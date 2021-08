A Minaji FC hazai pályán, a Munkácsi MFA idegenben győzött

Győzelemmel kezdte az ukrán labdarúgó Premier Liga idei szezonját a Minaji FC együttese, miután a hajrában szerzett góllal 1:0-ra legyőzték az FK Olekszandrija csapatát. A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia (MFA) a hazai győzelme után első idegenbeli mérkőzésén is nyerni tudott, mégpedig a Bukovina Csernyivci otthonából hozta el a három pontot a kárpátaljai együttes. Vidékünk harmadik profi státuszú csapata, a másodosztályban szereplő Ungvári FC a Metaliszt Harkiv otthonában lép pályára vasárnap este, legkevesebb harmincezer néző előtt.

A Minaji FC a legutóbbi szezonban is egy Olekszandrija elleni győzelemmel kezdte szereplését, és idén is erre készült Vaszil Kobin együttese. A szinte teljes egészében kicserélődő minaji keret legismertebb játékosa az ex-Sahtaros, többszörös ukrán válogatott támadó, Jevhen Szeleznyov, aki első mérkőzésén 70 percet töltött a pályán. A kárpátaljai csapat a Kucser, Knis, Horin, Veklyak, Lihovidko, Bagayoko, Kulijev, Bilonog, Petrusenko, Hahlov, Szeleznyov összeállításban lépett pályára az ungvári Avangard Stadionban. Gólnélküli első félidőt követően úgy tűnt, a második játékrészben sem sikerül betalálniuk a csapatoknak. A mérkőzés második felében Bilonognak, Horinnak és Szeleznyovnak is akadtak lehetőségei a gólszerzésre, de Kucser kapus védései is kellettek a döntetlen megőrzéséhez. Vaszil Kobin a 78. percben küldte pályára Bilonog helyett az Ungvári FC-től érkező Oleg Visnevszkijt, aki a megyeszékhelyieknél négy mérkőzésen öt gólt szerzett. A minajiaknál is a perecsenyi játékos bizonyult az ütőkártyának, mivel a 90. percben Honcsar fejesét követően öt méterről a kapuba lőtt, amivel megszerezte csapata számára a három pontot.

Vitalij Sumszkij együttese a hazai győzelem után Csernyivciben lépett pályára. A munkácsiak az első félidőben fegyelmezetten védekeztek, és a hazai csapat nem tudott komolyabb helyzetet kialakítani kapujuk előtt, hiába birtokolták többet a labdát. A második játékrészben is hasonló volt a játék képe, viszont a 89. percben Szerhij Szteny továbbított Makszim Hirnijhez, aki kapura lőtt, de a kapus hárított, aztán a kipattanó visszakerült a támadóhoz, az újabb próbálkozása pedig már a hálóba került, méghozzá egy bukovinai védőn megpattanva. Hirnij megszerezte második gólját, az MFA pedig második győzelmét.

A kárpátaljai együttesek remek hétvégi szereplését folytathatja az Ungvári FC, akik a másodosztály talán legerősebb csapatához, a Metaliszt Harkivhoz látogatnak. A találkozóra már elővételben eladtak harmincezer jegyet a hazaiak, így a hangulatra biztosan nem lesz panasz. Az ungváriak első mérkőzésükön 6:0-s vereséget szenvedtek hazai pályán a Prikarpattya Ivano-Frankivszk ellen, a Metaliszt pedig 2:0-ra nyerni tudott az Alliance otthonában.

Ukrán labdarúgó Premier Liga, 2. forduló:

Minaji FC – FK Olekszandrija 1:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 2. forduló:

Bukovina Csernyivci – Munkácsi MFA 0:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma