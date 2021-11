A derceni ifi a munkácsi járási labdarúgó-bajnokság ezüstérmese

Vasárnap befejeződtek a munkácsi járási labdarúgó-bajnokság küzdelmei is. A zárófordulóban a Beregrákosi Kalász egygólos győzelmet aratott az Ignéci FC felett, így kikaparták a gesztenyét a Kölcsényi FC-nek, akik ezzel megszerezték a bronzérmet. A Derceni FC felnőttcsapata 5:1-es kiütéses vereséget szenvedett az idő előtt bajnoki címet szerző Felsőkerepeci Kárpáti vendégeként, az ifik pedig 2:1-es győzelemnek örülhettek, amivel megszerezték az ezüstérmet.

Az ificsapatoknál az utolsó forduló döntött az ezüst-, illetve a bronzérmek sorsáról, a bajnoki cím pedig már egy fordulóval a vége előtt eldőlt. A 2021-es idény bajnoka a Kölcsényi FC lett, míg a második helyet a derceniek zsebelhették be, akik 2:1-re nyerni tudtak a szintén az ezüstért küzdő felsőkerepeciek otthonában. A tabella élmezőnye nagyon szoros volt, hiszen a bajnok csupán egy ponttal előzte meg a dercenieket, a harmadik helyezett pedig négy ponttal gyűjtött többet a hatodik helyen végző ignécieknél. A tabella utolsó három helyezettje viszont nagyon lemaradt a mezőnytől, a hetedik helyezett nagylucskaiak 19 pontos hátrányt szedtek össze a közvetlen előttük állótól. A tabella utolsó helyén a beregrákosi fiatalok végeztek, akik 16 mérkőzésen csupán hat pontot szereztek (2 győzelem, 14 vereség). A bajnokság élmezőnye a következőképp alakult: 1. Kölcsényi FC 38 pont, 44:9 (gólarány), 2. Derceni FC 37 pont (42:20), 3. Felsőkerepeci Kárpáti 31 pont (42:21).

A felnőtteknél négygólos vereséget szenvedett a derceni együttes a bajnok otthonában, miután félórát kettős emberhátrányban futballoztak a vendégek. A beregrákosiak 1:0-s sikerükkel szertefoszlatták az ignéciek álmait, akik pontszerzés esetén megszerezhették volna a bajnoki bronzérmet. A hazai együttes a 94. percben lőtte be a találkozó egyetlen gólját. A Beregrákosi Kalász a tabellán így is a hetedik pozícióban maradt, a Derceni FC pedig a hatodik helyen fejezte be a szezont.

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:

Felsőkerepeci Kárpáti – Derceni FC 5:1

Beregrákosi Kalász – Ignéci FC (Znyacevo) 1:0

Makarjai FC – Romocsfalvai FC 2:3

Gorondi FC – Nagylucskai Kalász 1:1

Kölcsényi FC – szabadnapos

A bajnokság végeredménye:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Felsőkerepeci Kárpáti FC 16 14 0 2 54:15 42 2. Nagylucskai Kalász FC 16 10 4 2 62:24 34 3. Kölcsényi FC 16 8 2 6 32:24 26 4. Ignéci FC 16 8 2 6 30:25 26 5. Gorondi FC 16 7 2 7 29:30 23 6. Derceni FC 16 7 1 8 23:32 22 7. Beregrákosi Kalász FC 16 6 2 8 27:44 20 8. Romocsfalvai FC 16 3 0 13 15:53 9 9. Makarjai FC 16 2 1 13 18:42 6

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma