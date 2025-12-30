A The Ring frissítette a világ legjobb ökölvívóinak ranglistáját

Az elismert bokszmagazin, a The Ring közzétette frissített rangsorát súlycsoporttól függetlenül a világ legjobb ökölvívóiról. A lista élére az ukrán Olekszandr Uszik, a WBC, WBA és IBF nehézsúlyú világbajnoka került.

Korábban az első helyet az amerikai Terence Crawford foglalta el, azonban a 38 éves klasszis december 17-én hivatalosan bejelentette profi pályafutása befejezését. Ennek következtében a The Ring módosította rangsorát, amelynek élére Uszik lépett.

Az ukrán bokszoló veretlen profi mérleggel rendelkezik: 24 győzelem, ebből 15 kiütéssel, és jelenleg a sportág egyik legmeghatározóbb alakjának számít. Teljesítményét a szakma és a szurkolók egyaránt kiemelkedőnek tartják.

Az újított listán újoncként bekerült a legjobb tíz közé az amerikai Óscar Collazo is, aki szintén veretlen mérleggel büszkélkedhet.

A The Ring P4P ranglistája:

Olekszandr Uszik (Ukrajna) – 24–0–0, 15 KO

Naoya Inoue (Japán) – 31–0–0, 27 KO

Jesse Rodríguez (Egyesült Államok) – 23–0–0, 16 KO

Dmitrij Bivol (Oroszország) – 24–1–0, 12 KO

Artur Beterbiev (Oroszország) – 21–1–0, 20 KO

Junto Nakatani (Japán) – 31–0–0, 24 KO

Shakur Stevenson (Egyesült Államok) – 24–0–0, 11 KO

David Benavidez (Egyesült Államok) – 31–0–0, 25 KO

Devin Haney (Egyesült Államok) – 33–0–0, 15 KO

Óscar Collazo (Egyesült Államok) – 13–0–0, 10 KO

Kárpátalja.ma