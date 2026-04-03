Rahói járási katona esett el a fronton
A kelet-ukrajnai harcokban elhunyt Vodos Bohdan Tiberijovics, a rahói járási Terebesfejérpatak (Gyilove) lakosa. Halálhírét a Rahói Városi Tanács közölte a Facebook-oldalán.
Az 1994. június 2-án született védő az Ukrán Fegyveres Erők kötelékében a drónkezelő egység szakaszparancsnokaként szolgált. 2026. március 24-én harci feladat teljesítése közben érte a halál Donyeck megye Pokrovszki járásában, Szerhijivka falu közelében.
A járási önkormányzat vezetői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt katona fivérének, közeli rokonainak és bajtársainak. Temetésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.