A Beregvidék FC-t is legyőzte a Mezőgecsei Baktyanec

Újabb rangadót nyert, és nagyot lépett a bajnoki cím megszerzése felé a Mezőgecsei Baktyanec FC, miután a kupadöntőt követően a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában is legyőzték a Beregvidék FC együttesét. A mezőgecsei-nagybaktai alakulat ezzel a sikerével már 5 ponttal elhúzott a Tiszaújlakon diadalmaskodó Kígyósi FC-től, és 6 ponttal vezetnek az egy meccsel kevesebbet játszó, harmadik helyre lecsúszó beregszásziak előtt. A három beregszászi kistérségi csapat mögött egyre szorosabb a verseny, a négy ugocsai csapat közül a királyháziak megkezdték a felzárkózást, őket pedig három azonos pontszámmal rendelkező együttes követi.

A forduló rangadóját Mezőgecsében rendezték, ahol a hazaiak a kupadöntőt követően ismét le tudták győzni a Beregvidék FC együttesét (3:1), amivel nagy lépést tettek a bajnoki cím felé, bár még öt mérkőzés vár a következő fordulóban szabadnapos listavezetőre. A nagyszőlősi kistérségi rangadón a Szőlősvégardói Ardovec-Teszla gólgazdag mérkőzésen szerezte meg a három pontot az előző fordulóban brillírozó Fancsikai FC ellen (3:2), így a két csapat helyet cserélt a tabellán. A Tiszaújlaki FC bár félidőben még vezetett a kígyósiak ellen, de Derceni Béla gárdája végül megszerezte a győzelmet a hétgólos találkozón, amivel egyelőre feljöttek a tabella második helyére (3:4). A másik ugyanennyi találatot hozó gólzáporos mérkőzés után a Királyházai FC játékosai örülhettek, mivel három ponttal távozhattak Mezőváriból (3:4). Az előző forduló után arról számoltunk be, hogy az volt a leggólgazdagabb forduló a bajnokságban, viszont most ezt a számot is sikerült túlszárnyalnia a csapatoknak, mivel a 12. fordulóban 23 találat született (hárommal több, mint egy héttel korábban).

A következő körben a Beregvidék FC Tiszaújlakot fogadja, a Kígyósi FC Mezővári csapatával meccsel, a sereghajtó Tiszakeresztúri FC pedig Fancsikára látogat. A Mezőgecsei Baktyanec szabadnapos lesz a fordulóban, a Királyházai FC pedig a Szőlősvégardói Ardovecet látja vendégül csarnatői ideiglenes otthonában.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

Mezőgecsei Baktyanec FC – Beregvidék FC 3:1

Szőlősvégardói Ardovec-Teszla – Fancsikai FC 3:2

Mezővári FC – Királyházai FC 3:4

Tiszaújlaki FC – Kígyósi FC 3:4

Tiszakeresztúri FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Mezőgecsei Baktyanec FC 11 8 2 1 25:11 26 2. Kígyósi FC 11 6 3 2 25:13 21 3. Beregvidék FC 10 6 2 2 31:13 20 4. Királyházai FC 11 6 0 5 20:20 18 5. Tiszaújlaki FC 11 4 2 5 26:26 13 6. Szőlősvégardói Ardovec-Teszla FC 10 4 1 5 24:26 13 7. Fancsikai FC 11 4 1 6 18:22 13 8. Mezővári FC 11 1 3 7 14:38 6 9. Tiszakeresztúri FC 10 1 2 7 18:32 5

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma