Lezajlott a 26. Zrínyi Ilona Kárpátaljai Szakkollégium felvételi vizsgája
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával felvételt hirdetett a 2025/2026-os tanév második félévére a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 26. tanévére. A program célja, hogy támogassa a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló, kiemelkedően tehetséges magyar anyanyelvű hallgatókat, és biztosítsa számukra mindazokat a szakmai feltételeket, amelyek elősegítik eredményes fejlődésüket és tudományos előmenetelüket.
A ZISZK az elmúlt 25 tanéve során 114 tutor közreműködésével 259 tag szakmai munkáját segítette, összesen 415 ösztöndíjas részvétellel – mivel több hallgató egynél több tanévben is részesült támogatásban.
|Tanév
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
|Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola
|Ungvári Nemzeti Egyetem
|Munkácsi Állami Egyetem
|Összesen
|Biológia és Kémia Tanszék
|Filológia Tanszék: Angol Tanszéki Csoport
|Filológia Tanszék: Magyar Tanszéki Csoport
|Filológia Tanszék: Ukrán Tanszéki Csoport
|Földrajz és Turizmus Tanszék
|Matematika és Informatika Tanszék
|Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék
|Számvitel és adóügy Tanszék
|Történelem és Társadalomtudományi Tanszék
|Összesen
|1999-2000
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|0
|5
|2000-2001
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|5
|0
|6
|0
|11
|2001-2002
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|1
|0
|1
|7
|0
|7
|0
|14
|2002-2003
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|2
|0
|2
|9
|0
|6
|0
|15
|2003-2004
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|7
|0
|6
|0
|13
|2004-2005
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|9
|0
|6
|0
|15
|2005-2006
|0
|6
|1
|0
|2
|0
|1
|0
|4
|14
|0
|1
|0
|15
|2006-2007
|0
|3
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|4
|11
|0
|4
|0
|15
|2007-2008
|0
|2
|3
|0
|2
|0
|1
|0
|3
|11
|0
|4
|0
|15
|2008-2009
|0
|2
|4
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|12
|0
|1
|0
|13
|2009-2010
|0
|2
|3
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|10
|0
|2
|0
|12
|2010-2011
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|8
|1
|6
|0
|15
|2011-2012
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2012-2013
|0
|1
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|3
|9
|0
|6
|0
|15
|2013-2014
|4
|0
|1
|0
|3
|0
|2
|0
|3
|13
|0
|1
|0
|14
|2014-2015
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|10
|0
|2
|0
|12
|2015-2016
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|9
|0
|3
|0
|12
|2016-2017
|3
|2
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|4
|18
|0
|7
|0
|25
|2017-2018
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|11
|0
|8
|1
|20
|2018-2019
|3
|1
|3
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|13
|0
|3
|0
|16
|2019-2020
|1
|1
|3
|1
|2
|3
|0
|1
|3
|15
|0
|2
|1
|18
|2020-2021
|1
|3
|2
|0
|4
|3
|0
|2
|5
|20
|0
|3
|0
|23
|2021-2022
|5
|1
|1
|0
|6
|2
|0
|2
|5
|22
|0
|3
|0
|25
|2022-2023
|5
|2
|2
|0
|1
|3
|0
|6
|3
|22
|0
|1
|0
|23
|2023-2024
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|1
|3
|4
|22
|0
|0
|0
|22
|2024-2025
|4
|3
|2
|2
|4
|2
|1
|5
|9
|32
|0
|0
|0
|32
|39
|44
|39
|7
|56
|23
|16
|19
|78
|321
|1
|91
|2
|415
A jelentkezésre 2026. január 27. és február 10. között volt lehetőség. Pályázatot a kárpátaljai felsőoktatás nappali tagozatán, a 3–6. évfolyamon tanuló, kimagasló tanulmányi eredményeket felmutató hallgatók nyújthattak be. A jelentkezés feltételei közé tartozott az elektronikus regisztráció, a kitöltött adatlapok benyújtása, valamint egy részletes kutatási terv elkészítése.
A 38 jelentkező közül 37 a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatója, egy fő pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem diákja volt. A regisztrált pályázók közül 37-en tettek felvételi vizsgát 2026. február 17-én, mivel egy hallgató a 2025/2026-os tanévben már más kutatói ösztöndíjban részesült (Márton Áron Tehetséggondozó Ösztöndíj), amely a szakkollégium alapszabályzata értelmében kizárja a programban való részvételt.
|Tanév
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem
|Ungvári Nemzeti Egyetem
|Összesen
|Biológia és Kémia Tanszék
|Filológia Tanszék: Angol Tanszéki Csoport
|Filológia Tanszék: Magyar Tanszéki Csoport
|Filológia Tanszék: Ukrán Tanszéki Csoport
|Földrajz és Turizmus Tanszék
|Matematika és Informatika Tanszék
|Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék
|Számvitel és adóügy Tanszék
|Történelem és Társadalomtudományi Tanszék
|Összesen
|2025/2026
|7
|3
|2
|1
|9
|1
|1
|5
|7
|36
|1
|37
A vizsgázók közül 12 fő mesterképzésben, 25 fő alapképzésben tanul. Huszonhatan első alkalommal pályáztak, tízen másodszor, egy hallgató pedig harmadszor jelentkezett a programba.
A felvételi eljárás a benyújtott pályázati anyagok értékeléséből és szóbeli vizsgából állt. A pályázatok pontozását 2026. február 12-én a Szakértői Pontozó Bizottság végezte, akik a Rákóczi-egyetem tudományos tanácsának és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak a tagjai.
Az elbírálás során figyelembe vették a szaktantárgyi vizsgajegyek átlagát, a szakmai és tanulmányi versenyeken, konferenciákon elért eredményeket, a nyelvvizsgákat, valamint a tudományos és művészeti tevékenységet. 2026. február 17-én a harminckét tagú felvételi vizsgabizottság tíz szekcióban végezte munkáját: Filológia és pedagógia I. és II., Történelemtudományi I., Történelemtudományi II., Földrajz I., Földrajz II., Biológia, Kémia, Számvitel és adóügy, Számvitel és adóügy, matematika.
A szakmai bíráló bizottság tagjai a következők voltak:
Filológia és pedagógia szekció I:
Dr. habil. Beregszászi Anikó – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszékének tanszékvezető professzora
Dr. Bárány Erzsébet – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának docense
Dr. Berta Eleonóra – az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a Hungarológiai Központ igazgatója
Dr. Szilágyi László – a Rákóczi-egyetem Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának docense
Ebben a szekcióban 4 egyetemista felvételizett a Budapest (307) teremben.
Filológia és pedagógia szekció II:
Dr. Gazdag Vilmos – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszékének tanszékvezető helyettese, a Magyar Tanszéki Csoport docense
Dr. Greba Ildikó – a Rákóczi-egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének docense, az intézmény felvételi bizottságának felelős titkára
Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Magyar Filológia Tanszék nyugalmazott egyetemi docense
Ebben a szekcióban 4 egyetemista felvételizett a Tököl (331) teremben.
Történelemtudomány I. szekció:
Dr. Molnár D. Erzsébet – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetője, docense
Dr. Pallai László – a Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi adjunktusa
Dr. habil. Váradi Natália – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék professzora
Ebben a szekcióban 4 személy tett felvételi vizsgát az Apáczai Csere János Könyvtár és Olvasóteremben (312).
Történelemtudomány II. szekció:
Dr. Csatáry György – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense
Dr. Dancs György – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense
Dr. Molnár Ferenc – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető helyettese, docense
Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát a Zádor Endre (232) teremben.
Földrajz I. szekció:
Dr. Berghauer Sándor – a Rákóczi-egyetem rektorhelyettese, a Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Dr. Fodor Gyula – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Dr. Sass Enikő – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Ebben a szekcióban 5 fő tett felvételi vizsgát a Pest megye teremben.
Földrajz II. szekció:
Dr. Izsák Tibor – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Dr. Molnár D. István – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra – a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának, Turizmus Intézeti Tanszékének egyetemi docens
Dr. Tarpai József – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense
Ebben a szekcióban 4 fő tett felvételi vizsgát a Csepel (304) teremben.
Biológia szekció:
Dr. Hadnagy István – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense
Dr. Kohut Erzsébet – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, docense
Dr. Nagy Béla – a szolnoki Varga Katalin Gimnázium biológus-kutatótanára
Ebben a szekcióban 4 fő tett felvételi vizsgát az Alag-Eudoxia 20 (215) teremben.
Kémia szekció:
Dr. Csoma Zoltán – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense.
Dr. habil. Fiser Béla – a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének habilitált egyetemi docense
Dr. Szabó Marján – az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense
Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát a Puskás Tivadar Informatikai Központ (329) teremben.
Számvitel és Adóügy:
Dr. Kucsinka Katalin – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszék docense
Dr. Német Viktor – a Rákóczi-egyetem Számvitel és Auditálás Tanszék tanára
Dr. Sztojka Miroszláv – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszék tanszékvezetője
Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát az Újpest (235) teremben.
Számvitel és Adóügy, Matematika szekció:
Dr. Daróci Ádám – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszékének docense
Dr. Loszkorih Gabriella – a Rákóczi-egyetem Számvitel és Auditálás Tanszékének tanszékvezető helyettese
Dr. Sztojka Miroszláv – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezetője, docense
Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora
Ebben a szekcióban 3 személy tesz felvételi vizsgát a Mátészalka (226)
Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhetett (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont), idegennyelvű szakszövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 20 pont)). Sikeres felvételhez a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kellett a hallgatónak.
A szóbeli vizsgán elért pontokat a felvételi bizottság minden tagja bevezette a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A bizottság elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.
A felvételi bizottság minden tagjának aláírásával ellátott határozatok a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácshoz kerülnek jóváhagyásra, az ösztöndíjasok listáját a testület határozza meg.
A testület 2026. február 17-én online ülésezett, amelyen megvitatásra kerültek a felvételi vizsgán született eredmények. A KFTT döntése alapján az alábbi személyek részesülnek ZISZK kutatói ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben:
A felvételt nyert ösztöndíjasok tutoraikkal a Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának tesznek eleget támogatási időszakuk alatt, mely többek között kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatót, hogy 2026. május 14-én megfigyelő hallgatóként részt vegyenek a Tudományos Vitadélutánon, 2026. május 15-én pedig bemutassák kutatásukat egy előadásban a jubileumi XX. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Erről a kötelezettségről minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerzett. A ZISZK kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2025-2026-os tanévben 1 részletben történik: 2026. június 6-án a XV. Kárpátaljai Tehetségnapon. Minden ösztöndíj-kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója