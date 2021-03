A csapiak gólzáporos meccsen, a munkácsi akadémisták könnyedén győztek

A megyei Téli Kupa 5. fordulójának szombati játéknapján igazi gólzáporos mérkőzéseket játszottak a csapatok. A Csapi Lokomotív 4:3-ra legyőzte Ungváron a Kincsesi Sólyom együttesét, a Munkács Futball Akadémia (MFA) U17-es csapata pedig 4:0-ra kiütötte Dercenben az Ungvári Sportiskola U16-os korosztályát. Az MFA felnőttcsapata is az Ungvári Sportiskolával csapott össze a megyeszékhelyen, és a fiatalokhoz hasonlóan 4:0-s győzelmet arattak az U17-es vendéglátók felett.

A kincsesi és a csapi együttes is több alapembere nélkül lépett pályára az Ung-vidéki rangadón, ami így is fordulatosra és izgalmasra sikeredett. A Lokomotív vezetőgóljára kettővel válaszolt a Sólyom, majd a második játékrészben egyenlítettek a csapiak. A 66. percben a Kincsesi Sólyom másodszor is átvette a vezetést, de a „Vasutasok” ismét egyenlítettek, és ezúttal már ők fordítottak, ezzel beállítva a 4:3-as végeredményt. A csoport másik mérkőzésén az Unggesztenyési Csillag-SPAR 3:2-re legyőzte a Minaji FC U17-es gárdáját. A Munkácsi MFA 4:0-ra kiütötte az Ungvári Sportiskola U17-es csapatát, ezzel újabb lépést tettek a továbbjutás felé. A két együttes hétközi találkozóján, amit az első körből halasztottak el, szintén négyet vágtak a munkácsiak, azon a mérkőzésen 4:1 lett a végeredmény.

Az MFA U17-es gárdája és az Ungvári Sportiskola U16-os együttese már másodszor mérkőzött meg egymással Dercenben. A hétközi, korábbról elhalasztott találkozón szoros eredmény született, csupán 2:1-es győzelmet arattak a munkácsiak. Az 5. fordulóban rendezett visszavágón már teljesen más volt a játék képe, és az akadémisták 4:0-ra kiütötték ungvári riválisukat. Huszton az Izai FC és a Rahói Kárpáti 1:1-es döntetlent értek el egymás ellen, az Irhóci FC pedig 6:1-es kiütéssel küldte padlóra az Ökörmezei Verhovinát.

Megyei Téli Kupa, 5. forduló:

Kincsesi Sólyom – Csapi Lokomotív 3:4

Minaji FC U17 – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 2:3

Munkácsi MFA – Ungvári Sportiskola U17 4:0

Ungvári Sportiskola U16 – Munkácsi MFA U17 0:4

Izai FC – Rahói Kárpáti 1:1

Ökörmezei Verhovina (Mizshirja) – Irhóci FC (Vilhivci) 1:6

Az elhalasztott mérkőzések eredményei:

Munkácsi MFA U17 – Ungvári Sportiskola U16 2:1

Ungvári Sportiskola U17 – Munkácsi MFA 1:4

Munkácsi MFA U16 – Iványi Kalász 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma