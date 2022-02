A Nagyszőlősi FC győzelemmel, az Ilosvai Buzsora vereséggel kezdett

A megyei Téli Kupa 1. fordulójában kétgólos győzelmet aratott a címvédő Nagyszőlősi FC csapata, az Ilosvai Buzsora pedig nagy meglepetésre egy Alsóapsa elleni vereséggel kezdte a csoportkört. A 2022-es futballszezon első trófeájáért huszonegy együttes küzdhet meg egymással, négy különböző helyszínen. A csoportküzdelmek Ungváron az Avangard Stadionban, Huszton a Kárpáti Stadionban, Nagyszőlősön a Plasztmaszovik Stadionban, és az ungvári járási Szerednyén kerülnek lebonyolításra.

Az A csoport küzdelmeit Ungváron rendezik, ahol az 1. fordulóban az újonc Ungvári Építők léptek elsőként pályára az Ungvári Sportiskola U17-es gárdája ellen. A találkozót viszonylag simán, kétgólos különbséggel nyerték az Építők (2:0). A második mérkőzésen a nagy visszatérő Csapi Lokomotív és a Kincsesi Sólyom csaptak össze egymással, és bár mindenki azt hihette, hogy 2:0-s kincsesi siker születik, a 91. percben előbb szépítettek a csapiak, majd két perccel később egyenlíteni is tudtak a „vasutasok” (2:2). A Felsődomonyai Medea (Onokivci) szabadnapos volt a játéknapon.

A B csoport mérkőzéseit Szerednyén bonyolítják le, ahol a Polenai FC az Irhóci FC (Vilhivci) ellen aratott egygólos győzelmet, miután sikerült hátrányból fordítaniuk (2:1). A Szolyvai Avangard az Unggesztenyési Csillaggal (Linci) mérte össze erejét, és győzelemmel sikerült visszatérnie a korábbi többszörös bajnoknak (2:1). A megyei másodosztály bajnoka, az Iványi FC az Ungvári Sportiskolával mérkőzött meg az 1. fordulóban, és kétgólos sikerrel kezdték a Latorca-völgyiek a megmérettetést (3:1).

A C jelű csoport küzdelmeit Nagyszőlősön rendezik, ahol elsőként az Alsóapsai Máramaros (Gyibrova) és az Ilosvai Buzsora léptek pályára. Nagy meglepetésre a máramarosiak a 85. percben megszerezték a találkozó győztesgólját, így Ilosva vereséggel kezdett (3:2). A Dolhai Borzsa a Nagyszőlősi FC-vel mérhette össze erejét, és itt nem borult a papírforma, a címvédő ugocsaiak kétgólos győzelmet arattak (2:0). A nagyszőlősiek góljait Mihajlo Csedrik és az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Ungvári FC-től ismét visszatérő Jurij Csonka szerezte. A Nagybocskói Jalinka FC szabadnapos volt a fordulóban.

A D csoportban a Rahói Kárpáti a Taracvízi Avangard (Tereszva) együttesét gyűrte le (1:0), a Técsői FC pedig vereséget szenvedett a tavalyi döntőstől, a Kökényesi FC (Ternovo) gárdájától (2:3). A házigazda Huszti FC szabadnapos volt az 1. fordulóban.

Bár három együttessel kevesebb nevezett a megmérettetésre, mint az előző évben, így is színvonalas és szoros versenyre számíthatunk, amit az első forduló eredményei is bizonyítanak. A következő fordulóban bemutatkozik a torna egyik esélyese, a Huszti FC is, illetve a nagybocskói és a felsődomonyai gárda is pályára lép majd.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma