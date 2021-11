A Munkács Futball Akadémia nyerte az Elit Liga első körét

A tavalyi évhez hasonlóan idén is bejutott az ukrán ifjúsági labdarúgó Elit Liga második körébe a Munkács Futball Akadémia együttese. Az MFA az előző szezonbeli harmadik helyet is túlszárnyalta ebben az idényben, és az összesített táblázat első helyén végeztek. Nyugat-Ukrajna legkorszerűbb, és ezúttal legerősebbnek tűnő utánpótlásműhelyének két korosztálya is az élen végzett (U14 és U16), míg az U15-ösök a harmadik, az U17-esek pedig a második helyen zártak korcsoportjukban. Az Elit Liga második körében a Dinamo Kijev, a Sahtar Donyeck, az UFK Kárpáti Lviv, a Rukh Lviv és az Ivan Piddubnij Akadémia (Kijev) lesz a kárpátaljai együttes ellenfele.

Ismét Kárpátaljára, pontosabban az MFA derceni bázisára látogatnak a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck utánpótláscsapatai, mivel a munkácsi akadémisták megnyerték az Elit Liga első szakaszát, és ismét bekerültek az ország hat legjobbja közé. A Munkács Futball Akadémia 82 ponttal zárt az összesített táblázat élén, megelőzve a Rukh Lviv (80 pont), az UFK Kárpáti Lviv (69 pont), az FK Lviv (46 pont), a VIK Volodimir Volinszkij (34 pont) és a Prikarpattya Ivano-Frankivszk (26 pont) együtteseit.

A munkácsiak legfiatalabb növendékei (U14) 25 ponttal zártak a tabella első helyén (8 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), 3 egységgel megelőzve a lembergi Rukhot. Az U15-ös korosztály kicsit gyengébben szerepelt, de így is csupán két ponttal csúsztak le az első helyről (16 pont, 4 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség). A kárpátaljai együttest a lembergi Rukh és a szintén galíciai UFK Kárpáti előzte meg.

Az MFA U16-os együttese is megnyerte csoportját, de csupán jobb gólkülönbségükkel előzték meg a lembergi Rukhot. A munkácsiak 25 ponttal végeztek az élen, 8 győzelem mellett 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárták az első kört. A legidősebb korosztály (U17) versenyét az UFK Kárpáti nyerte veretlenül, 28 ponttal, magabiztosan megelőzve a második helyre befutó munkácsiakat (16 pont, 5 győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség).

Az Elit Liga második köre március 26-án rajtol, amikor is a Rukh Lviv lesz az MFA első ellenfele. Április és május folyamán a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck fiataljai is vidékünkre látogatnak.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma