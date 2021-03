A Győri ETO továbbjutott, az FTC kiesett a Bajnokok Ligájából

A női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Győri Audi ETO a német Bietigheimet fogadta, és könnyed játékkal, négy góllal győzött. A Rába-partiak kettős győzelemmel jutottak a legjobb nyolc közé, mivel idegenben tizenhét góllal ütötték ki a német csapatot. A negyeddöntőben a Ferencvárost kiejtő, montenegrói Buducsnoszt Podgorica lesz a győriek ellenfele. A Fradinak nem sikerült hazai pályán az idegenbeli háromgólos hátrány ledolgozása, hiába nyertek a fővárosi zöld-fehérek, a továbbjutás nem jött össze számukra.

A győri zöld-fehérek győzelme egy percig sem forgott veszélyben, a lehengerlő teljesítmény ezúttal elmaradt, de azért végig három-négy gólos előnyben játszott a magyar bajnok. A németek be akarták bizonyítani, hogy méltó ellenfelei tudnak lenni a BL címvédőjének, és ez sikerült is nekik, tizenhat gólt szereztek az első játékrészben, ami nem sokkal maradt el attól, amennyit az egész előző meccsen tudtak összehozni (19:16). A második félidőben a Győrből leginkább Silje Solberget lehetett kiemelni a kapuban. A legeredményesebb győriek a tizenkét gólt szerző francia válogatott Nze Minko, a tízgólos norvég légiós Kristiansen, és honfitársa, a nyolcgólos Oftedal, valamint a szintén nyolcgólos francia légiós Edwige voltak. A magyar válogatott és az ETO ikonjának számító Görbicz Anita hét gólt rámolt a németek kapujába. A Győr végül 32:28-ra diadalmaskodott, így újabb lépést tett a címvédés felé.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria hazai pályán 29:28-ra legyőzte a Buducsnoszt Podgoricát, de 50:48-as összesítéssel a montenegrói csapat jutott tovább a legjobb nyolc közé, ahol majd a Győri Audi ETO KC-vel találkozik. Az első meccsen a mezőny legeredményesebbjének bizonyuló Jovanka Radicsevics biztos kézzel használta ki a helyzeteit, így mínusz négyről (5:9) kellett kapaszkodnia az FTC-nek. Továbbra is sok volt a pontatlanság a Fradi oldaláról, Klujber Katrin és Emily Bölk együtt hét kísérletből sem talált be, így Mihály Attila kénytelen volt időt kérni. Érkeztek a cserék, és a kapuban Janurik Kinga váltotta Bíró Blankát. Kettős emberhátrányban jól ölte az időt a montenegrói csapat, ezalatt csak eggyel sikerült csökkenteni a különbséget. A szünetre hatgólos (9:15) hátrányba került a Fradi. A második félidő felére összejött az egyenlítés, ekkor még benne volt a játék képében, hogy a hátralevő időben meg lehet fordítani a párharcot. Az 56. percben a meccs során először volt az FTC-nél az előny (27:26). Ezután Angela Malestein a közte háromért hibázott, a túloldalon pedig Allison Pineau kapus nélküli játékból talált be, eldöntve a párharcot. A Fradi 29:28-ra nyert, de a továbbjutás nem sikerült, így a Buducsnoszt játszhat a Győrrel az elődöntőbe jutásért.

A CSZKA Moszkva sikeresen ledolgozta a szlovén Ljubljana ellen idegenben összeszedett ötgólos hátrányát, és miután hat góllal nyertek az oroszok, bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol a román CSM Bukaresttel találkoznak majd. A Bukarest a szintén román Valcea ellen lépett tovább, miután kilencgólos idegenbeli győzelmét követően hatgólos vereséget szenvedtek hazai pályán. A nyolcaddöntő többi párharcát vasárnap délután rendezik.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő:

Győri Audi ETO KC–Bietigheim 32:28 (összesítésben 69:48)

FTC-Rail Cargo Hungaria–Buducsnoszt Podgorica 29:28 (48:50)

CSZKA Moszkva–Ljubljana 27:21 (47:46)

CSM Bukarest–Ramnicu Valcea 21:27 (54:51)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma