Extra sportcsatornával készül a magyarországi közmédia a téli olimpiára

Történelmi közvetítéssorozatra készül a közmédia a 2026-os milánói–cortinai téli olimpia idején: először fordul elő, hogy az M4 Sport mellett egy második, teljes egészében sporttartalmat sugárzó lineáris csatorna is szolgálja a nézőket. A Duna World átmenetileg M4 Sport+ néven jelentkezik, miközben az m4sport.hu oldalon, illetve a Nemzeti Sportrádióban is minden eddiginél szélesebb kínálat várja a téli sportok szerelmeseit.

Az átmeneti csatornabővítés célja, hogy minél több versenyt, minél több magyar érdekeltségű eseményt tudjanak élőben közvetíteni, akkor is, ha több helyszínen zajlanak párhuzamosan a küzdelmek.

A lineáris közvetítések mellett az m4sport.hu oldalon, egyszerre több csatornán további élő adások is elérhetők lesznek, előfizetési díj nélkül, így a nézők online felületen is követhetik azokat az eseményeket, amelyek nem férnek be a televíziós műsorfolyamba.

A helyszínen három M4 Sport-stáb dolgozik majd a játékok teljes időtartama alatt, ennek köszönhetően a magyar sportolók és szakemberek a legtöbb esetben elsőként az M4 Sport képernyőjén és felületein szólalnak meg.

A közmédia a helyszínről közvetíti majd a nyitó- és záróünnepséget is, ami szintén újdonság az M4 Sport téli olimpiai történetében.

Fontos újdonság, hogy az M4 Sport olimpiai közvetítéseit kábeles előfizetéssel a szomszédos országokban élő nézők is láthatják, tehát a határon túli magyarok számára is elérhető lesz az M4 Sport közvetítése, emellett az M4 Sport közösségi oldalain szinte azonnal megjelennek majd a legfontosabb események, nyilatkozatok és videók.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója így fogalmazott a közvetítésekkel kapcsolatban: „Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy egy újabb téli olimpia következik az M4 Sport történetében, ráadásul végre egy európai. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy két lineáris és további öt digitális csatornán mutatjuk meg a történéseket, nem elfelejtve a további M4 Sportos tartalmakat sem.

Olyan sportágak és sportolók kerülnek most sokat képernyőre, akiket a négyéves ciklus során ritkábban láthatnak a nézők. Éppen ezért csodás két és fél hét vár ránk, remélhetőleg több magyar sikerrel.”

A közmédia további csatornáin is követhetik a téli olimpia izgalmait – a Nemzeti Sportrádió helyszíni tudósítói is beszámolnak majd a február 6-án kezdődő milánói eseményekről.

A hirado.hu cikke nyomán

Nyitókép: MOB-Média/Vasvári Ferenc