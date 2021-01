A Juventus Milanóban, a Barcelona Bilbaóban győzött

Az olasz labdarúgó Serie A 16. fordulójában a címvédő Juventus legyőzte idegenben a listavezető AC Milant, a második helyen álló Inter pedig a Sampdoria vendégeként szenvedett vereséget. Nagy meglepetésre a Napoli is kikapott, méghozzá hazai pályán és emberelőnyben, az újonc Spezia ellen. A spanyol labdarúgó La Liga 2. fordulójából elhalasztott mérkőzésen az FC Barcelona nagy csatában 3:2-es sikert aratott az Athletic Bilbao vendégeként. Angliában a Ligakupa elődöntőit rendezték, ahol a Tottenham a másodosztályú Brentfordon, a Manchester City pedig a Manchester Unitedon jutott túl.

A Juventus Dybala megpattanó lövésével kezdte a mérkőzést, majd a házigazda AC Milan válaszolt Rafael Leao, Hauge és Castillejo lehetőségével. A vendégek ezután átvették a kezdeményezést, majd Chiesa 18. percben szerzett gólja után a vezetést is megszerezték. Ezt követően a Milan került fölénybe, de Leao újabb lövése irányt tévesztett. Amikor kicsit kiegyenlítettebb lett a játék, jött Calhanoglu erőszakos, de a játékvezető szerint még szabályos szerelése, és az ellentámadás végén Calabria kilőtte a bal felsőt, és egyenlített (1:1).

A második játékrészben újra villant Chiesa, szépen kilőtte a hosszú alsót, a vendégek cseréi lényegesen jobban szálltak be, és a harciasan küzdő Kulusevski előkészítése után McKennie is eredményes volt(1:3). Az elfáradó Milan számára ezúttal nem volt benne az újabb feltámadás lehetősége, így az európai topligákban utolsóként a piros-feketék is elszenvedték idénybeli első vereségüket, de így is az élen maradtak az Inter zakójának köszönhetően. A városi rivális a Sampdoria otthonában szenvedett 2:1-es vereséget. A találkozó elején Alexis Sanchez büntetőt hibázott, majd a hazaiaknál Candreva és Keita is betalált, utóbbi tizenegyesből. Az Inter szépítő gólját de Vrij szerezte a 65. percben.

Az élmezőny tagjai közül nyerni tudott az Atalanta, akik a Parma csapatát ütötték ki 3:0-ra, szintén győzött az AS Roma, akik a Crotone vendégeként arattak 3:1-es diadalt, és a Lazio is begyűjtötte a három pontot a Fiorentina ellen (2:1).

A olasz bajnokság állása: 1. AC Milan 37 pont, 2. Inter 36 pont, 3. AS Roma 33 pont, 4. Juventus 30 pont, 5. Sassuolo 29 pont, 6. Napoli 28 pont, 7. Atalanta 28. pont, 8. Lazio 25 pont […] 20. Crotone 9 pont.

A Barcelona 3:2-re nyerni tudott az Athletic Bilbao otthonában a La Ligában, a 2. fordulóból elmaradt, most bepótolt mérkőzésen. A hazaiak már a 3. percben megszerezték a vezetést Williams góljával, de a 14. percben Pedri egyenlített de Jong passzát követően. A 38. percben Messi vezetéshez juttatta csapatát, amit a 62. percben kettőre növelt újabb góljával az argentin zseni. A hazaiak a 90. percben még szépíteni tudtak Muniain találatával, de az egyenlítésre már nem maradt idejük. Győzelmével a dobogóra ugrott a Barca, akik ötpontos hátrányban vannak a Real Madriddal szemben, és hét ponttal vannak lemaradva a két meccsel kevesebbet játszó Atlético Madridtól. Az Atlético Madrid nagy meglepetésre kedden kiesett a spanyol Király Kupából, miután 1:0-ra kikaptak a harmadosztályú Cornella vendégeként.

Az angol Ligakupa első elődöntőjében a Tottenham 2:0-ra legyőzte a másodosztályú Brentford csapatát. A londoniak góljait Sissoko és Son Heung-Min szerezték. A döntőben a Manchester City lesz az ellenfelük, miután sima, kétgólos győzelmet arattak a városi rivális United otthonában. A City első gólját Stones szerezte az 50. percben, a kegyelemdöfést pedig Fernandinho gólja jelentette a 83. percben a Vörös Ördögök számára (0:2).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma