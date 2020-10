A Fradi győzelemmel, a Barca vereséggel hangolt a BL-re

Kisvárdai győzelemmel hangolt a Ferencvárosi TC a keddi FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre. A fővárosi zöld-fehérek a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában kétgólos győzelmet arattak a szabolcsi csapat otthonában. A Barca a spanyol La Liga 6. fordulójában, nagy meglepetésre, vereséget szenvedtek a Getafe otthonában.

A címvédő ferencvárosiak több kulcsemberüket is nélkülözni kényszerültek a válogatott szünetet követően, de mégsem tartalékosan állította fel csapatát Szerhij Rebrov vezetőedző. A gólnélküli döntetlent hozó első játékrész után a másodikban már születtek gólok is. A 67. percben Isael vette be a kisvárdai kaput (0:1). A 75. percben Rebrov lehozta a pályáról a munkácsi születésű ukrán válogatott kerettagot, Igor Haratyint. Az Izrael ellen gólt szerző szlovák válogatott Robert Mak és a spanyolok ellen remeklő ukrán válogatott Olekszandr Zubkov is csereként lépett pályára. A mérkőzés hajrájában a Fradinak sikerült megdupláznia előnyét: a 89. percben Mak beadását követően a kisvárdai ukrán középpályás, Karaszjuk saját kapujába kotorta a labdát (0:2). A kisvárdai csapatban végig a pályán volt az alsókerepeci hátvéd, Hei Viktor.

Az FTC csapatához hasonlóan a Dinamo Kijev is győzelemmel hangolt a BL-re. A Fradi csoportellenfele a Rukh Lviv csapatát verte idegenben két góllal az ukrán bajnokság 6. fordulójában. A kijevi gólokat az uruguay-i De Pena és a luxemburgi Rodrigues szerezte. A fővárosi csapat kedden a Cristiano Ronaldo nélkül felálló Juventus gárdáját látja vendégül Kijevben.

A Minaji FC a 92. percben tévesen megítélt büntetőből kapott góllal szenvedett vereséget hazai pályán a Mariupol csapata ellen. Bár a szabálytalanság egyértelmű volt, az jól láthatóan a tizenhatoson kívül kezdődött, így csupán szabadrúgást kellett volna ítélnie Aranovszkij játékvezetőnek. A kárpátaljai csapat öt mérkőzést követően négy ponttal áll a tabella tizenegyedik helyén.

A címvédő Sahtar Donyeck 5:1-re győzte le a sereghajtó FK Lviv csapatát, és tizenkét pontjával felzárkózott a listavezető tizennégy pontos Dinamo Kijev mögé.

Az FC Barcelona meglepetésre 1:0-ra kikapott a Getafe otthonában, és jelenleg négy mérkőzésen gyűjtött hét pontjával a kilencedik helyen áll a spanyol labdarúgó La Liga tabelláján. A Barca kedden a magyar bajnok Ferencvárost látja vendégül a Camp Nou-ban.

A katalánokhoz hasonlóan a Real Madrid is vereséget szenvedett, méghozzá hazai pályán a Cadiz csapata ellen. A Real tíz pontjával egyelőre még vezeti a bajnokságot. A madridiak szerdán a Bajnokok Ligájában az ukrán bajnok Sahtar Donyecket fogadják a Santiago Bernabeu stadionban.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 7. forduló:

Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC 0:2

Budafoki MTE – Diósgyőri VTK 2:1

Újpest FC – Mezőkövesd 1:0

Puskás Akadémia – MTK 0:3

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 6. forduló:

Rukh Lviv – Dinamo Kijev 0:2

Minaji FC – Mariupol 0:1

Sahtar Donyeck – FK Lviv 5:1

Spanyol labdarúgó La Liga, 6. forduló:

Real Madrid – Cadiz 0:1

Getafe – FC Barcelona 1:0

Bajnokok Ligája, G csoport (kedd):

FC Barcelona – Ferencvárosi TC

Dinamo Kijev – Juventus

B csoport (Szerda):

Real Madrid – Sahtar Donyeck

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma