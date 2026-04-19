A Rákóczi GENIUS kézilabda-válogatott tehetséggondozó programja

A Magyar Kormány a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve 2025-ben is sikeresen folytatta tehetséggondozó munkáját a 2025 nyarán létrehozott Kézilabda Tehetségpontokban, Kárpátalja 20 településén, hogy a kézilabdaedzés lehetősége minél több gyermek számára elérhetővé váljon. 2025 szeptemberétől a tehetségpontok 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 5 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros-Ugocsa, Ung), 52 csoportban működtek tovább, 26 testnevelő tanárral.

A kezdeményezés mögött egy széles körű és jól kiépített hálózat áll: a régió 20 Kézilabda Tehetségpontjában összesen 808 gyerek vesz részt rendszeres edzéseken, 52 csoportba szervezve. A program az U8–9-es korosztálytól az U17-ig biztosít fejlődési lehetőséget, ezáltal folyamatos utánpótlásbázist biztosít a sportág számára.

S.sz.Kézilabda Tehetségpont neveCsoport számaKorosztályCsoport típusaLétszám
1.Aknaszlatinai1U10-11(5-6. osztály)lány15
1  15
2.Beregszászi 1. sz. (Horváth Anna Gimnázium)1U8-9(3-4. osztály)lány18
3.Beregszászi 2. sz. (Kossuth Lajos Líceum)1U12-13(7-8. osztály)lány12
1U10-11(5-6. osztály)fiú12
1U12-13(7-8. osztály)fiú13
4.Beregszászi 3. sz. (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete)1U15(10. osztály)+U16 (11. osztály)+U17fiú15
5  70
5.Csepei1U8-9(3-4. osztály)vegyes12
1U10-11(5-6. osztály)vegyes20
1U12-13(7-8. osztály)vegyes17
1U14(9. osztály)vegyes12
4 61
6.Feketeardói1U8-9(3-4. osztály)vegyes17
1U10-11(5-6. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály)vegyes15
1U14(9. osztály)vegyes18
4 65
7.Huszti1U8-9(3-4. osztály)fiú15
2U8-9(3-4. osztály)lány30
1U10-11(5-6. osztály)lány28
1U10-11(5-6. osztály)fiú19
1U12-13(7-8. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály)lány12
1U14(9. osztály)fiú13
8  132
8.Kereknyei1U10-11(5-6. osztály)vegyes12
1  12
9.Kisdobronyi1U10-11(5-6. osztály)vegyes11
1U12-13(7-8. osztály)vegyes17
2 28
10.Kisgejőci1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)vegyes13
1U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)vegyes16
2 29
11.Nagyberegi1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)vegyes19
1 19
12.Nagydobronyi1U12-13(7-8. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)fiú14
1  14
13.Nagyszőlősi1U8-9(3-4. osztály)vegyes12
1U10-11(5-6. osztály)vegyes22
1U15-17(10-11. osztály)vegyes15
3 49
14.Nevetlenfalui1U12-13(7-8. osztály)vegyes17
1U14(9. osztály)vegyes17
2 34
15.Péterfalvai1U10-11(5-6. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály)fiú12
1U12-13(7-8. osztály)lány16
3  43
16.Sislóci1U10-11(5-6. osztály)vegyes15
1U14-15(9-10. osztály)fiú12
2  27
17.Técsői1U8-9(3-4. osztály)vegyes14
1U10-11(5-6. osztály)lány12
1U12-13(7-8. osztály)lány13
1U14(9. osztály)fiú12
4  51
18.Tiszabökényi1U8-9(3-4. osztály)vegyes22
1U10-11(5-6. osztály)vegyes24
1U12-13(7-8. osztály)lány21
1U12-13(7-8. osztály)fiú17
4  84
19.Ungvári1U8-9(3-4. osztály)vegyes18
1U10-11(5-6. osztály)vegyes8
1U12-13(7-8. osztály)vegyes22
1U14-15(9-10. osztály)vegyes17
4  65
20.Viski1U10-11(5-6. osztály)vegyes10
1  10
Összesen:52  808

A Rákóczi-egyetem Egészségügyi és Sportcentruma adott otthont a Rákóczi GENIUS válogatott kézilabdacsapat harmadik tehetséggondozó hétvégéjének 2026. április 17-19 között. Az első tehetséggondozó hétvégére 2026. február 13–15. között került sor, míg a második alkalom 2026. március 6–8. között került megrendezésre.

A felkészítő munkát Borgátó Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszky Román és Beke Diána edzők irányították. A közös munka elsődleges célja az volt, hogy a játékosok egységes szakmai elvek mentén fejlődjenek, és egyre inkább csapatként működjenek a pályán.

