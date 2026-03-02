A hétvégi Ausztrál Nagydíjjal elrajtol a Forma–1 2026-os bajnoksága
A 2026-os év első Forma–1-es versenyhetébe léptünk. Íme a hétvégén rajtoló új szezon és az Ausztrál Nagydíj menetrendje!
A nem is oly hosszú várakozásnak vége, ezen a héten újra versenyezni indul a Forma–1 mezőnye. Az első célállomása Ausztrália, ahol nemcsak egy új bajnokság, hanem egy új szabálykorszak is kezdetét veszi. A királykategória az idei évre minden ízében megújult. Újak az autók, az erőforrások, az üzemanyagok, a gumik, még a szabálykönyv felépítése is alapvetően megváltozott. Új lesz a versenyzés és a vezetés módja is, a középpontba az energia kerül – az idei év nemcsak a határok feszegetéséről és a puszta gyorsaságról fog szólni, egyfajta száguldó „Gazdálkodj okosan” is kezdetét veszi.
Csapatok és felállások
Ezen a hétvégén Melbourne-ben egy csaknem kereken 9 hónapos utazás veszi kezdetét, melynek végére megszületik a 2026-os bajnokság eredménye. Hogy első gyermek lesz-e vagy többedik, az majd elválik. Lando Norris múlt évi sikerével immáron négy bajnoka van a mezőnynek.
Újoncból ezúttal csak egy van – legalábbis versenyzőfronton. Arvid Lindblad a Racing Bullsszal debütál. Andrea Kimi Antonelli mellett ő lesz a második tizenéves tagja a mezőnynek.
Újoncunk azonban tíz év után először most csapatszinten is van. A Cadillac érkezésével 11-re nőtt az F1-es istállók száma. Az amerikaiak a nulláról építettek fel egy gárdát. Első évükben két egyéves kihagyásról visszatérő versenyzővel állnak rajthoz: Valtteri Bottasszal és Sergio Pérezzel.
A Cadillac mellett további két új szereplőt említhetünk. Az Audi a Sauber felvásárlásával lett története során először a Forma–1 szereplője. Ők motorgyártóként is új belépőnek számítanak. Utóbbi fronton újonc a Red Bull-Ford is, akik először gyártanak saját erőforrást a bikások két istállójának.
A Forma–1 2026-os mezőnye:
|Rajtszám
|Versenyző
|Csapatnév
|Karosszéria
|Erőforrás
|81
|Oscar Piastri
|McLaren Mastercard F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|1
|Lando Norris
|63
|George Russell
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|Mercedes
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|3
|Max Verstappen
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Red Bull-Ford
|6
|Isack Hadjar
|16
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|Ferrari
|44
|Lewis Hamilton
|23
|Alexander Albon
|Atlassian Williams F1 Team
|Atlassian Williams
|Mercedes
|55
|Carlos Sainz
|41
|Arvid Lindblad
|Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
|Racing Bulls
|Red Bull-Ford
|30
|Liam Lawson
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin Aramco Formula One Team
|Aston Martin Aramco
|Honda
|14
|Fernando Alonso
|31
|Esteban Ocon
|TGR Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|87
|Oliver Bearman
|27
|Nico Hülkenberg
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|Audi
|5
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|BWT Alpine Formula One Team
|Alpine
|Mercedes
|43
|Franco Colapinto
|11
|Sergio Pérez
|Cadillac Formula 1 Team
|Cadillac
|Ferrari
|77
|Valtteri Bottas
A szezon menetrendje
A versenynaptár idén is 24 állomást tartalmaz, és ezúttal is hat sprinthétvégét rendeznek – az elsőt már a bajnokság második nagydíjhétvégéjén, az Ausztráliát egy héttel később követő Kínai Nagydíjon.
A barcelonai verseny idén hivatalosan Barcelona és Katalónia Nagydíja néven fut, miután van egy új spanyol helyszíne az F1-nek. Madrid szeptember második hétvégéjén látja először vendégül a száguldó cirkuszt a félig utcai, félig épített, de nagyon is városi versenypályáján, a Madringen. Mostantól ők rendezik a Spanyol Nagydíjat.
Az idén 40. születésnapját ünneplő Magyar Nagydíjat a nyári szünet előtti utolsó versenyként, július 24-e és 26-a között rendezik.
Lesz egy búcsúzó helyszín is. Zandvoort utoljára látja vendégül az F1-et. Utolsó nagydíját sprintes lebonyolításban tartja.
A szezont ezúttal is Abu-Dzabiban zárja le a mezőny, egy immáron szokásosnak mondható triplahétvége utolsó állomásaként.
A 2026-os Forma–1-es világbajnokság programja:
|Időpont
|Nagydíj
|Helyszín
|1.
|március 6-8.
|Ausztrál Nagydíj
|Melbourne
|2.
|március 13-15.
|Kínai Nagydíj
|Sanghaj
|3.
|március 27-29.
|Japán Nagydíj
|Szuzuka
|4.
|április 10-12.
|Bahreini Nagydíj
|Szahír
|5.
|április 17-19.
|Szaúd-arábiai Nagydíj
|Dzsidda
|6.
|május 1-3.
|Miami Nagydíj
|Miami
|7.
|május 22-24.
|Kanadai Nagydíj
|Montreal
|8.
|június 5-7.
|Monacói Nagydíj
|Monaco
|9.
|június 12-14.
|Barcelona és Katalónia Nagydíja
|Barcelona
|10.
|június 26-28.
|Osztrák Nagydíj
|Spielberg
|11.
|július 3-5.
|Brit Nagydíj
|Silverstone
|12.
|július 17-19.
|Belga Nagydíj
|Spa-Francorchamps
|13.
|július 24-26.
|MAGYAR NAGYDÍJ
|MOGYORÓD
|14.
|augusztus 21-23.
|Holland Nagydíj
|Zandvoort
|15.
|szeptember 4-6.
|Olasz Nagydíj
|Monza
|16.
|szeptember 11-13.
|Spanyol Nagydíj
|Madrid
|17.
|szeptember 24-26.
|Azeri Nagydíj
|Baku
|18.
|október 9-11.
|Szingapúri Nagydíj
|Szingapúr
|19.
|október 23-25.
|Amerikai Nagydíj
|Austin
|20.
|október 30-november 1.
|Mexikói Nagydíj
|Mexikóváros
|21.
|november 6-8.
|Sao Pauló-i Nagydíj
|Sao Paulo
|22.
|november 19-21.
|Las Vegas-i Nagydíj
|Las Vegas
|23.
|november 27-29.
|Katari Nagydíj
|Loszail
|24.
|december 4-6.
|Abu-dzabi Nagydíj
|Abu-Dzabi
Ausztrál Nagydíj
Az Ausztrál Nagydíj 2025 után ismét nyitóversenye lesz a bajnokságnak. Az új szabályrendszer egyből a mély vízbe ugrik a debütálásakor, hiszen az Albert Park pályája az energiahasználat szempontjából nehéz helyszínnek ígérkezik, így hamar előhozhatja a megújulás versenyzők által leginkább kritizált hozadékát, a látványos energiagazdálkodást.
Az év első versenyhétvégéjén a magyar F1-szurkolóknak jó szolgálatot fog tenni az ébresztőóra. A nagy időeltolódás miatt éjszakázhatunk, az év első versenyéhez is korán kell kelni, reggel 5 órakor.
A hét eleji előrejelzések szerint a versenyhétvégére túlnyomóan napos idő várható, a csapadék valószínűsége egyelőre alacsony, a hőmérséklet 19-25 fok körül fog alakulni.
Az F1-es Ausztrál Nagydíj programja (magyar idő szerint):
péntek:
első szabadedzés – 2:30-3:30
második szabadedzés – 6:00-7:00
szombat:
harmadik szabadedzés – 2:30-3:30
időmérő edzés – 6:00-7:00
vasárnap:
verseny – 5:00
