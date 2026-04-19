A Rákóczi GENIUS kézilabda-válogatott tehetséggondozó programja
A Magyar Kormány a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve 2025-ben is sikeresen folytatta tehetséggondozó munkáját a 2025 nyarán létrehozott Kézilabda Tehetségpontokban, Kárpátalja 20 településén, hogy a kézilabdaedzés lehetősége minél több gyermek számára elérhetővé váljon. 2025 szeptemberétől a tehetségpontok 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 5 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros-Ugocsa, Ung), 52 csoportban működtek tovább, 26 testnevelő tanárral.
A kezdeményezés mögött egy széles körű és jól kiépített hálózat áll: a régió 20 Kézilabda Tehetségpontjában összesen 808 gyerek vesz részt rendszeres edzéseken, 52 csoportba szervezve. A program az U8–9-es korosztálytól az U17-ig biztosít fejlődési lehetőséget, ezáltal folyamatos utánpótlásbázist biztosít a sportág számára.
|S.sz.
|Kézilabda Tehetségpont neve
|Csoport száma
|Korosztály
|Csoport típusa
|Létszám
|1.
|Aknaszlatinai
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|lány
|15
|1
|15
|2.
|Beregszászi 1. sz. (Horváth Anna Gimnázium)
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|lány
|18
|3.
|Beregszászi 2. sz. (Kossuth Lajos Líceum)
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|12
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|12
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|13
|4.
|Beregszászi 3. sz. (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|1
|U15(10. osztály)+U16 (11. osztály)+U17
|fiú
|15
|5
|70
|5.
|Csepei
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|12
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|20
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|vegyes
|17
|1
|U14(9. osztály)
|vegyes
|12
|4
|61
|6.
|Feketeardói
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|17
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|vegyes
|15
|1
|U14(9. osztály)
|vegyes
|18
|4
|65
|7.
|Huszti
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|fiú
|15
|2
|U8-9(3-4. osztály)
|lány
|30
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|lány
|28
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|19
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|12
|1
|U14(9. osztály)
|fiú
|13
|8
|132
|8.
|Kereknyei
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|12
|1
|12
|9.
|Kisdobronyi
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|11
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|vegyes
|17
|2
|28
|10.
|Kisgejőci
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|13
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|vegyes
|16
|2
|29
|11.
|Nagyberegi
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|vegyes
|19
|1
|19
|12.
|Nagydobronyi
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)
|fiú
|14
|1
|14
|13.
|Nagyszőlősi
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|12
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|22
|1
|U15-17(10-11. osztály)
|vegyes
|15
|3
|49
|14.
|Nevetlenfalui
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|vegyes
|17
|1
|U14(9. osztály)
|vegyes
|17
|2
|34
|15.
|Péterfalvai
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|12
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|16
|3
|43
|16.
|Sislóci
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|15
|1
|U14-15(9-10. osztály)
|fiú
|12
|2
|27
|17.
|Técsői
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|14
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|lány
|12
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|13
|1
|U14(9. osztály)
|fiú
|12
|4
|51
|18.
|Tiszabökényi
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|22
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|24
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|21
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|17
|4
|84
|19.
|Ungvári
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|vegyes
|18
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|8
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|vegyes
|22
|1
|U14-15(9-10. osztály)
|vegyes
|17
|4
|65
|20.
|Viski
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|vegyes
|10
|1
|10
|Összesen:
|52
|808
A Rákóczi-egyetem Egészségügyi és Sportcentruma adott otthont a Rákóczi GENIUS válogatott kézilabdacsapat harmadik tehetséggondozó hétvégéjének 2026. április 17-19 között. Az első tehetséggondozó hétvégére 2026. február 13–15. között került sor, míg a második alkalom 2026. március 6–8. között került megrendezésre.
A felkészítő munkát Borgátó Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszky Román és Beke Diána edzők irányították. A közös munka elsődleges célja az volt, hogy a játékosok egységes szakmai elvek mentén fejlődjenek, és egyre inkább csapatként működjenek a pályán.
A hétvége szakmai színvonalát tovább emelte Balog Judit korábbi élvonalbeli játékos részvétele, aki nemcsak példamutató pályafutásával motiválta a fiatalokat, hanem aktívan részt vett az edzésmunkában is. Kiemelt figyelmet fordított a kapusok reakciókészségének fejlesztésére, valamint a mezőnyjátékosok lövéshatékonyságának javítására.
A foglalkozások kognitív ráhangolással kezdődtek, ahol az edzők vizuálisan ismertették a taktikai feladatokat és mozgásmintákat, majd ezt fiziológiai felkészítés követte. A munka középpontjában a technikai elemek pontos kivitelezése és az egyéni képességek fejlesztése állt.
Az edzések egymásra épülő rendszerben zajlottak, komplexen szolgálva a játékosok fejlődését. Kiemelt szerepet kapott a sebesség és a labdabiztonság összehangolása, futás közbeni labdavezetésekkel és intenzív passzgyakorlatokkal, amelyek az időzítést és a pontosságot egyaránt fejlesztették.
A posztspecifikus képzés során az átlövők a lövések hatékonyságát, a kapusok pedig valós helyzetekben a védési technikák és reakciók fejlesztését gyakorolták.
A megszerzett technikai és egyéni elemeket taktikai helyzetekben alkalmazták, különös hangsúllyal a gyors átmenetekre, a döntéshozatalra és a csapatjátékra. Ennek eredményeként a játékosok egyénileg és csapatként is tudatosabb, egységesebb teljesítményt nyújtottak.
A harmadik hétvége lezárásaként egy fontos bejelentésre is sor került: a kemény és kitartó munka eredményeként a 27 résztvevő közül 17-en fogják képviselni a válogatottat a soron következő XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktornán.
|S.sz.
|Név
|Születési dátum
|Tehetségpont megnevezése
|Korosztály
|Edző neve
|1.
|Holovko Eleonora (kapus)
|2012.05.08
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Kaszonyi Katalin
|2.
|Zeldi Annamária (kapus)
|2012.08.29
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Grigorovics Igor
|3.
|Kharchenko Anasztázia (kapus)
|2012.04.26
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Beke Diána
|4.
|Horoscsák Xénia
|2013.04.08
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Beke Diána
|5.
|Capljuk Eleonóra
|2013.06.23
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Beke Diána
|6.
|Borgátó Felicia Lilla
|2013.03.10
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Borgátó Szilvia
|7.
|Roshko Lilia
|2013.06.28
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Beke Diána
|8.
|Borysenko Yana
|2012.07.06
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Beke Diána
|9.
|Fodó Liána
|2013.02.06
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Kaszonyi Katalin
|10.
|Illyés Vivien
|2012.02.09
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Borgátó Szilvia
|11.
|Máláhová Méroszlává
|2013.06.28
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Számárszki Ramán
|12.
|Kulakova Ludmilla
|2012.05.21
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Kaszonyi Katalin
|13.
|Djalah Alekszándrá
|2012.11.27
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Számárszki Ramán
|14.
|Kisgyőri Csenge
|2012.03.18
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Kaszonyi Katalin
|15.
|Surinets Elizavetta
|2012.11.22
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Jevhen Seregij
|16.
|Lőrinc Jázmin
|2012.06.08
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Kaszonyi Katalin
|17.
|Lemák Adrien-Vivien
|2012.03.30
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|U12-13 (7-8. osztály)
|Grigorovics Igor
A lista szemlélteti, hogy a válogatott kerete több régiós bázis legjobbjait egyesíti. A tehetséggondozó program sikerét és kiterjedtségét bizonyítja, hogy a hét tehetségpont közül összesen hat tehetségpont delegál a csapatba játékost. Az alábbi összesítés azt mutatja be, pontosan hogyan oszlik meg a 17 fős keret az egyes tehetségpontok között:
|Tehetségpont
|Létszám
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|5
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|2
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|5
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|2
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|2
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|1
|Összesen:
|17 fő
A kialakított keret teljes szakmai támogatás mellett folytatja a felkészülést, és a közeljövőben rangos tornákon és megmérettetéseken képviseli majd a kárpátaljai női kézilabdát.
A Rákóczi GENIUS válogatott tehetséggondozó programjának keretében megszervezett három hétvége egy strukturált, egymásra épülő felkészülési folyamatot biztosított a kárpátaljai fiatal kézilabdázók számára. Az intenzív közös munka eredményeként a jövőben egy tudatosabb és egységesebb csapat képviselheti a régiót a különböző megmérettetéseken, melynek első állomása a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna lesz.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója