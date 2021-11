A Beregvidék FC kiütötte a bajnokot és megnyerte a Szuperkupát

Az idei szezon zárásaként a beregszászi Barátság Stadionban mérkőzött meg a Szuperkupáért a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság két legerősebb együttese. A rangos trófeáért a bajnok és kupagyőztes Mezőgecsei Baktyanec FC és a szezonban három ezüstérmet begyűjtő (téli kupa, kupa, bajnokság) Beregvidék FC szállt harcba. A beregszászi együttes magabiztos játékkal végig uralta a találkozót, és nagyon sima, 4:0-s győzelmet aratott a bajnok felett.

A Beregszászi járási Szuperkupa tízéves múltra tekint vissza, de sajnos a 2020-as idényben a koronavírus-járvány miatt nem került megrendezésre az esemény. A két idei döntős már háromszor találkozott egymással a 2021-es szezonban, és ebből két alkalommal a mezőgecsei-nagybaktai együttes örülhetett, mivel a bajnokságban hazai pályán 3:1-re, a kupadöntőben pedig, Beregszászban 2:1-re győzedelmeskedtek. A Beregvidék FC a háromból csupán egyszer tudott nyerni, még a bajnokság elején, 2:1-re hazai pályán.

A Szuperkupa döntője a vártnál kevesebb izgalmat hozott, mivel a Beregvidék FC nem hagyta érvényesülni ellenfelét. A beregszásziak már a találkozó első tíz percében megnyerhették volna a mérkőzést, de Kész Tibor, majd Nagy Miklós is kihagyták hatalmas ziccereiket. A bajnoki címvédő mezőgecsei-nagybaktai gárda még a felezővonalat is ritkán lépte át az első játékrészben, így Zán Krisztiánnak semmi védenivalója nem akadt, nem úgy a másik oldalon Cselenyák Igornak, aki több alkalommal is megmentette csapatát a kapott góltól. A kihagyott beregszászi helyzetek után Denisz Fegyáj játékvezető büntetőt ítélt a Beregvidék FC javára, amit Barta Ferenc higgadtan értékesített (1:0). Nem sokkal később Nagy Miklós hatalmas bombája a felsőlécről a gólvonalra pattant, onnan pedig kifelé, így maradt az egygólos vezetés. Ezután Kész Tibor és Nagy Miklós fejesét is a léc alól tolta ki a Baktyanec kapusa, de így is kétgólos előnnyel mehettek szünetre a beregszásziak, mivel Kész Tibor sokadik helyzetét már gólra tudta váltani (2:0).

A második játékrészben már bátrabban futballozott a mezőgecsei-nagybaktai együttes, de veszélyes helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, bár Zán Krisztiánnak egy alkalommal védenie kellett. A bajnokcsapat kezdte felvenni a ritmust, de kaput eltaláló lövésig nem sokszor jutottak el, nem úgy a Beregvidék FC, akiknek sikerült megkétszerezniük előnyüket. Előbb Kész Tibor tudott duplázni, amivel 3:0-ra módosította az eredményt, majd a mérkőzés egyik legjobbja, Ohár Román is betalált a halovány teljesítményt nyújtó Baktyanec kapujába (4:0). A négygólos különbség nem tükrözte a két együttes közötti különbséget, mivel a beregszásziak akár kétszer ennyi alkalommal is betalálhattak volna a vendégek kapujába, de a mérkőzés legjobb kapusának választott Cselenyák Igor többször is meccsben tartotta csapatát. A döntő legjobb játékosának a Beregvidék FC csapatkapitányát, Ohár Románt választották.

Beregszászi járási Szuperkupa (Beregszász, Barátság Stadion):

Beregvidék FC (Beregszász) – Mezőgecsei Baktyanec FC 4:0

A Beregvidék FC kerete: Zán Krisztián, Péter György, Antal Roland, Popovics Norbert, Barta Ádám, Nagy Miklós, Kemény Gábor, Ohár Román, Varjú Patrik, Barta Ferenc, Kész Tibor. Cserék: Béres István, Kemény Csaba, Homa Loránt, Oniszko Vadim, Riskó Csaba, Horvát Aleksz. Edző: Péter György. A klub elnöke: Lőrinc Zsolt.

A Mezőgecsei Baktyanec FC kerete: Cselenyák Igor, Mikec Gyula, Szűcs Krisztián, Szeljáncsin Olekszandr, Jakimec Mikola, Jaró Erik, Gerevics István, Szécsi Gergely, Lőrinc Dávid, Náskó Béla, Szeljáncsin Szerhij, Hocinec Andrij, Papp Zsolt, Spilka Dávid, Kobály Vitálij, Knobloch Rómeó, Pisták Antal, Boldizsár Emil. Edző: id. Cselenyák Igor.

Az eddigi döntők:

2011 (Beregdéda): Beregszászi Csillag–Badalói Főnix 0:2

2012 (Makkosjánosi, Barna György Stadion): Badalói Főnix–Beregdédai FC 1:2

2013 (Beregdéda): Nagybégányi FC–Badalói Főnix 3:2

2014 (Beregszász, Barátság Stadion): Badalói Főnix–Nagybégányi FC 4:0

2015 (Gát): Gáti Artosz–Badalói Főnix 1:2

2016 (Makkosjánosi, Barna György Stadion): Badalói Főnix–Gáti Artosz 0:1

2017 tavasz (Beregszász, Barátság Stadion): Beregszászi Csillag–Gáti Artosz – nem került megrendezésre

2017 ősz (Beregszász, Barátság Stadion): Beregszászi Csillag–Nagyberegi Talizmán 0:1

2018 (Makkosjánosi, Barna György Stadion): Beregújfalui FC–Zápszonyi FC 1:1, b. u. 5:4

2019 (Kígyós): Badalói FC–Kígyósi FC 3:0

Kopasz Gyula

