A Beregvidék FC legyőzte a listavezetőt

A második fordulóban szabadnapos Beregvidék FC a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság tabellájának éllovasát, a Nagybaktai-Mezőgecsei FC-t (Baktyanec) látta vendégül a beregszászi Barátság Stadionban. A harmadik forduló központi mérkőzésén nagy csatában végül a beregszászi csapat győzedelmeskedett, Antal Roland hajrában szerzett góljával. Pár kilométerrel odébb, Kígyóson is rangadót rendeztek: a hazai csapat a Tiszaújlaki FC együttesével játszott gólzáporos, 3:3-as döntetlent.

Az első fordulóban kígyósi döntetlennel bekezdő Beregvidék FC ismét kistérségi rangadót játszott, ezúttal az addig százszázalékos Nagybaktai-Mezőgecsei FC csapatát látták vendégül Péter Györgyék. A találkozón az éllovas baktai-gecsei alakulat szerezte meg a vezetést, de a hazaiak Popovics Norbert góljával egyenlítettek (1:1). A Beregvidék FC a küzdelmes mérkőzésen végül otthon tartotta a három pontot, miután a csapat kiváló középhátvédje, Antal Roland a hajrában megszerezte együttese győztes találatát (2:1). A még veretlen, és egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Beregvidék ezzel feljött a negyedik helyre, a Baktyanec pedig maradt az első helyen. A nagyberegi játékosokkal megerősített Kígyósi FC a Beregvidék után a Tiszaújlaki FC csapatától is elcsípett egy pontot. A beregszászi kistérségi csapat igazi gólzáporos, 3:3 arányú döntetlent játszott a Tisza-partiakkal. Második győzelmét is megszerezte a Fancsikai FC, akik ezúttal a Szőlősvégardói Teszlát győzték le 1:0-ra. Királyháza is megszerezte első győzelmét, miután 2:0-ra felülmúlták Mezővári gárdáját.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Beregvidék FC (Beregszász) – Nagybaktai-Mezőgecsei FC (Baktyanec) 2:1

Fancsikai FC – Szőlősvégardai Teszla 1:0

Királyházai FC – Mezővári FC 2:0

Kígyósi FC – Tiszaújlaki FC 3:3

Tiszakeresztúri FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

Nagybaktai-Mezőgecsei FC 6 pont 4:2 gólkülönbség Fancsikai FC 6 2:0 Tiszaújlaki FC 4 7:4 Beregvidék FC 4 2:1 Szőlősvégardói Teszla 3 5:4 Királyházai FC 3 3:6 Kígyósi FC 2 3:4 Tiszakeresztúri FC 1 4:6 Mezővári FC 1 1:4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma