Lezajlott a 26. Zrínyi Ilona Kárpátaljai Szakkollégium felvételi vizsgája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával felvételt hirdetett a 2025/2026-os tanév második félévére a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 26. tanévére. A program célja, hogy támogassa a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló, kiemelkedően tehetséges magyar anyanyelvű hallgatókat, és biztosítsa számukra mindazokat a szakmai feltételeket, amelyek elősegítik eredményes fejlődésüket és tudományos előmenetelüket.

A ZISZK az elmúlt 25 tanéve során 114 tutor közreműködésével 259 tag szakmai munkáját segítette, összesen 415 ösztöndíjas részvétellel – mivel több hallgató egynél több tanévben is részesült támogatásban.

A jelentkezésre 2026. január 27. és február 10. között volt lehetőség. Pályázatot a kárpátaljai felsőoktatás nappali tagozatán, a 3–6. évfolyamon tanuló, kimagasló tanulmányi eredményeket felmutató hallgatók nyújthattak be. A jelentkezés feltételei közé tartozott az elektronikus regisztráció, a kitöltött adatlapok benyújtása, valamint egy részletes kutatási terv elkészítése.

A 38 jelentkező közül 37 a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatója, egy fő pedig az Ungvári Nemzeti Egyetem diákja volt. A regisztrált pályázók közül 37-en tettek felvételi vizsgát 2026. február 17-én, mivel egy hallgató a 2025/2026-os tanévben már más kutatói ösztöndíjban részesült (Márton Áron Tehetséggondozó Ösztöndíj), amely a szakkollégium alapszabályzata értelmében kizárja a programban való részvételt.

A vizsgázók közül 12 fő mesterképzésben, 25 fő alapképzésben tanul. Huszonhatan első alkalommal pályáztak, tízen másodszor, egy hallgató pedig harmadszor jelentkezett a programba.

A felvételi eljárás a benyújtott pályázati anyagok értékeléséből és szóbeli vizsgából állt. A pályázatok pontozását 2026. február 12-én a Szakértői Pontozó Bizottság végezte, akik a Rákóczi-egyetem tudományos tanácsának és a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanácsnak a tagjai.

Az elbírálás során figyelembe vették a szaktantárgyi vizsgajegyek átlagát, a szakmai és tanulmányi versenyeken, konferenciákon elért eredményeket, a nyelvvizsgákat, valamint a tudományos és művészeti tevékenységet. 2026. február 17-én a harminckét tagú felvételi vizsgabizottság tíz szekcióban végezte munkáját: Filológia és pedagógia I. és II., Történelemtudományi I., Történelemtudományi II., Földrajz I., Földrajz II., Biológia, Kémia, Számvitel és adóügy, Számvitel és adóügy, matematika.

A szakmai bíráló bizottság tagjai a következők voltak:

Filológia és pedagógia szekció I:

Dr. habil. Beregszászi Anikó – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszékének tanszékvezető professzora

Dr. Bárány Erzsébet – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának docense

Dr. Berta Eleonóra – az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense, a Hungarológiai Központ igazgatója

Dr. Szilágyi László – a Rákóczi-egyetem Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának docense

Ebben a szekcióban 4 egyetemista felvételizett a Budapest (307) teremben.

Filológia és pedagógia szekció II:

Dr. Gazdag Vilmos – a Rákóczi-egyetemFilológia Tanszékének tanszékvezető helyettese, a Magyar Tanszéki Csoport docense

Dr. Greba Ildikó – a Rákóczi-egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének docense, az intézmény felvételi bizottságának felelős titkára

Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet, Magyar Filológia Tanszék nyugalmazott egyetemi docense

Ebben a szekcióban 4 egyetemista felvételizett a Tököl (331) teremben.

Történelemtudomány I. szekció:

Dr. Molnár D. Erzsébet – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetője, docense

Dr. Pallai László – a Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi adjunktusa

Dr. habil. Váradi Natália – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék professzora

Ebben a szekcióban 4 személy tett felvételi vizsgát az Apáczai Csere János Könyvtár és Olvasóteremben (312).

Történelemtudomány II. szekció:

Dr. Csatáry György – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense

Dr. Dancs György – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense

Dr. Molnár Ferenc – a Rákóczi-egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető helyettese, docense

Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát a Zádor Endre (232) teremben.

Földrajz I. szekció:

Dr. Berghauer Sándor – a Rákóczi-egyetem rektorhelyettese, a Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Fodor Gyula – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Sass Enikő – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Ebben a szekcióban 5 fő tett felvételi vizsgát a Pest megye teremben.

Földrajz II. szekció:

Dr. Izsák Tibor – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Molnár D. István – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra – a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának, Turizmus Intézeti Tanszékének egyetemi docens

Dr. Tarpai József – a Rákóczi-egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékének docense

Ebben a szekcióban 4 fő tett felvételi vizsgát a Csepel (304) teremben.

Biológia szekció:

Dr. Hadnagy István – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense

Dr. Kohut Erzsébet – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, docense

Dr. Nagy Béla – a szolnoki Varga Katalin Gimnázium biológus-kutatótanára

Ebben a szekcióban 4 fő tett felvételi vizsgát az Alag-Eudoxia 20 (215) teremben.

Kémia szekció:

Dr. Csoma Zoltán – a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense.

Dr. habil. Fiser Béla – a Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének habilitált egyetemi docense

Dr. Szabó Marján – az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Rákóczi-egyetem Biológia és Kémia Tanszékének docense

Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát a Puskás Tivadar Informatikai Központ (329) teremben.

Számvitel és Adóügy:

Dr. Kucsinka Katalin – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszék docense

Dr. Német Viktor – a Rákóczi-egyetem Számvitel és Auditálás Tanszék tanára

Dr. Sztojka Miroszláv – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszék tanszékvezetője

Ebben a szekcióban 3 fő tett felvételi vizsgát az Újpest (235) teremben.

Számvitel és Adóügy, Matematika szekció:

Dr. Daróci Ádám – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszékének docense

Dr. Loszkorih Gabriella – a Rákóczi-egyetem Számvitel és Auditálás Tanszékének tanszékvezető helyettese

Dr. Sztojka Miroszláv – a Rákóczi-egyetem Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezetője, docense

Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, a műszaki tudományok professzora

Ebben a szekcióban 3 személy tesz felvételi vizsgát a Mátészalka (226)

Minden felvételiző a szóbeli vizsgán maximum 60 pontot szerezhetett (kutatási terv (max.10 pont), jövőbeli elképzelések (max. 10 pont), idegennyelvű szakszövegértés (max. 10 pont), szakmai ismeretek (max. 10 pont), pótkérdések (max. 20 pont)). Sikeres felvételhez a szóbeli felvételi vizsgán minimum 60%-ot teljesítenie kellett a hallgatónak.

A szóbeli vizsgán elért pontokat a felvételi bizottság minden tagja bevezette a felvételi adatlapjára. A vizsga végén minden bizottsági tag összegezte a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A bizottság elnöke összeszámolta az elért pontszámokat, és ennek alapján történt meg a felvételizők rangsorolása.

A felvételi bizottság minden tagjának aláírásával ellátott határozatok a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácshoz kerülnek jóváhagyásra, az ösztöndíjasok listáját a testület határozza meg.

A testület 2026. február 17-én online ülésezett, amelyen megvitatásra kerültek a felvételi vizsgán született eredmények. A KFTT döntése alapján az alábbi személyek részesülnek ZISZK kutatói ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben:

Hallgató neveIntézménySzakKutatási témaTémavezető
1.Bacskai DorinaII. RFKMEMagyar nyelv és irodalomAz additív anyanyelvoktatási modell ismerete, megítélése a Rákóczi-egyetem magyartanár szakos hallgatói körében II. (2025/2026-os adatgyűjtés eredményei alapján)Dr. habil. Beregszászi Anikó
2.Bán János MátéII. RFKME TörténelemCsempészet Kárpátalján a két világháború közöttDr. Rácz Béla
3.Barta HenriettaII. RFKMEKémiaA Tiszaújlak környezetében élő lepkefajok felmérő vizsgálataDr. Kolozsvári István
4.Barta SzintiaII. RFKMESzámvitel és adóügyPénzügyi eredményének számvitele (Egy kárpátaljai vállalkozás példáján)Dr. Német Viktor
5.Benkő NorbertII. RFKMETörténelemA szovjet-afgán háború a kárpátaljai magyar résztvevők visszaemlékezéseinek tükrébenSzamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya
6.Beregszászi KrisztinaII. RFKMEAngol nyelv és irodalomThe influence of social media on the development of neologisms and abbreviations in EnglishDr. Fodor Katalin
7.Biró RenátaII. RFKMEBiológia és biokémiaA termesztési technológia hatása az orvosi kamilla (Matricaria chamomilla L.) drogprodukciójáraDr. Pólin Irén
8.Gerő BoglárkaII. RFKMEAngol nyelv és irodalomAz indirekt tanulási stratégiák alkalmazása az angol mint idegen nyelv elsajátításábanDr. Szilágyi László
9.Hidi ElizaII. RFKMETörténelemPestisjárvány a Rákóczi-szabadságharc idejénDr. Dancs György
10.Huzina EszterII. RFKMEMagyar nyelv és irodalomA népi szemlélet jelenléte Vári Fábián László Koponyámban gyertya című verseskötetébenDr. Csordás László
11.Jakab AlexandraII. RFKMEFöldrajzA Tiszakeresztúri speciális bentlakásos iskola demográfiai hatásai a Tiszaújlaki kistérségben (2001-2025): Tiszakeresztúr (Beregszászi járás) esettanulmányaDr. Izsák Tibor
12.Józan AnnamáriaII. RFKMEBiológia és az ember egészségeA Borzsa folyó egy szakasza makrofita állományának felmérése Vári község (Beregszászi járás) határábanDr. Kohut Erzsébet
13.Kornicki AlexandraII. RFKMETörténelemBernáth Zsigmond (1790-1882) politikai szerepe a magyar országgyűlésekenDr. Molnár Ferenc
14.Kornicki NikolettaII. RFKMETörténelem és régészetKollektivizálás Beregszászban: A Kalinin kolhoz megalakulása és működése 1948-1953Dr. Molnár D. Erzsébet
15.Kovács KatalinII. RFKMEFöldrajzKárpátalja területe vallási összetételének változásai a 19. századbanDr. Molnár D. István
16.Lőrinc AlexandraII. RFKMESzámvitel és adóügyA vállalatokra nehezedő adóterhelés és annak hatása a gazdálkodó egységek pénzügyi teljesítményére. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar EgyetemenDr. Sztojka Natália
17.Lőrinc Anna-MáriaII. RFKMESzámvitel és adóügyÁruértékesítés pénzügyi számvitele egy Kárpátaljai vállalat példájánDr. Loszkorih Gabriella
18.Molnár BenceII. RFKMEBiológia és ember egészségeA vári erdő (Beregszászi járás) nagygomba-diverzitásaDr. Andrik Éva
19.Nagy Barbara BrigittaII. RFKMEFöldrajzA háború hatása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóinak földrajzi eloszlásáraDr. Tarpai József
20.Nagy DzseniferII. RFKMETurizmusAz Y és Z generáció szállodaválasztási szokásainak vizsgálata a fenntarthatóság és a digitalizáció menténDr. Sass Enikő
21.Nagy JúliaII. RFKMEUkrán nyelv és irodalomA kárpátaljai Beregszászi járásához tartozó Csepe, Feketeardó és Forgolány falvak, valamint Lviv megyei Szambori járásban található Turka város és Borinya község nyelvi tájképének sajátosságaiDr. Bárány Erzsébet
22.Nagy KamillaII. RFKMEFöldrajzFöldrajzi fogalmakkal kapcsolatos ismeretvizsgálat a Tiszapéterfalvai kistérség magyarlakta településeinek felnőtt lakossága körébenDr. Gönczy Sándor
23.Nagy NatáliaUNEMagyar nyelv és irodalomAz internet hatása az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjainak nyelvhasználatáraDr. Nagy Natália
24.Szabó AlexandraII. RFKMEAngol nyelv és irodalomAz angol szakos hallgatók olvasási szokásai és stratégiái az angol mint idegennyelv-tanulásábanDr. Nagy-Kolozsvári Enikő
25.Tóth VivienII. RFKMEMatematikaA projektalapú tanulás integrációja a matematika oktatásába a középiskolákbanDr. Sztojka Miroszláv

A felvételt nyert ösztöndíjasok tutoraikkal a Zrínyi Ilona Szakkollégium Alapszabályzatának tesznek eleget támogatási időszakuk alatt, mely többek között kötelezi arra az ösztöndíjas hallgatót, hogy 2026. május 14-én megfigyelő hallgatóként részt vegyenek a Tudományos Vitadélutánon, 2026. május 15-én pedig bemutassák kutatásukat egy előadásban a jubileumi XX. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Erről a kötelezettségről minden felvételiző egy nyilatkozat aláírásával tudomást szerzett. A ZISZK kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a 2025-2026-os tanévben 1 részletben történik: 2026. június 6-án a XV. Kárpátaljai Tehetségnapon. Minden ösztöndíj-kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas tanulmányt és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók tutoraikkal együtt, akik közösen szignózzák a dokumentumokat.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója