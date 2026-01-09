A kajak-kenu sportág fejlesztéséről egyeztettek Beregszászban

Szakmai egyeztetésre került sor Beregszászban a kajak-kenu és a sárkányhajózás jövőjéről – számolt be közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.

A találkozón Babják Zoltán Huszár Péter első polgármester-helyettessel együtt fogadta Olekszandr Sztecenkót, az Ukrán Ifjúsági és Sportminisztérium Élsport Főosztálya helyettes vezetőjét, a nem olimpiai sportágak osztályának vezetőjét, valamint Valerij Morhunt, Ukrajna érdemes edzőjét, Ukrajna érdemes sárkányhajózási sportmesterét és az evezés (kajak-kenu) állami edzőjét. A megbeszélésen részt vett Katerina Morhun, az ukrán sárkányhajó-válogatott szövetségi kapitánya is.

A tájékoztatás szerint Valerij és Katerina Morhun letelepedtek a Beregszászi kistérségben, és készek aktívan közreműködni abban, hogy a kajak-kenu sportágat népszerűsítsék és fejlesszék a helyi gyermekek és fiatalok körében.

Babják Zoltán kiemelte: a közeljövőben további munkamegbeszélések várhatók annak érdekében, hogy a kedvező időjárás beköszöntével megszervezhessék a gyermekek vízre szállását, és lehetőséget biztosítsanak számukra, hogy megismerkedjenek a kajak-kenu sportág nyújtotta élményekkel és előnyökkel.

A kistérség vezetése hangsúlyozta: folytatják a közös munkát annak érdekében, hogy a sportfejlesztés új lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára, és hosszú távon erősítse a közösségi sportéletet Beregszászban és a kistérség egészében.

Kárpátalja.ma