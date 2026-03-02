A hétvégi Ausztrál Nagydíjjal elrajtol a Forma–1 2026-os bajnoksága

Kárpátalja.ma Sport

A 2026-os év első Forma–1-es versenyhetébe léptünk. Íme a hétvégén rajtoló új szezon és az Ausztrál Nagydíj menetrendje!

A nem is oly hosszú várakozásnak vége, ezen a héten újra versenyezni indul a Forma–1 mezőnye. Az első célállomása Ausztrália, ahol nemcsak egy új bajnokság, hanem egy új szabálykorszak is kezdetét veszi. A királykategória az idei évre minden ízében megújult. Újak az autók, az erőforrások, az üzemanyagok, a gumik, még a szabálykönyv felépítése is alapvetően megváltozott. Új lesz a versenyzés és a vezetés módja is, a középpontba az energia kerül – az idei év nemcsak a határok feszegetéséről és a puszta gyorsaságról fog szólni, egyfajta száguldó „Gazdálkodj okosan” is kezdetét veszi.

Csapatok és felállások

Ezen a hétvégén Melbourne-ben egy csaknem kereken 9 hónapos utazás veszi kezdetét, melynek végére megszületik a 2026-os bajnokság eredménye. Hogy első gyermek lesz-e vagy többedik, az majd elválik. Lando Norris múlt évi sikerével immáron négy bajnoka van a mezőnynek.

Újoncból ezúttal csak egy van – legalábbis versenyzőfronton. Arvid Lindblad a Racing Bullsszal debütál. Andrea Kimi Antonelli mellett ő lesz a második tizenéves tagja a mezőnynek.

Újoncunk azonban tíz év után először most csapatszinten is van. A Cadillac érkezésével 11-re nőtt az F1-es istállók száma. Az amerikaiak a nulláról építettek fel egy gárdát. Első évükben két egyéves kihagyásról visszatérő versenyzővel állnak rajthoz: Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel.

A Cadillac mellett további két új szereplőt említhetünk. Az Audi a Sauber felvásárlásával lett története során először a Forma–1 szereplője. Ők motorgyártóként is új belépőnek számítanak. Utóbbi fronton újonc a Red Bull-Ford is, akik először gyártanak saját erőforrást a bikások két istállójának.

A Forma–1 2026-os mezőnye:

RajtszámVersenyzőCsapatnévKarosszériaErőforrás
81Oscar PiastriMcLaren Mastercard F1 TeamMcLarenMercedes
1Lando Norris
63George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One TeamMercedesMercedes
12Andrea Kimi Antonelli
3Max VerstappenOracle Red Bull RacingRed Bull RacingRed Bull-Ford
6Isack Hadjar
16Charles LeclercScuderia Ferrari HPFerrariFerrari
44Lewis Hamilton
23Alexander AlbonAtlassian Williams F1 TeamAtlassian WilliamsMercedes
55Carlos Sainz
41Arvid LindbladVisa Cash App Racing Bulls Formula One TeamRacing BullsRed Bull-Ford
30Liam Lawson
18Lance StrollAston Martin Aramco Formula One TeamAston Martin AramcoHonda
14Fernando Alonso
31Esteban OconTGR Haas F1 TeamHaasFerrari
87Oliver Bearman
27Nico HülkenbergAudi Revolut F1 TeamAudiAudi
5Gabriel Bortoleto
10Pierre GaslyBWT Alpine Formula One TeamAlpineMercedes
43Franco Colapinto
11Sergio PérezCadillac Formula 1 TeamCadillacFerrari
77Valtteri Bottas

A szezon menetrendje

A versenynaptár idén is 24 állomást tartalmaz, és ezúttal is hat sprinthétvégét rendeznek – az elsőt már a bajnokság második nagydíjhétvégéjén, az Ausztráliát egy héttel később követő Kínai Nagydíjon.

A barcelonai verseny idén hivatalosan Barcelona és Katalónia Nagydíja néven fut, miután van egy új spanyol helyszíne az F1-nek. Madrid szeptember második hétvégéjén látja először vendégül a száguldó cirkuszt a félig utcai, félig épített, de nagyon is városi versenypályáján, a Madringen. Mostantól ők rendezik a Spanyol Nagydíjat.

Az idén 40. születésnapját ünneplő Magyar Nagydíjat a nyári szünet előtti utolsó versenyként, július 24-e és 26-a között rendezik.

Lesz egy búcsúzó helyszín is. Zandvoort utoljára látja vendégül az F1-et. Utolsó nagydíját sprintes lebonyolításban tartja.

A szezont ezúttal is Abu-Dzabiban zárja le a mezőny, egy immáron szokásosnak mondható triplahétvége utolsó állomásaként.

A 2026-os Forma–1-es világbajnokság programja:

IdőpontNagydíjHelyszín
1.március 6-8.Ausztrál NagydíjMelbourne
2.március 13-15.Kínai NagydíjSanghaj
3.március 27-29.Japán NagydíjSzuzuka
4.április 10-12.Bahreini NagydíjSzahír
5.április 17-19.Szaúd-arábiai NagydíjDzsidda
6.május 1-3.Miami NagydíjMiami
7.május 22-24.Kanadai NagydíjMontreal
8.június 5-7.Monacói NagydíjMonaco
9.június 12-14.Barcelona és Katalónia NagydíjaBarcelona
10.június 26-28.Osztrák NagydíjSpielberg
11.július 3-5.Brit NagydíjSilverstone
12.július 17-19.Belga NagydíjSpa-Francorchamps
13.július 24-26.MAGYAR NAGYDÍJMOGYORÓD
14.augusztus 21-23.Holland NagydíjZandvoort
15.szeptember 4-6.Olasz NagydíjMonza
16.szeptember 11-13.Spanyol NagydíjMadrid
17.szeptember 24-26.Azeri NagydíjBaku
18.október 9-11.Szingapúri NagydíjSzingapúr
19.október 23-25.Amerikai NagydíjAustin
20.október 30-november 1.Mexikói NagydíjMexikóváros
21.november 6-8.Sao Pauló-i NagydíjSao Paulo
22.november 19-21.Las Vegas-i NagydíjLas Vegas
23.november 27-29.Katari NagydíjLoszail
24.december 4-6.Abu-dzabi NagydíjAbu-Dzabi

Ausztrál Nagydíj

Az Ausztrál Nagydíj 2025 után ismét nyitóversenye lesz a bajnokságnak. Az új szabályrendszer egyből a mély vízbe ugrik a debütálásakor, hiszen az Albert Park pályája az energiahasználat szempontjából nehéz helyszínnek ígérkezik, így hamar előhozhatja a megújulás versenyzők által leginkább kritizált hozadékát, a látványos energiagazdálkodást.

Az év első versenyhétvégéjén a magyar F1-szurkolóknak jó szolgálatot fog tenni az ébresztőóra. A nagy időeltolódás miatt éjszakázhatunk, az év első versenyéhez is korán kell kelni, reggel 5 órakor.

A hét eleji előrejelzések szerint a versenyhétvégére túlnyomóan napos idő várható, a csapadék valószínűsége egyelőre alacsony, a hőmérséklet 19-25 fok körül fog alakulni.

Az F1-es Ausztrál Nagydíj programja (magyar idő szerint):

péntek:

első szabadedzés – 2:30-3:30

második szabadedzés – 6:00-7:00

szombat:

harmadik szabadedzés – 2:30-3:30

időmérő edzés – 6:00-7:00

vasárnap:

verseny – 5:00

Forrás: m4sport.hu