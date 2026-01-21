125 éves az MLSZ: a FIFA és az UEFA elnöke is köszöntötte a magyar szövetséget

Gianni Infantino, a Nemzetközi (FIFA) és Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke is köszöntötte a fennállása 125. évfordulóját hétfőn ünneplő magyar szövetséget (MLSZ).

Amint az MLSZ az X oldalán megosztotta: Infantino szerint a 125 év valóban olyasmi, amit méltó módon kell megünnepelni.

„Amikor az ember földet ér Budapesten, behajt a városba, megismeri gyönyörű utcáit, egyből érződik a történelem, a kultúra. Látszódnak az épületek, az utcák, a gyönyörű hidak és érződik a nagyság. Ha ezt meglátjuk, és a labdarúgásra gondolunk, akkor mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy mit ért el a magyar futball az elmúlt 125 év során. A labdarúgás története ezen elképesztő ország történetének szerves részévé vált” – írta a FIFA elnöke.

Ceferin üdvözletében kitért arra, hogy „a magyar labdarúgás új felemelkedése, amelynek napjainkban vagyunk tanúi, igencsak megindító.”

Hozzátette: újra büszkeség és identitásforrássá válik a labdarúgás az országban.

„A válogatott nagy szívvel játszik, figyeltem, milyen fegyelmezetten, milyen jó elképzeléssel, és egy olyan szövetség támogatásával, amely pontosan tudja, merre is tart. A feltámadás nem véletlen, hanem hosszú távú vízió, befektetés eredménye” – írta az UEFA elnöke.

Forrás: MTI