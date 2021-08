A Nagyszőlősi FC nyerte a megyei kupát

A Nagyszőlősi FC együttese nyerte a kárpátaljai megyei labdarúgó-kupát, miután háromszor is hátrányba kerültek a Rahói Kárpáti csapata ellen, de a végén mégis ők lőtték a győztes találatot. A gólgazdag mérkőzésen 4:3-as győzelmet aratott Vaszil Varga gárdája.

A huszti Kárpáti Stadionban rendezték a 2021-es szezon megyei kupadöntőjét, melyre kétezer néző látogatott ki. A meglepetésre a Polenai FC együttesét és a Huszti FC-t is kiejtő, a fináléig menetelő Rahói Kárpáti már a 6. percben megszerezte a vezetést Andrij Mercin góljával, amire a nagyszőlősiek játékosa, Vaszil Kudelko a 24. percben válaszolt (1:1). Öt perccel később Jurij Labjak révén ismét a rahóiak kerültek előnybe, de a félidő vége előtt Mihajlo Csedrik egyenlített (2:2). A második játékrészben harmadszor is vezetést szerzett a Kárpáti, miután a 60. percben Richard Solc is betalált, de két percre rá Volodimir Varvarinec egalizált, a mérkőzés hajrájában pedig Mihajlo Csedrik duplázott (4:3), aminek köszönhetően az ugocsai együttes játékosai emelhették magasba a trófeát.

Kárpátaljai megyei kupa, döntő (Huszt):

Nagyszőlősi FC – Rahói Kárpáti 4:3

Nagyszőlősi FC: Vaszil Kozar, Vaszil Kovtun, Vaszil Kudelko, Roman, Petrecsko, Robert Szmokorovszkij, Igor Vahin, Jurij Viscsak, Jevhenyij Ruszin, Volodimir Varvarinec, Mihajlo Repljuk, Mihajlo Csedrik. Cserék: Olekszij Kondratyuk, Jurij Mesko, Mihajlo Csutora, Olekszandr Lohojda, Artúr Dori, Borisz Stefan, Daniel Banik, Makszim Lutyanszkij, Mihajlo Kerecsanyin. Edző: Vaszil Varga.

Rahói Kárpáti: Andrij Izaj, Bohdan Timocsuk, Mikola Romanyuk, Vaszil Macsek, Mikola Visovan, Ivan Mikulicsinszkij, Jurij Mikulicsinszkij, Jurij Labjak, Jurij Semota, Andrij Mercin, Jurij Jaremcsuk. Cserék: Jurij Kovacs, Mihajlo Tomasuk, Makszim Baranyuk, Illja Modavcsuk, Richard Solc, Vaszil Titor, Mikola Kozurak. Edző: Andrij Panaszjuk.

Kopasz Gyula

