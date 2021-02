A Veszprém a Zaporizzsját, a Szeged a Vardart győzte le

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Telekom Veszprém 34:30-ra nyert az ukrán Motor Zaporizzsja ellen, amelyet így oda-vissza legyőzött a csoportkörben. A MOL-Pick Szeged izgalmas mérkőzésen 34:33-ra megverte a Vardar Szkopjét, tehát nekik is összejött az oda-vissza győzelem, a 2019-es BL-győztes észak-macedón csapat ellen.

Nagy kedvvel játszott a Veszprém és a Motor is, főleg a támadásokra koncentrálva, és a tízedik perc után állandósult az egy-két gólos veszprémi előny. Gasper Marguc és Jorge Maqueda is jól játszott, ellenben a védelmi hibák miatt nemhogy ellépett volna az ukrán csapattól a Veszprém, két rossz perc miatt a szünetre 17:17 lett az állás. Dmitro Horiha átlövéseivel és Aidenas Malasinskas betöréseivel látványosan nem tudtak mit kezdeni Ligetvári Patrikék. Egyéni hibák és fegyelmezetlenségek is nehezítették a Veszprém helyzetét, a fordulás után átvette a vezetést a Motor, de a nagyon lelkes Maqueda vezetésével a hajrához közeledve egyre jobban játszott a Telekom, és rendre fontos pillanatokban védett nagyokat Vladimir Cupara. Az utolsó öt percre már három góllal vezetett a magyar csapat, és ezt az előnyt sikerrel meg is őrizte, a végeredmény 34:30 lett. A 17 pontos Veszprém bebiztosította második helyét a Barcelona mögött, a 12 pontos Motor pedig az Aalborg győzelme miatt visszacsúszott a negyedik helyre. A következő fordulóban az ukránok a dán Aalborgot látják vendégül, a Veszprém pedig a tizenegy mérkőzés után pont nélkül álló Zágrábhoz látogat.

A sérült Bánhidi Bence nélkül lépett pályára a Szeged a Vardar ellen. Bodó Richárd és Bogdan Radovojevics szerencsére remekelt a támadások alkalmával, így csak két góllal vezetett az ellenfél a szünetben (17:19). Mikler Roland és Dean Bombac vezérletével azonnal lerohanta az ellenfelet a Szeged a második félidőben, percek alatt fordítottak, majd kétgólos vezetésre tett szert. Mikler lehúzta a redőnyt, és ugyan kis megingás után Cupic továbbra is világklasszis formában játszott, de Bombac személyében emberére talált, a hajrára fordulva négy-öt góllal is vezetett a Szeged. A hazai csapat pontatlanabbul támadott, de legalább a saját kapuja előtt jobban koncentrált. Nagyon izgalmas lett a vége, az utolsó előtti percben két góllal, az utolsóban egy góllal vezetett a Szeged, amely emberelőnyben támadhatott húsz másodperccel a vége előtt, majd Stanislav Kasparek szép gólja el is döntötte a mérkőzést (34:33). Oda-vissza megverte a Szeged a 2017-es és a 2019-es BL-győztest, akik jelenleg a csoport utolsó helyén állnak. A magyar csapat jelenleg az ötödik csoportjában, de két meccsel kevesebbet játszottak, mint az előttük álló Meshkov Breszt, akik hétgólos vereséget szenvedtek a PSG otthonában.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája:

Telekom Veszprém – Motor Zaporizzsja 34:30

MOL-Pick Szeged – Vardar Szkopje 34:33

Aalborg – PPD Zágráb 38:29

PSG – Meshkov Breszt 33:26

Barcelona – Nantes 30:29

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma