A Panathinaikosz elleni döntetlennel megőrizte veretlenségét az FTC

A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között.

A meccs 62. percében a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével az FTC szerzett vezetést, de az athéni rivális a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített. A magyar bajnok 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.

A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló:

Ferencvárosi TC-Panathinaikosz (görög) 1-1 (0-0)

Groupama Aréna, 17 879 néző, v.: Mikola Balakin (ukrán)

gólszerzők: Yusuf (62., 11-esből), illetve Zarury (86.)

sárga lap: Raemaekers (79.), Romao (95.), illetve Bakaszetasz (41.), Swiderski (90.)

Ferencvárosi TC:

Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász, 87.) – Makreckis, Kanichowsky, Romao, Zachariassen, Cadu – Levi (Ötvös, 73.), Yusuf (Joseph, 80.)

Panathinaikosz:

Lafont – Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba – Sanches (Zarury, 74.), Kiriakopulosz (Pantovic, 85.) – Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri – Swiderski (Taborda, 92.)