A hétvége szakmai színvonalát tovább emelte Balog Judit korábbi élvonalbeli játékos részvétele, aki nemcsak példamutató pályafutásával motiválta a fiatalokat, hanem aktívan részt vett az edzésmunkában is. Kiemelt figyelmet fordított a kapusok reakciókészségének fejlesztésére, valamint a mezőnyjátékosok lövéshatékonyságának javítására.

A foglalkozások kognitív ráhangolással kezdődtek, ahol az edzők vizuálisan ismertették a taktikai feladatokat és mozgásmintákat, majd ezt fiziológiai felkészítés követte. A munka középpontjában a technikai elemek pontos kivitelezése és az egyéni képességek fejlesztése állt.

Az edzések egymásra épülő rendszerben zajlottak, komplexen szolgálva a játékosok fejlődését. Kiemelt szerepet kapott a sebesség és a labdabiztonság összehangolása, futás közbeni labdavezetésekkel és intenzív passzgyakorlatokkal, amelyek az időzítést és a pontosságot egyaránt fejlesztették.

A posztspecifikus képzés során az átlövők a lövések hatékonyságát, a kapusok pedig valós helyzetekben a védési technikák és reakciók fejlesztését gyakorolták.

A megszerzett technikai és egyéni elemeket taktikai helyzetekben alkalmazták, különös hangsúllyal a gyors átmenetekre, a döntéshozatalra és a csapatjátékra. Ennek eredményeként a játékosok egyénileg és csapatként is tudatosabb, egységesebb teljesítményt nyújtottak.

A harmadik hétvége lezárásaként egy fontos bejelentésre is sor került: a kemény és kitartó munka eredményeként a 27 résztvevő közül 17-en fogják képviselni a válogatottat a soron következő XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktornán.

S.sz.NévSzületési dátumTehetségpont megnevezéseKorosztályEdző neve
1.Holovko Eleonora (kapus)2012.05.08Beregszászi 2. sz. Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Kaszonyi Katalin
2.Zeldi Annamária (kapus)2012.08.29Feketeardói Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Grigorovics Igor
3.Kharchenko Anasztázia (kapus)2012.04.26Ungvári Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Beke Diána
4.Horoscsák Xénia2013.04.08Ungvári Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Beke Diána
5.Capljuk Eleonóra2013.06.23Ungvári Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Beke Diána
6.Borgátó Felicia Lilla2013.03.10Tiszabökényi Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Borgátó Szilvia
7.Roshko Lilia2013.06.28Ungvári Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Beke Diána
8.Borysenko Yana2012.07.06Ungvári Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Beke Diána
9.Fodó Liána2013.02.06Beregszászi 2. sz. Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Kaszonyi Katalin
10.Illyés Vivien2012.02.09Tiszabökényi Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Borgátó Szilvia
11.Máláhová Méroszlává2013.06.28Técsői Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Számárszki Ramán
12.Kulakova Ludmilla2012.05.21Beregszászi 2. sz. Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Kaszonyi Katalin
13.Djalah Alekszándrá2012.11.27Técsői Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Számárszki Ramán
14.Kisgyőri Csenge2012.03.18Beregszászi 2. sz. Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Kaszonyi Katalin
15.Surinets Elizavetta2012.11.22Huszti Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Jevhen Seregij
16.Lőrinc Jázmin2012.06.08Beregszászi 2. sz. Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Kaszonyi Katalin
17.Lemák Adrien-Vivien2012.03.30Feketeardói Kézilabda TehetségpontU12-13 (7-8. osztály)Grigorovics Igor

A lista szemlélteti, hogy a válogatott kerete több régiós bázis legjobbjait egyesíti. A tehetséggondozó program sikerét és kiterjedtségét bizonyítja, hogy a hét tehetségpont közül összesen hat tehetségpont delegál a csapatba játékost. Az alábbi összesítés azt mutatja be, pontosan hogyan oszlik meg a 17 fős keret az egyes tehetségpontok között:

TehetségpontLétszám
Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont5
Feketeardói Kézilabda Tehetségpont2
Ungvári Kézilabda Tehetségpont5
Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont2
Técsői Kézilabda Tehetségpont2
Huszti Kézilabda Tehetségpont1
Összesen:17 fő

A kialakított keret teljes szakmai támogatás mellett folytatja a felkészülést, és a közeljövőben rangos tornákon és megmérettetéseken képviseli majd a kárpátaljai női kézilabdát.

A Rákóczi GENIUS válogatott tehetséggondozó programjának keretében megszervezett három hétvége egy strukturált, egymásra épülő felkészülési folyamatot biztosított a kárpátaljai fiatal kézilabdázók számára. Az intenzív közös munka eredményeként a jövőben egy tudatosabb és egységesebb csapat képviselheti a régiót a különböző megmérettetéseken, melynek első állomása a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna lesz.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója