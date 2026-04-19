A Rákóczi GENIUS kézilabda-válogatott tehetséggondozó programja

A Magyar Kormány a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve 2025-ben is sikeresen folytatta tehetséggondozó munkáját a 2025 nyarán létrehozott Kézilabda Tehetségpontokban, Kárpátalja 20 településén, hogy a kézilabdaedzés lehetősége minél több gyermek számára elérhetővé váljon. 2025 szeptemberétől a tehetségpontok 808 (339 fiú, 248 lány) fiatallal, 5 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros-Ugocsa, Ung), 52 csoportban működtek tovább, 26 testnevelő tanárral.

A program az U8–9-es korosztálytól az U17-ig biztosít fejlődési lehetőséget, ezáltal folyamatos utánpótlásbázist biztosít a sportág számára.

S.sz. Kézilabda Tehetségpont neve Csoport száma Korosztály Csoport típusa Létszám 1. Aknaszlatinai 1 U10-11(5-6. osztály) lány 15 1 15 2. Beregszászi 1. sz. (Horváth Anna Gimnázium) 1 U8-9(3-4. osztály) lány 18 3. Beregszászi 2. sz. (Kossuth Lajos Líceum) 1 U12-13(7-8. osztály) lány 12 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 12 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 13 4. Beregszászi 3. sz. (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete) 1 U15(10. osztály)+U16 (11. osztály)+U17 fiú 15 5 70 5. Csepei 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 12 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 20 1 U12-13(7-8. osztály) vegyes 17 1 U14(9. osztály) vegyes 12 4 61 6. Feketeardói 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 17 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) vegyes 15 1 U14(9. osztály) vegyes 18 4 65 7. Huszti 1 U8-9(3-4. osztály) fiú 15 2 U8-9(3-4. osztály) lány 30 1 U10-11(5-6. osztály) lány 28 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 19 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) lány 12 1 U14(9. osztály) fiú 13 8 132 8. Kereknyei 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 12 1 12 9. Kisdobronyi 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 11 1 U12-13(7-8. osztály) vegyes 17 2 28 10. Kisgejőci 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) vegyes 13 1 U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) vegyes 16 2 29 11. Nagyberegi 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) vegyes 19 1 19 12. Nagydobronyi 1 U12-13(7-8. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály) fiú 14 1 14 13. Nagyszőlősi 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 12 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 22 1 U15-17(10-11. osztály) vegyes 15 3 49 14. Nevetlenfalui 1 U12-13(7-8. osztály) vegyes 17 1 U14(9. osztály) vegyes 17 2 34 15. Péterfalvai 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 12 1 U12-13(7-8. osztály) lány 16 3 43 16. Sislóci 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 15 1 U14-15(9-10. osztály) fiú 12 2 27 17. Técsői 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 14 1 U10-11(5-6. osztály) lány 12 1 U12-13(7-8. osztály) lány 13 1 U14(9. osztály) fiú 12 4 51 18. Tiszabökényi 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 22 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 24 1 U12-13(7-8. osztály) lány 21 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 17 4 84 19. Ungvári 1 U8-9(3-4. osztály) vegyes 18 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 8 1 U12-13(7-8. osztály) vegyes 22 1 U14-15(9-10. osztály) vegyes 17 4 65 20. Viski 1 U10-11(5-6. osztály) vegyes 10 1 10 Összesen: 52 808

A Rákóczi-egyetem Egészségügyi és Sportcentruma adott otthont a Rákóczi GENIUS válogatott kézilabdacsapat harmadik tehetséggondozó hétvégéjének 2026. április 17-19 között. Az első tehetséggondozó hétvégére 2026. február 13–15. között került sor, míg a második alkalom 2026. március 6–8. között került megrendezésre.

A felkészítő munkát Borgátó Szilvia, Kaszonyi Katalin, Számárszky Román és Beke Diána edzők irányították. A közös munka elsődleges célja az volt, hogy a játékosok egységes szakmai elvek mentén fejlődjenek, és egyre inkább csapatként működjenek a pályán.

A hétvége szakmai színvonalát tovább emelte Balog Judit korábbi élvonalbeli játékos részvétele, aki nemcsak példamutató pályafutásával motiválta a fiatalokat, hanem aktívan részt vett az edzésmunkában is. Kiemelt figyelmet fordított a kapusok reakciókészségének fejlesztésére, valamint a mezőnyjátékosok lövéshatékonyságának javítására.

A foglalkozások kognitív ráhangolással kezdődtek, ahol az edzők vizuálisan ismertették a taktikai feladatokat és mozgásmintákat, majd ezt fiziológiai felkészítés követte. A munka középpontjában a technikai elemek pontos kivitelezése és az egyéni képességek fejlesztése állt.

Az edzések egymásra épülő rendszerben zajlottak, komplexen szolgálva a játékosok fejlődését. Kiemelt szerepet kapott a sebesség és a labdabiztonság összehangolása, futás közbeni labdavezetésekkel és intenzív passzgyakorlatokkal, amelyek az időzítést és a pontosságot egyaránt fejlesztették.

A posztspecifikus képzés során az átlövők a lövések hatékonyságát, a kapusok pedig valós helyzetekben a védési technikák és reakciók fejlesztését gyakorolták.

A megszerzett technikai és egyéni elemeket taktikai helyzetekben alkalmazták, különös hangsúllyal a gyors átmenetekre, a döntéshozatalra és a csapatjátékra. Ennek eredményeként a játékosok egyénileg és csapatként is tudatosabb, egységesebb teljesítményt nyújtottak.

A harmadik hétvége lezárásaként egy fontos bejelentésre is sor került: a kemény és kitartó munka eredményeként a 27 résztvevő közül 17-en fogják képviselni a válogatottat a soron következő XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktornán.

S.sz. Név Születési dátum Tehetségpont megnevezése Korosztály Edző neve 1. Holovko Eleonora (kapus) 2012.05.08 Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Kaszonyi Katalin 2. Zeldi Annamária (kapus) 2012.08.29 Feketeardói Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Grigorovics Igor 3. Kharchenko Anasztázia (kapus) 2012.04.26 Ungvári Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Beke Diána 4. Horoscsák Xénia 2013.04.08 Ungvári Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Beke Diána 5. Capljuk Eleonóra 2013.06.23 Ungvári Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Beke Diána 6. Borgátó Felicia Lilla 2013.03.10 Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Borgátó Szilvia 7. Roshko Lilia 2013.06.28 Ungvári Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Beke Diána 8. Borysenko Yana 2012.07.06 Ungvári Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Beke Diána 9. Fodó Liána 2013.02.06 Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Kaszonyi Katalin 10. Illyés Vivien 2012.02.09 Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Borgátó Szilvia 11. Máláhová Méroszlává 2013.06.28 Técsői Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Számárszki Ramán 12. Kulakova Ludmilla 2012.05.21 Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Kaszonyi Katalin 13. Djalah Alekszándrá 2012.11.27 Técsői Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Számárszki Ramán 14. Kisgyőri Csenge 2012.03.18 Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Kaszonyi Katalin 15. Surinets Elizavetta 2012.11.22 Huszti Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Jevhen Seregij 16. Lőrinc Jázmin 2012.06.08 Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Kaszonyi Katalin 17. Lemák Adrien-Vivien 2012.03.30 Feketeardói Kézilabda Tehetségpont U12-13 (7-8. osztály) Grigorovics Igor

A lista szemlélteti, hogy a válogatott kerete több régiós bázis legjobbjait egyesíti. A tehetséggondozó program sikerét és kiterjedtségét bizonyítja, hogy a hét tehetségpont közül összesen hat tehetségpont delegál a csapatba játékost. Az alábbi összesítés azt mutatja be, pontosan hogyan oszlik meg a 17 fős keret az egyes tehetségpontok között:

Tehetségpont Létszám Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont 5 Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 2 Ungvári Kézilabda Tehetségpont 5 Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 2 Técsői Kézilabda Tehetségpont 2 Huszti Kézilabda Tehetségpont 1 Összesen: 17 fő

A kialakított keret teljes szakmai támogatás mellett folytatja a felkészülést, és a közeljövőben rangos tornákon és megmérettetéseken képviseli majd a kárpátaljai női kézilabdát.

A Rákóczi GENIUS válogatott tehetséggondozó programjának keretében megszervezett három hétvége egy strukturált, egymásra épülő felkészülési folyamatot biztosított a kárpátaljai fiatal kézilabdázók számára. Az intenzív közös munka eredményeként a jövőben egy tudatosabb és egységesebb csapat képviselheti a régiót a különböző megmérettetéseken, melynek első állomása a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna lesz.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója