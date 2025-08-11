Angol Szuperkupa: a Crystal Palace tizenegyesekkel nyert a Liverpool ellen

A Crystal Palace nyerte a labdarúgó angol szuperkupát: a londoni Wembley Stadionban rendezett vasárnapi összecsapáson az FA Kupa-győztes fővárosiak 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel múlták felül a Premier League-címvédő Liverpoolt.

A bajnokcsapatban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget – Pécsi Ármin nem volt a keretben -, Arne Slot vezetőedző együttese pedig már a negyedik percben megszerezte a vezetést, két új nyári szerzemény, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké összejátéka után utóbbi lőtte ki a kapu bal alsó sarkát.

Ugyan a folytatásban is a Liverpool volt aktívabb, mégis büntetőből egyenlített a londoni gárda. Négy perccel később újra megszerezte a vezetést a Liverpool, egy másik új igazolás, Jeremie Frimpong jobb oldali beadása hullott be a hosszúba, hivatalosan Szoboszlaié volt a gólpassz.

A fordulást követően sokáig eseménytelenül zajlott a találkozó, aztán a 77. percben szinte a semmiből Ismaila Sarr egyenlített. A hajrában a Crystal Palace-nak megvoltak a lehetőségei, de nem tudott élni velük, így tizenegyesek döntöttek a kupa sorsáról.

A Liverpool részéről Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, Szoboszlai Dominik ötödikként még „meccsben tartotta” csapatát, a túloldalon viszont a 21 éves Justin Devenny lezárta a párharcot.

Kerkezt a 84. percben lecserélték.

A Liverpool 16 győzelem mellett kilencedik alkalommal veszítette el a szuperkupa-mérkőzést, a Crystal Palace először játszhatott a trófeáért, és rögtön sikerrel járt.

„Egy döntőben nem számít, milyen szépen játszik az ember, vagy milyen szépen hozza ki a labdát. A végeredmény számít, sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből a meccsből. A Crystal Palace a PL elmúlt idényében 12. lett, és megnehezítette a dolgunkat, sőt megvert minket. Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát”

– értékelt a magyar válogatott csapatkapitánya a találkozót követően a Spíler TV-nek.

Saját szerepkörével kapcsolatban megjegyezte: „Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok felfelé menni, vagy egy az egyben megverni valakit, vagy akár lőni harminc méteren belül. Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon.”

Eredmény, angol szuperkupa:

Crystal Palace-Liverpool 2-2 (1-2) – tizenegyesekkel: 3-2

gólszerzők: Mateta (17., tizenegyesből), Sarr (77.), illetve Ekitiké (4.), Frimpong (21.)

Forrás: MTI