erősítse a fiatalok elköteleződését a klasszikus zene iránt, és teret adjon tehetségük kibontakoztatásának.

A kurzus szakmai vezetője Dr. Várnagy Andrea érdemes művész, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, aki 2019 óta összesen 97 diák zenei fejlődését segítette a program keretében. Emellett 26 zongoratanár mentorálásában is részt vett, akik hét különböző oktatási intézményt képviselnek.

A nyolcadik évfolyamra 43 fiatal nyert felvételt, akik 2026. április 10-én egy online hangverseny keretében mutatkoztak be. A 120 órás képzés hibrid formában valósul meg – online és személyes jelenléttel – április 10. és november 29. között.

Április 27–29. között a művésznő Kárpátaljára látogatott: a képzés részeként két napon át a Rákóczi-egyetemen tartott foglalkozásokat, majd a harmadik napon a Kaszonyi Művészeti Iskolában vezette a kurzust.

A zongoraművésznő a tanárok számára mentorprogramot tartott, melynek keretében a pedagógiai jógyakorlatok megosztására is sor került, továbbá tanácsokkal is ellátta a szakembereket.

Váradi Natália,

programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igaztatója