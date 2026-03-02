A hétvégi Ausztrál Nagydíjjal elrajtol a Forma–1 2026-os bajnoksága

A 2026-os év első Forma–1-es versenyhetébe léptünk. Íme a hétvégén rajtoló új szezon és az Ausztrál Nagydíj menetrendje!

A nem is oly hosszú várakozásnak vége, ezen a héten újra versenyezni indul a Forma–1 mezőnye. Az első célállomása Ausztrália, ahol nemcsak egy új bajnokság, hanem egy új szabálykorszak is kezdetét veszi. A királykategória az idei évre minden ízében megújult. Újak az autók, az erőforrások, az üzemanyagok, a gumik, még a szabálykönyv felépítése is alapvetően megváltozott. Új lesz a versenyzés és a vezetés módja is, a középpontba az energia kerül – az idei év nemcsak a határok feszegetéséről és a puszta gyorsaságról fog szólni, egyfajta száguldó „Gazdálkodj okosan” is kezdetét veszi.

Csapatok és felállások

Ezen a hétvégén Melbourne-ben egy csaknem kereken 9 hónapos utazás veszi kezdetét, melynek végére megszületik a 2026-os bajnokság eredménye. Hogy első gyermek lesz-e vagy többedik, az majd elválik. Lando Norris múlt évi sikerével immáron négy bajnoka van a mezőnynek.

Újoncból ezúttal csak egy van – legalábbis versenyzőfronton. Arvid Lindblad a Racing Bullsszal debütál. Andrea Kimi Antonelli mellett ő lesz a második tizenéves tagja a mezőnynek.

Újoncunk azonban tíz év után először most csapatszinten is van. A Cadillac érkezésével 11-re nőtt az F1-es istállók száma. Az amerikaiak a nulláról építettek fel egy gárdát. Első évükben két egyéves kihagyásról visszatérő versenyzővel állnak rajthoz: Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel.

A Cadillac mellett további két új szereplőt említhetünk. Az Audi a Sauber felvásárlásával lett története során először a Forma–1 szereplője. Ők motorgyártóként is új belépőnek számítanak. Utóbbi fronton újonc a Red Bull-Ford is, akik először gyártanak saját erőforrást a bikások két istállójának.

A Forma–1 2026-os mezőnye:

Rajtszám Versenyző Csapatnév Karosszéria Erőforrás 81 Oscar Piastri McLaren Mastercard F1 Team McLaren Mercedes 1 Lando Norris 63 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes Mercedes 12 Andrea Kimi Antonelli 3 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing Red Bull-Ford 6 Isack Hadjar 16 Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP Ferrari Ferrari 44 Lewis Hamilton 23 Alexander Albon Atlassian Williams F1 Team Atlassian Williams Mercedes 55 Carlos Sainz 41 Arvid Lindblad Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Racing Bulls Red Bull-Ford 30 Liam Lawson 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco Honda 14 Fernando Alonso 31 Esteban Ocon TGR Haas F1 Team Haas Ferrari 87 Oliver Bearman 27 Nico Hülkenberg Audi Revolut F1 Team Audi Audi 5 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly BWT Alpine Formula One Team Alpine Mercedes 43 Franco Colapinto 11 Sergio Pérez Cadillac Formula 1 Team Cadillac Ferrari 77 Valtteri Bottas

A szezon menetrendje

A versenynaptár idén is 24 állomást tartalmaz, és ezúttal is hat sprinthétvégét rendeznek – az elsőt már a bajnokság második nagydíjhétvégéjén, az Ausztráliát egy héttel később követő Kínai Nagydíjon.

A barcelonai verseny idén hivatalosan Barcelona és Katalónia Nagydíja néven fut, miután van egy új spanyol helyszíne az F1-nek. Madrid szeptember második hétvégéjén látja először vendégül a száguldó cirkuszt a félig utcai, félig épített, de nagyon is városi versenypályáján, a Madringen. Mostantól ők rendezik a Spanyol Nagydíjat.

Az idén 40. születésnapját ünneplő Magyar Nagydíjat a nyári szünet előtti utolsó versenyként, július 24-e és 26-a között rendezik.

Lesz egy búcsúzó helyszín is. Zandvoort utoljára látja vendégül az F1-et. Utolsó nagydíját sprintes lebonyolításban tartja.

A szezont ezúttal is Abu-Dzabiban zárja le a mezőny, egy immáron szokásosnak mondható triplahétvége utolsó állomásaként.

A 2026-os Forma–1-es világbajnokság programja:

Időpont Nagydíj Helyszín 1. március 6-8. Ausztrál Nagydíj Melbourne 2. március 13-15. Kínai Nagydíj Sanghaj 3. március 27-29. Japán Nagydíj Szuzuka 4. április 10-12. Bahreini Nagydíj Szahír 5. április 17-19. Szaúd-arábiai Nagydíj Dzsidda 6. május 1-3. Miami Nagydíj Miami 7. május 22-24. Kanadai Nagydíj Montreal 8. június 5-7. Monacói Nagydíj Monaco 9. június 12-14. Barcelona és Katalónia Nagydíja Barcelona 10. június 26-28. Osztrák Nagydíj Spielberg 11. július 3-5. Brit Nagydíj Silverstone 12. július 17-19. Belga Nagydíj Spa-Francorchamps 13. július 24-26. MAGYAR NAGYDÍJ MOGYORÓD 14. augusztus 21-23. Holland Nagydíj Zandvoort 15. szeptember 4-6. Olasz Nagydíj Monza 16. szeptember 11-13. Spanyol Nagydíj Madrid 17. szeptember 24-26. Azeri Nagydíj Baku 18. október 9-11. Szingapúri Nagydíj Szingapúr 19. október 23-25. Amerikai Nagydíj Austin 20. október 30-november 1. Mexikói Nagydíj Mexikóváros 21. november 6-8. Sao Pauló-i Nagydíj Sao Paulo 22. november 19-21. Las Vegas-i Nagydíj Las Vegas 23. november 27-29. Katari Nagydíj Loszail 24. december 4-6. Abu-dzabi Nagydíj Abu-Dzabi

Ausztrál Nagydíj

Az Ausztrál Nagydíj 2025 után ismét nyitóversenye lesz a bajnokságnak. Az új szabályrendszer egyből a mély vízbe ugrik a debütálásakor, hiszen az Albert Park pályája az energiahasználat szempontjából nehéz helyszínnek ígérkezik, így hamar előhozhatja a megújulás versenyzők által leginkább kritizált hozadékát, a látványos energiagazdálkodást.

Az év első versenyhétvégéjén a magyar F1-szurkolóknak jó szolgálatot fog tenni az ébresztőóra. A nagy időeltolódás miatt éjszakázhatunk, az év első versenyéhez is korán kell kelni, reggel 5 órakor.

A hét eleji előrejelzések szerint a versenyhétvégére túlnyomóan napos idő várható, a csapadék valószínűsége egyelőre alacsony, a hőmérséklet 19-25 fok körül fog alakulni.

Az F1-es Ausztrál Nagydíj programja (magyar idő szerint):

péntek:

első szabadedzés – 2:30-3:30

második szabadedzés – 6:00-7:00

szombat:

harmadik szabadedzés – 2:30-3:30

időmérő edzés – 6:00-7:00

vasárnap:

verseny – 5:00

